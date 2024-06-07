Без «отпускного настроения». Сборная России нашла мотивацию на разгром Беларуси

Без Захаряна, но с Дивеевым
Автор «Футбола на Куличках» Андрей Жаркой изучает заявку национальной команды и оценивает соперника россиян по товарищескому матчу.
«Изначально тренерский штаб сборной России вызвал на игру с Беларусью 27 футболистов. Однако в Минск команда Карпина прилетела в усечённом составе. Хлусевич, Осипенко, Сильянов и Захарян по состоянию здоровья не смогли сыграть с Беларусью. На замену Даниилу был срочно вызван Лангович. Следовательно, в Беларусь прибыла делегация из 24 футболистов. Также Карпин на июньском сборе не мог рассчитывать на травмированных Головина, Баринова и Пиняева. Зато стоит отметить возвращение в национальную сборную Дивеева, Солдатенкова и Садулаева. Кроме того, впервые на сбор главной команды страны были приглашены два представителя “Ростова” — Вахания и Щетинин.
Для белорусов, в свою очередь, матч с Россией являлся одним из важных этапов подготовки к новому розыгрышу Лиги наций, который возьмёт старт в сентябре. Команда Карлоса Алоса выступает в Лиге C. Её соперниками по квартету стали Болгария, Люксембург и Северная Ирландия. Испанский специалист на матчи против России и Израиля вызвал 6 футболистов, выступавших в России в завершившемся сезоне. Малькевич, Бочеров и Концевой представляют вылетевший из РПЛ “Урал”, Печенин вторую часть сезона провёл в “Крыльях Советов”, а Волков и Юзепчук играли за вернувшиеся в элитный дивизион “Химки”.
В марте “белые крылья” сыграли 2 товарищеских матча. Сначала они на нейтральном поле в Турции уступили Черногории со счётом 0:2, а затем на выезде сыграли безголевую с Мальтой. Так что, игры с Россией и Израилем — хороший тест для белорусов перед официальными матчами. К тому же, для “белых крыльев” противостояние с россиянами — редкая возможность сыграть при своих болельщиках, так как уже несколько лет белорусы по решению УЕФА в официальных матчах вынуждены принимать соперников на нейтральном поле».
Драма Сафонова и эксперименты Карпина
Обозреватель «Советского Спорта» Андрей Тупиков не оставляет внимания контекст вокруг матча, который сказал, в том числе и на игре вратаря сборной России.
«Неожиданно товарищеский матч России с Беларусью приобрёл сразу множество разнообразных смыслов. Во-первых, главный тренер нашей команды Валерий Карин до сих не согласовал продление контракта с РФС, а значит находится в подвешенном положении. Хотя и не совсем понятно, кто больше хочет продолжения сотрудничества — наставник "Ростова" или руководители отечественного футбола. Во-вторых, далёкая от футбола история с вратарём Матвеем Сафоновым. Фамилия веры и надежды "Краснодара" зазвучала из каждого утюга, когда российского голкипера приобрёл гранд французского футбола "ПСЖ".
Казалось, что вот он шанс, наш футболист едет в топ-5 европейского футбола, а один из самых богатых клубов в мире, дабы навязать борьбу за пост номер один самому Доннарумме. Но буквально за несколько часов до игры в Минске в СМИ появилась информация о задолженности в плане алиментов перед бывшей женой, и сумма эта равна 60 млн рублей. Тем самым, Сафонов стал резко невыездным, а его перспективы в составе французского клуба стали весьма туманными. Вот с таким бэкграундом обычная летняя игра приобрела сразу много смыслов.
В момента объявления основного состава сразу стало понятно, что Карпин удивит всех болельщиков — Сафонов, Вахания, Дивеев, Морозов, Горшков, Глебов, Кузяев, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Тюкавин, Обляков. Есть подозрение, что даже самые большие любители покопаться в персоналиях и позиционных построениях не могли предположить именно такие фамилии в финальном ростере.
Но когда, если не сейчас и в противостоянии с братским государством пускаться в эксперименты. Было понятно, что Валерий Георгиевич хотел с самого начала взвинтить темп в игре. Отсюда на острие Тюкавин, а в подыгрыше братья Миранчуки, плюс Обляков, у которого тоже весьма приличная скорость передвижения по футбольному газону. Вся предматчевая обстановка благоволила тому, чтобы показывать интересный футбол. В Минске тепло, легендарный стадион заполненный практически до отказа и желание показать товар лицом. Больше играть всё равно негде».
Гол Облякова и чудящие вратари
Автор «Чемпионата» Анатолий Романов поздравляет Облякова с быстрым голом и отмечает нервную игру голкипера отечественной команды.
«Российская сборная забила быстрый гол уже на восьмой минуте. Одним из интересных ходов у нашей команды стали врывания в штрафную Облякова под забросы из глубины. Тем более защитники сборной Беларуси вытягивались из линии, чтобы встречать наших атакующих футболистов. Первый такой момент должен был завершиться выходом один на один, но армеец плохо обработал мяч.
В следующем эпизоде гости забили первым же ударом по воротам хозяев. Хотя и ударом-то это касание головой Облякова назвать трудно. Алексей Миранчук вырезал сногсшибательную длинную передачу, а голкипер Павлюченко ошибся на выходе. И мяч влетел в сетку от головы хавбека ЦСКА.
Вратари вообще поначалу чудили. Наш первый номер Сафонов, за эмоциональное состояние которого были опасения в связи с последними новостями, ошибался при игре ногами. Пытался убрать мяч под себя под прессингом — "привёз" угловой. Затем организовал аут на своей трети плохим пасом на Морозова. Но что точно понравилось тренерам "ПСЖ", если те включили трансляцию из Минска, так это блестящий сейв Сафонова после удара Волкова. Это был первый момент хозяев на исходе четверти часа».
Дебютный гол Тюкавина
Автор Sportbox.ru Кирил Гальцов поздравляет динамовского игрока с первым голом за национальную команду и изучает перестановки, сделанные обоими тренерами в перерыве.
«Захар Волков отлично бил по воротам будущей звезды "ПСЖ", но наш парень в шикарном прыжке вытащил мяч из угла. Боссам из Парижа такое точно понравится! А вот Карпину подобные действия в обороне — едва ли. Валерий Георгиевич настоятельно посоветовал сборной снова включиться в игру. Кто бы мог подумать, что его услышат настолько быстро. На 20-й минуте российские футболисты провели фантастическую по красоте комбинацию. В главных ролях — всё те же Алексей Миранчук и Иван Обляков. Последний отдал пас на Тюкавина, и форвард "Динамо" ловко перебросил мяч через Павлюченко — 2:0. Мощнейший отрезок в исполнении сборной России, а для Константина это был первый гол за национальную команду.
После столь стремительного начала было логично предположить, что всё немного утихнет. Так оно и получилось, всё-таки играть в таком темпе могут лишь несколько команд в мире. Россиянам нужна была пауза, которой в теории мог воспользоваться соперник. Антилевский имел отличный момент, но пробил чуть мимо ворот. Правда выяснилось, что там было положение вне игры. В остальном ничего сверхопасного хозяева не создавали. Да и вообще было видно, что класс команды Карпина существенно выше. Большую часть первого тайма наши парни получали кайф от происходящего.
В перерыве главный тренер сборной России решил поменять вратаря — вместо Сафонова появился Максименко. Матвей может смело отправляться решать внезапно возникшие проблемы и готовиться к переезду в Париж. У белорусов также произошла одна перестановка — Киреев поменял Антилевского. Картина происходящего при этом в начале второго тайма ничуть не изменилась. По-прежнему блестяще работала связка Облякова и Алексея Миранчука. На 54-й минуте они попробовали повторить тот же трюк, что при первом забитом мяче, однако на этот раз удар головой в исполнении Ивана получился чуть хуже».
Дубль Чалова
Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов отмечает уверенную игру российской команды во втором тайме, во время которого подопечные Карпина удвоили свое преимущество.
«В таких случаях особенно неловко перед принимающей стороной, которая радушно встретила Россию и была рада вновь увидеть большой матч. Но класс футболистов оказался слишком разным. Показательный эпизод произошел на 42-й минуте, когда Владислав Морозов мог убегать один на один с Сафоновым, но Дивеев парой шагов и идеальным отбором лишил форварда соперника этой возможности.
В перерыве Сафонов уступил место в воротах Максименко — Александр дебютировал за сборную России. Но у него работы было мало. Самый опасный момент белорусов голкипер "Спартака" придумал сам, когда обрезался у своей штрафной, но тут же исправился.
Россия начала тайм более спокойно, а хозяева, напротив, пытались действовать активнее. Но после выхода на Чалова на 62-й минуте команда Карпина заметно прибавила: Федор забил всего через минуту после выхода на замену. На этот раз гол сделал Антон Миранчук: Павлюченко неудачно отразил мяч после его плотного удара, а Чалов подоспел на добивании. Вскоре уже Алексей ассистировал Федору: хавбек "Аталанты" вывел форварда ЦСКА на дубль. Вот так всего за шесть минут Чалов утроил число своих голов за сборную.
Уже при счете 4:0 Россия успокоилась, позволив белорусам больше контролировать мяч. Но и в позиционной игре хозяева не преуспели, потому что наша команда дисциплинированно оборонялась и довела встречу до более чем уверенной победы. Россия впервые с осени 2022 года выигрывает в гостях и доказывает, что не затерялась бы на чемпионате Европы».
Продлите контракт с Карпиным!
Автор «Спорта день за днем» Александр Макаров считает, что матч с Беларусью наглядно показал, что тренера лучше Карпина национальная команда сейчас не найдет.
«Если у представителей РФС оставались сомнения насчет Карпина во главе сборной, то в минувшую пятницу они должны были быть окончательно сняты. Да, России противостояла всего лишь 96-я команда рейтинга ФИФА. Но раньше у нас не очень получались выездные матчи с соперниками не особо сильнее Беларуси. Зато в этот раз все пошло, как по маслу.
Были сомнения относительно вовлеченности игроков, ведь всем уже давно хочется в отпуск. У ведущих игроков топ-клубов нет международных турниров, зато в мыльный пузырь вырос Кубок России, где можно проигрывать по несколько раз, но не вылетать. В общем, разных "но" хватало. Про сухие победы над Кубой и Сербией никто не вспоминал.
Казалось, что белорусы, давно не игравшие дома из-за международных санкций, костьми лягут, но добьются положительного результата. Однако подопечные Карпина сыграли на удивление мощно и по счету, и по содержанию. В отсутствие Головина в настоящего лидера превратился Алексей Миранчук. Хочется верить, что это не разовая история, так будет и дальше.
Победитель Лиги Европы находил партнеров интересными передачами, в итоге организовав два ассиста. Атакующая группа в лице обоих Миранчуков, Облякова и Тюкавина, поддерживаемая фланговыми защитниками здорово взаимодействовала, придумывая моменты у чужих ворот. Во втором тайме подхватил флаг Чалов, ставший автором двух голов.
Когда операторы выхватывали Карпина, тот даже при счете 2:0 и 4:0 расстраивался из-за отдельных эпизодов, в которых подопечные все делали по уму, но в завершающей стадии что-то складывалось не так. Этот максимализм Карпина — то, что нужно для прогресса российских футболистов».
Выступили как профессионалы
Колумнист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер считает, что российская сборная заслуживает похвалы за профессиональный подход к делу.
«Похвалы сборная России за эти 4:0, конечно, заслуживает. Фактически в отпуске, не участвуя в международных соревнованиях, игроки не восприняли матч в Минске как постылую обязаловку и не катали вату 90 минут. В удовольствие играли в футбол с не самой последней в мире сборной, закатили ей четыре безответных, не расслабились, играть не бросили, ничего не пропустили.
Такое отношение к профессии надо отмечать, а то часто мы видим только плохое. Это ведь каждого из них сделало чуть лучше и профессиональнее, а футбол — он все возвращает. Сборная Белоруссии, правда, больше манекенов на тренировке напоминала, но почему это игроков сборной России должно волновать?
Леша Миранчук с капитанской повязкой и смотрелся по-капитански, вел игру и отдал две голевые. Тюкавин впервые забил за сборную. У Облякова — 1+1. Чалов вышел на замену и добил, кажется, еще находясь на скамейке, а через шесть минут положил еще один.
Отлично сыграл новичок Вахания из "Ростова", с которым хорошо поработал в клубе Карпин. Сафонов вышел в основе в такой для себя момент, один серьезный мяч потащил и отыграл свое время насухо. Как и вышедший вместо него дебютант сборной Максименко. Отрицательных впечатлений просто нет».