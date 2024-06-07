Без «отпускного настроения». Сборная России нашла мотивацию на разгром Беларуси

Сборная России по футболу с разгромным счетом победила команду Беларуси (4:0) в выездном товарищеском матче. Дубль оформил Федор Чалов, еще по голу забили Иван Обляков и Константин Тюкавин, для которого мяч стал дебютным за национальную команду. Этот матч стал вторым для сборной России в 2024 году, в марте команда Валерия Карпина в Москве победила сербов со счетом 4:0.

Без Захаряна, но с Дивеевым

Автор «Футбола на Куличках» Андрей Жаркой изучает заявку национальной команды и оценивает соперника россиян по товарищескому матчу.

«Изначально тренерский штаб сборной России вызвал на игру с Беларусью 27 футболистов. Однако в Минск команда Карпина прилетела в усечённом составе. Хлусевич, Осипенко, Сильянов и Захарян по состоянию здоровья не смогли сыграть с Беларусью. На замену Даниилу был срочно вызван Лангович. Следовательно, в Беларусь прибыла делегация из 24 футболистов. Также Карпин на июньском сборе не мог рассчитывать на травмированных Головина, Баринова и Пиняева. Зато стоит отметить возвращение в национальную сборную Дивеева, Солдатенкова и Садулаева. Кроме того, впервые на сбор главной команды страны были приглашены два представителя “Ростова” — Вахания и Щетинин.

Для белорусов, в свою очередь, матч с Россией являлся одним из важных этапов подготовки к новому розыгрышу Лиги наций, который возьмёт старт в сентябре. Команда Карлоса Алоса выступает в Лиге C. Её соперниками по квартету стали Болгария, Люксембург и Северная Ирландия. Испанский специалист на матчи против России и Израиля вызвал 6 футболистов, выступавших в России в завершившемся сезоне. Малькевич, Бочеров и Концевой представляют вылетевший из РПЛ “Урал”, Печенин вторую часть сезона провёл в “Крыльях Советов”, а Волков и Юзепчук играли за вернувшиеся в элитный дивизион “Химки”.

Беларусь — Россия Сборная России

В марте “белые крылья” сыграли 2 товарищеских матча. Сначала они на нейтральном поле в Турции уступили Черногории со счётом 0:2, а затем на выезде сыграли безголевую с Мальтой. Так что, игры с Россией и Израилем — хороший тест для белорусов перед официальными матчами. К тому же, для “белых крыльев” противостояние с россиянами — редкая возможность сыграть при своих болельщиках, так как уже несколько лет белорусы по решению УЕФА в официальных матчах вынуждены принимать соперников на нейтральном поле».

Валерий Карпин главный тренер сборной России Сегодня абсолютно все понравилось. Прежде всего могу оценить настрой и настроение. Были опасения перед игрой о том, как ребята на игру соберутся. У меня не то что нет претензий, а хотел бы выразить благодарность им. С точки зрения настроя, игры и выполнения плана на игру очень многое получалось. Выход Максименко в перерыве вместо Сафонова был запланированным.

Драма Сафонова и эксперименты Карпина

Обозреватель «Советского Спорта» Андрей Тупиков не оставляет внимания контекст вокруг матча, который сказал, в том числе и на игре вратаря сборной России.

«Неожиданно товарищеский матч России с Беларусью приобрёл сразу множество разнообразных смыслов. Во-первых, главный тренер нашей команды Валерий Карин до сих не согласовал продление контракта с РФС, а значит находится в подвешенном положении. Хотя и не совсем понятно, кто больше хочет продолжения сотрудничества — наставник "Ростова" или руководители отечественного футбола. Во-вторых, далёкая от футбола история с вратарём Матвеем Сафоновым. Фамилия веры и надежды "Краснодара" зазвучала из каждого утюга, когда российского голкипера приобрёл гранд французского футбола "ПСЖ".

Казалось, что вот он шанс, наш футболист едет в топ-5 европейского футбола, а один из самых богатых клубов в мире, дабы навязать борьбу за пост номер один самому Доннарумме. Но буквально за несколько часов до игры в Минске в СМИ появилась информация о задолженности в плане алиментов перед бывшей женой, и сумма эта равна 60 млн рублей. Тем самым, Сафонов стал резко невыездным, а его перспективы в составе французского клуба стали весьма туманными. Вот с таким бэкграундом обычная летняя игра приобрела сразу много смыслов.

В момента объявления основного состава сразу стало понятно, что Карпин удивит всех болельщиков — Сафонов, Вахания, Дивеев, Морозов, Горшков, Глебов, Кузяев, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Тюкавин, Обляков. Есть подозрение, что даже самые большие любители покопаться в персоналиях и позиционных построениях не могли предположить именно такие фамилии в финальном ростере.

Беларусь — Россия Сборная России

Но когда, если не сейчас и в противостоянии с братским государством пускаться в эксперименты. Было понятно, что Валерий Георгиевич хотел с самого начала взвинтить темп в игре. Отсюда на острие Тюкавин, а в подыгрыше братья Миранчуки, плюс Обляков, у которого тоже весьма приличная скорость передвижения по футбольному газону. Вся предматчевая обстановка благоволила тому, чтобы показывать интересный футбол. В Минске тепло, легендарный стадион заполненный практически до отказа и желание показать товар лицом. Больше играть всё равно негде».

Карлос Алос Феррер Главный тренер сборной Беларуси Я беру всю ответственность на себя. Понимаю, что болельщики могут быть недовольны. Я принимал неправильные решения. Следующий матч — шанс реабилитироваться. Мы хорошо знаем Макса Киреева по прошлым матчам за сборную. У него почти месяц не было практики. Поэтому он вышел во втором тайме. Мы знаем его потенциал — на мой взгляд, это будущее сборной Беларуси. Я не люблю концентрироваться на индивидуальных ошибках футболистов. За результат отвечаю я. Павлюченко всегда хорошо выглядел, мы им довольны. Но в следующих играх, возможно, дадим шанс другим футболистам. Наиграла ли Россия на такой счёт? Это результат, и его надо принять. Да, в первом тайме было два явных момента, но они их реализовали. Это было не так легко. Может, моментов было не так много, но у них хорошая реализация. Это класс. И надо это принять.

Гол Облякова и чудящие вратари

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов поздравляет Облякова с быстрым голом и отмечает нервную игру голкипера отечественной команды.

«Российская сборная забила быстрый гол уже на восьмой минуте. Одним из интересных ходов у нашей команды стали врывания в штрафную Облякова под забросы из глубины. Тем более защитники сборной Беларуси вытягивались из линии, чтобы встречать наших атакующих футболистов. Первый такой момент должен был завершиться выходом один на один, но армеец плохо обработал мяч.

В следующем эпизоде гости забили первым же ударом по воротам хозяев. Хотя и ударом-то это касание головой Облякова назвать трудно. Алексей Миранчук вырезал сногсшибательную длинную передачу, а голкипер Павлюченко ошибся на выходе. И мяч влетел в сетку от головы хавбека ЦСКА.

Беларусь — Россия Сборная России

Вратари вообще поначалу чудили. Наш первый номер Сафонов, за эмоциональное состояние которого были опасения в связи с последними новостями, ошибался при игре ногами. Пытался убрать мяч под себя под прессингом — "привёз" угловой. Затем организовал аут на своей трети плохим пасом на Морозова. Но что точно понравилось тренерам "ПСЖ", если те включили трансляцию из Минска, так это блестящий сейв Сафонова после удара Волкова. Это был первый момент хозяев на исходе четверти часа».

Матвей Сафонов Голкипер сборной России Полностью готов эмоционально и физически. Даже успел отдохнуть. Было пять дней после окончания сезона и начала сборов за национальную команду. Всё комфортно. Было видно по игре, что все ребята приехали с большим желанием — по-другому быть не может Рад, что показали хорошую игру и добились хорошего результата. Я пару раз решил обострить — было чуть напряжённо. Но хорошо, что обошлось. Выиграли оба тайма. Сборная Беларуси показала хорошую агрессию и прессинг. Нападающие достаточно хорошо напрягали.

Дебютный гол Тюкавина

Автор Sportbox.ru Кирил Гальцов поздравляет динамовского игрока с первым голом за национальную команду и изучает перестановки, сделанные обоими тренерами в перерыве.

«Захар Волков отлично бил по воротам будущей звезды "ПСЖ", но наш парень в шикарном прыжке вытащил мяч из угла. Боссам из Парижа такое точно понравится! А вот Карпину подобные действия в обороне — едва ли. Валерий Георгиевич настоятельно посоветовал сборной снова включиться в игру. Кто бы мог подумать, что его услышат настолько быстро. На 20-й минуте российские футболисты провели фантастическую по красоте комбинацию. В главных ролях — всё те же Алексей Миранчук и Иван Обляков. Последний отдал пас на Тюкавина, и форвард "Динамо" ловко перебросил мяч через Павлюченко — 2:0. Мощнейший отрезок в исполнении сборной России, а для Константина это был первый гол за национальную команду.

После столь стремительного начала было логично предположить, что всё немного утихнет. Так оно и получилось, всё-таки играть в таком темпе могут лишь несколько команд в мире. Россиянам нужна была пауза, которой в теории мог воспользоваться соперник. Антилевский имел отличный момент, но пробил чуть мимо ворот. Правда выяснилось, что там было положение вне игры. В остальном ничего сверхопасного хозяева не создавали. Да и вообще было видно, что класс команды Карпина существенно выше. Большую часть первого тайма наши парни получали кайф от происходящего.

Беларусь — Россия Сборная России

В перерыве главный тренер сборной России решил поменять вратаря — вместо Сафонова появился Максименко. Матвей может смело отправляться решать внезапно возникшие проблемы и готовиться к переезду в Париж. У белорусов также произошла одна перестановка — Киреев поменял Антилевского. Картина происходящего при этом в начале второго тайма ничуть не изменилась. По-прежнему блестяще работала связка Облякова и Алексея Миранчука. На 54-й минуте они попробовали повторить тот же трюк, что при первом забитом мяче, однако на этот раз удар головой в исполнении Ивана получился чуть хуже».

Константин Тюкавин Нападающий сборной России Конечно, я рад дебютному голу за сборную. Всегда мечтал об этом. Да, это был товарищеский матч, но гол есть гол. Игра получилась хорошей для нас, мы контролировали её ход. Первый тайм закончился со счётом 2:0, но у нас были моменты чтобы забить ещё. Думаю, что всё прошло хорошо. В центре нападения был то я, то Обляков? Это обычная схема для нас, играли в одного нападающего. При выходе из обороны Ваня мог оказаться на месте центрального нападающего, так же как и я. А схема была обычной для нас — 4-3-3. Это нормально.

Дубль Чалова

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов отмечает уверенную игру российской команды во втором тайме, во время которого подопечные Карпина удвоили свое преимущество.

«В таких случаях особенно неловко перед принимающей стороной, которая радушно встретила Россию и была рада вновь увидеть большой матч. Но класс футболистов оказался слишком разным. Показательный эпизод произошел на 42-й минуте, когда Владислав Морозов мог убегать один на один с Сафоновым, но Дивеев парой шагов и идеальным отбором лишил форварда соперника этой возможности.

В перерыве Сафонов уступил место в воротах Максименко — Александр дебютировал за сборную России. Но у него работы было мало. Самый опасный момент белорусов голкипер "Спартака" придумал сам, когда обрезался у своей штрафной, но тут же исправился.

Россия начала тайм более спокойно, а хозяева, напротив, пытались действовать активнее. Но после выхода на Чалова на 62-й минуте команда Карпина заметно прибавила: Федор забил всего через минуту после выхода на замену. На этот раз гол сделал Антон Миранчук: Павлюченко неудачно отразил мяч после его плотного удара, а Чалов подоспел на добивании. Вскоре уже Алексей ассистировал Федору: хавбек "Аталанты" вывел форварда ЦСКА на дубль. Вот так всего за шесть минут Чалов утроил число своих голов за сборную.

Беларусь — Россия Сборная России

Уже при счете 4:0 Россия успокоилась, позволив белорусам больше контролировать мяч. Но и в позиционной игре хозяева не преуспели, потому что наша команда дисциплинированно оборонялась и довела встречу до более чем уверенной победы. Россия впервые с осени 2022 года выигрывает в гостях и доказывает, что не затерялась бы на чемпионате Европы».

Федор Чалов Нападающий сборной России Улыбался после первого забитого мяча? Хотел принять мяч, он подскочил, попал в щиток и залетело. На игру забыл щитки, мне их отдал Щетинин. Получается, фартовые, спасибо ему. Мы полностью контролировали игру, искали моменты, их было достаточно, забили четыре. Думаю, что заслуженная победа. Как случился второй гол? Кажется, Леша Миранчук нашел меня передачей перед штрафной. Получилось принять мяч, защитник подумал, что буду отдавать пас, продвинулся и пробил.

Продлите контракт с Карпиным!

Автор «Спорта день за днем» Александр Макаров считает, что матч с Беларусью наглядно показал, что тренера лучше Карпина национальная команда сейчас не найдет.

«Если у представителей РФС оставались сомнения насчет Карпина во главе сборной, то в минувшую пятницу они должны были быть окончательно сняты. Да, России противостояла всего лишь 96-я команда рейтинга ФИФА. Но раньше у нас не очень получались выездные матчи с соперниками не особо сильнее Беларуси. Зато в этот раз все пошло, как по маслу.

Были сомнения относительно вовлеченности игроков, ведь всем уже давно хочется в отпуск. У ведущих игроков топ-клубов нет международных турниров, зато в мыльный пузырь вырос Кубок России, где можно проигрывать по несколько раз, но не вылетать. В общем, разных "но" хватало. Про сухие победы над Кубой и Сербией никто не вспоминал.

Казалось, что белорусы, давно не игравшие дома из-за международных санкций, костьми лягут, но добьются положительного результата. Однако подопечные Карпина сыграли на удивление мощно и по счету, и по содержанию. В отсутствие Головина в настоящего лидера превратился Алексей Миранчук. Хочется верить, что это не разовая история, так будет и дальше.

Беларусь — Россия Сборная России

Победитель Лиги Европы находил партнеров интересными передачами, в итоге организовав два ассиста. Атакующая группа в лице обоих Миранчуков, Облякова и Тюкавина, поддерживаемая фланговыми защитниками здорово взаимодействовала, придумывая моменты у чужих ворот. Во втором тайме подхватил флаг Чалов, ставший автором двух голов.

Когда операторы выхватывали Карпина, тот даже при счете 2:0 и 4:0 расстраивался из-за отдельных эпизодов, в которых подопечные все делали по уму, но в завершающей стадии что-то складывалось не так. Этот максимализм Карпина — то, что нужно для прогресса российских футболистов».

Выступили как профессионалы

Колумнист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер считает, что российская сборная заслуживает похвалы за профессиональный подход к делу.

«Похвалы сборная России за эти 4:0, конечно, заслуживает. Фактически в отпуске, не участвуя в международных соревнованиях, игроки не восприняли матч в Минске как постылую обязаловку и не катали вату 90 минут. В удовольствие играли в футбол с не самой последней в мире сборной, закатили ей четыре безответных, не расслабились, играть не бросили, ничего не пропустили.

Такое отношение к профессии надо отмечать, а то часто мы видим только плохое. Это ведь каждого из них сделало чуть лучше и профессиональнее, а футбол — он все возвращает. Сборная Белоруссии, правда, больше манекенов на тренировке напоминала, но почему это игроков сборной России должно волновать?

Леша Миранчук с капитанской повязкой и смотрелся по-капитански, вел игру и отдал две голевые. Тюкавин впервые забил за сборную. У Облякова — 1+1. Чалов вышел на замену и добил, кажется, еще находясь на скамейке, а через шесть минут положил еще один.

Беларусь — Россия Сборная России

Отлично сыграл новичок Вахания из "Ростова", с которым хорошо поработал в клубе Карпин. Сафонов вышел в основе в такой для себя момент, один серьезный мяч потащил и отыграл свое время насухо. Как и вышедший вместо него дебютант сборной Максименко. Отрицательных впечатлений просто нет».