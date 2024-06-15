Лучше, чем Роналду. Испортит ли Митрович старт сборной Англии на ЧЕ-2024?

Когда прошлым летом Профессиональная лига Саудовской Аравии начала воплощаться свои планы по доминированию в футболе, поначалу казалось, что они нацелены на определенный профиль игроков. А именно, на тех, кто приближался к закату своей карьеры и осознавал, что шансов на такие сочные контракты у них будет все меньше. Такие игроки, как Карим Бензема, Н'Голо Канте и Джордан Хендерсон, были лишь тремя примерами.

Однако по мере того, как трансферное окно двигалось к своему завершению, другие цели Профессиональной лиги стали более ясными. Если они хотели должным образом разрушить устоявшийся футбольный порядок, им нужно было отобрать игроков из крупнейших европейских лиг, когда они еще были на пике формы.

Ничто так не олицетворяло эту цель, как продолжительная охота «Аль-Хиляля» за подписанием Александара Митровича. В сезоне Премьер-лиги 2022/23 серб забил 14 голов всего в 24 матчах, и этот показатель был бы еще больше, если бы он не получил длительную дисквалификацию за толчок рефери Криса Каваны во время четвертьфинала Кубка Англии. Можно было бы ожидать, что если он решит покинуть «Крэйвен Коттедж», его следующим местом назначения станет топ-клуб АПЛ.

Вместо этого Митрович оказался в Саудовской Аравии, и это решение и его радость от этого трансфера подверглись резкой критике в британских СМИ. Действительно, после завершения перехода босс «Дачников» Марку Силва признал: «Это не идеальный сценарий, и не потому, что он получил предложение. Эта ситуация сама по себе не лучшая. Он не работал как следует с партнерами по команде и когда я говорю, что это не идеальный сценарий — такова ситуация».

Митрович, однако, никогда не уклонялся от конфронтации, и в последующие месяцы он подтвердил обоснованность своего решения, взяв штурмом саудовскую Про-лигу.

Не стал молчать

Первый ответный удар Митровича по его хулителям произошел в сентябре. В интервью Gazzetta dello Sport нападающий рассказал: «Когда я получил предложение от "Аль-Хиляла", я поговорил об этом со своей семьей, и отказаться было невозможно. У меня нет ностальгии по Англии, я играл там много лет».

Затем последовала самая едкая фраза из всех: «Я рад, что наконец перешел в топ-клуб. "Аль-Хиляль" немного похож на "Реал Мадрид" в Европе». Фанатов «Ньюкасла» и «Фулхэма» эта насмешка могла бы задеть, а Митрович продолжает использовать этот вызывающий тон всякий раз, когда западные СМИ расспрашивают его о его решении переехать в Саудовскую Аравию.

Александар Митрович globallookpress.com

Совсем недавно он сказал Sky News: «После семи лет в Англии, я думаю, первым плюсом было солнце. У меня никогда в жизни не было солнечного лета. Знаете, тут все другое, другая культура, другой футбол, менталитет людей, но пока я действительно счастлив. Моя семья счастлива. Клуб потрясающий, это отличный опыт, и я надеюсь играть тут много лет».

«Люди здесь без ума от футбола, но здесь у тебя есть немного больше уединения», — добавил он. «Мы живем на территории комплекса, мы немного более изолированы, и там живут люди из Европы и со всего мира. Жизнь действительно хороша. Вы просыпаетесь, завтракаете, немного тренируетесь, а затем восстанавливаетесь у бассейне на солнце».

Отличная форма

Финансовый аспект переезда, конечно, нельзя игнорировать. Сообщается, что Митрович зарабатывает в «Аль-Хилале» более полумиллиона долларов США. Но в отличие от некоторых других его бывших коллег по Премьер-лиге, его, конечно, нельзя обвинить в том, что он просто расслабляется и получает зарплату.

Забив гол в дебютном матче против «Аль-Раеда», несколько недель спустя Митрович вписал свое имя в историю «Аль-Хилаля». В матче с принципиальными соперниками «Аль-Иттихадом» он забил три мяча, включая сумасшедший «парашютик», принеся драматичную победу со счетом 4:3, которая задала тон удивительному сезону.

Победный гол в матче с «Аль-Халиджем», выигранном со счетом 1:0 в середине октября, начал для Митровича поразительную результативную серию из 10 игр. Она включала в себя прекрасный дубль в победе над «Аль-Насром» Криштиану Роналду, который помог «Аль-Хилялю» вырваться на вершину таблицы.

Сезон продолжался, а Митрович и компания отказывались уступать. В конце концов он закончил кампанию с выдающимися 28 голами в таком же количестве матчей Саудовской профессиональной лиги, а «Аль-Хиляль» провел весь сезон непобежденным.

Митрович в «Аль Хиляле»

Его прекрасная форма распространялась и на другие турниры. Митрович неизменно играл решающую роль в продвижении своей команды к финалу Кубка Короля, и если бы он не отсутствовал в полуфинале Лиги чемпионов АФК против «Аль-Айна», у них вполне был бы шанс выиграть и этот трофей.

Его статистика по итогам сезона произвела весьма мощное впечатление — Митрович забил 40 голов и сделал восемь передач всего в 43 матчах во всех соревнованиях.

Затмил мировых звезд

Этот вклад становится еще более впечатляющим, если учесть, насколько плохо некоторые из других знаменитостей Саудовской профессиональной лиги выступали в своем новом окружении. Было бы очень смело предсказывать перед стартом сезона, что Митрович опередит обладателя Золотого мяча 2022 года. Но именно это и произошло.

В то время как Митрович методично штамповал голы, сезон Бензема характеризовался плохой игрой и конфликтами в раздевалке. Садио Мане — один из выдающихся игроков «Аль-Насра» — тоже не дотянул до стандартов серба, забив лишь небольшую часть его голов, в то время как Рияд Марез забил только дважды в своих последних 11 играх сезона в профессиональной лиге Саудовской Аравии.

Тем временем Роберто Фирмино показал себя настолько плохо, что «Аль-Ахли» пытался избавиться от него в январе, в то время как Неймар — партнер Мировича по «Аль-Хилялю» — почти не играл после травмы передней крестообразной связки.

Митрович против Роналду

Можно утверждать, что даже Криштиану Роналду, который, по сравнению с другими иностранцами, всерьез воспринимает карьеру в Саудовской Аравии, провел более слабый сезон, чем Митрович. Да, позднего рывка, возможно, было достаточно, чтобы обеспечить Роналду «Золотую бутсу», но экс-игрок «Реала» остался безутешным на поле после того, как «Аль-Хиляль» лишил его шансов на трофей, победив по пенальти в финале Кубка Короля.

Невероятная международная статистика

Все это означает, что Митрович ворвется на Евро-2024 на всех парах. Типичным примером этого стала последняя товарищеская игра Сербии перед турниром против Швеции, когда он своим последним ударом перед заменой забил второй гол своей команды в матче, выигранном со счетом 3:0.

Забивание голов за свою страну редко было проблемой для Митровича. Даже когда его клубная форма была не лучшей, он остался надежным в сборной. В целом на его счету 58 голов всего за 91 матч, что дает ему лучшую результативность за сборную, чем у Лаутаро Мартинеса, Роберта Левандовского и Альваро Мораты.

Александар Митрович globallookpress.com

Ему тоже есть что доказать на этом турнире. Это первый Евро с момента обретения Сербией независимости, но на чемпионатах мира 2018 и 2022 годов Митрович не смог предотвратить вылет своей команды на групповом этапе, несмотря на то, что забил три гола в двух турнирах.

Ключевой игрок сборной Сербии

И если Сербия захочет противостоять этой тенденции в Германии, выступления Митровича будут иметь решающее значение. Под руководством главного тренера Драгана Стойковича, пришедшего на тренерский мостик в марте 2021 года, вероятно, будет справедливо сказать, что сборная выступает слабее, чем может.

В квалификации к этому турниру они сыграли далеко не убедительно, хотя попали в смехотворно слабую группу вместе с Венгрией, Черногорией, Литвой и Болгарией. Лишь неутешительная ничья против болгар, занявших последнее место, окончательно закрепила за Сербией второе место и прямую путевку в финальную часть.

В адрес тренера было много критики: икона «Манчестер Юнайтед» Неманья Видич в ноябре 2023 года даже публично задался вопросом, оправдывает ли Стойкович свою зарплату. Если тренер хочет сохранить свою работу, Митровичу надо выступить как следует.

Сборная Сербии globallookpress.com

Тактически у Сербии есть несколько возможностей, хотя, скорее всего, они выстроятся по схеме 3-4-2-1. Несмотря на присутствие нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича стоимостью 80 миллионов долларов, Митрович, похоже, готов возглавить линию атаки самостоятельно, а Душан Тадич и Сергей Милинкович-Савич сыграют на выдвинутых вперед позициях в полузащите позади него.

Солидный поток навесов также должен исходить от левого защитника Филипа Костича, который когда-то сделал 17 результативных передач в Бундеслиге за один сезон во время своего пребывания во франкфуртском «Айнтрахте».

Сможет ли Митрович попортить кровь Англии?

Благодаря сильному составу сборной Сербия, как правило, играет в довольно открытый и атакующий футбол. Англия — один из соперников Сербии на групповом этапе наряду со Словенией и Данией — возможно, облизывается от такой перспективы, учитывая их недавние проблемы с вскрытием припаркованных автобусов.

С другой стороны, присутствие Митровича может все кардинально изменить. Мало того, что он находится в убойной форме, так еще и защитники «Трех львов» вступят в первую игру под значительным давлением. Из-за отсутствия Гарри Магуайра и не восстановившегося толком Люка Шоу неясно, каких игроков выберет Гарет Саутгейт.

В результате тому, кого выберут, придется непросто. Митрович, который будет хорошо знаком с защитой Англии благодаря своему пребыванию в Премьер-лиге, будет стараться воспользоваться любыми заминками англичан в Гельзенкирхене.

И крайне важно, чтобы «Три льва» не недооценивали угрозу со стороны одного из самых неумолимых бомбардиров мирового футбола, если они хотят хорошо начать турнир этим летом.