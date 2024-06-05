Шутки Карпина и рассказы Миранчука о Лиге Европы. Сборная России готовится к Беларуси

Стоит отметить, что голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов, который близок к переходу в ПСЖ, уже приехал в расположение сборной и может сыграть в предстоящем матче. К тому же, конкуренцию вратарю может составить Евгений Латышонок из «Балтики», который также провел впечатляющий сезон.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин вызвал 5 футболистов «Локомотива» — Сергей Пиняев, Артем Карпукас, Максим Глушенков, Александр Сильянов и Евгений Морозов. Антон Миранчук мог стать 6-м игроком, но футболист уже покинул стан «железнодорожников».
Вратари: Матвей Сафонов («Краснодар»), Андрей Лунев («Карабах»), Александр Максименко («Спартак»), Евгений Латышонок («Балтика»).
Защитники: Арсен Адамов («Оренбург»), Даниил Хлусевич, Никита Чернов (оба — «Спартак»,), Игорь Дивеев (ЦСКА), Максим Осипенко, Илья Вахания (оба — «Ростов»), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба — «Локомотив»), Александр Солдатенков, Юрий Горшков (оба — «Крылья Советов»), Дмитрий Скопинцев («Динамо»).
Полузащитники: Далер Кузяев («Гавр»), Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев, Артем Карпукас, Максим Глушенков (все — «Локомотив»), Данил Глебов ( «Ростов»), Александр Черников («Краснодар»), Данил Пруцев («Спартак»), Иван Обляков (ЦСКА), Даниил Фомин («Динамо»), Андрей Мостовой («Зенит»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад»), Лечи Садулаев («Ахмат»).
Нападающие: Федор Чалов (ЦСКА), Иван Сергеев («Зенит»), Константин Тюкавин («Динамо»).
Сразу бросается в глаза тот факт, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин в очередной раз не смог присоединиться к национальной команде из-за травмы.
К тому же, стало известно о нескольких перестановках в составе из-за повреждений. Уже после публикации расширенного состава стало известно о том, что Дмитрий Баринов не приедет в расположение сборной. Тренерский штаб принял такое решение из-за нескольких микротравм футболиста.
Уже 3-го июня пришла другая, не очень приятная новость. У одного из немногих футболистов, который пытается покорить Европу, Арсена Захаряна поднялась температура до 37.4. Валерий Карпин решить временно освободить полузащитника от тренировок. Уже 5-го числа поступила информация о том, что футболист, вероятно, пропустит предстоящий матч с Беларусью из-за болезни.
Сборная России больше не сыграет в этом году против национальных команд из Европы из-за того, что до конца года не будет подходящих окон для проведения поединков. Последний раз Россия выступала против Сербии, которую разгромила со счетом 4:0.
Интересно, что в составе сборной России на этот раз имеются только 3 футболиста из «Спартака» — Александр Максименко, Никита Чернов и Данил Пруцев. На прошлый сбор национальной команды вызвали сразу 8 игроков «красно-белых».
Сборы в Новогорске
Учебно-тренировочный сбор сборной России начался 1-го июня в Новогорске. Один из 1-х в расположение национальной команды приехал голкипер Матвей Сафонов. Еще защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев признался, что скучал по национальной команде.
Первый день лета был 1-м тренировочным днем для футболистов сборной России. Игроки встретились уже в Новогорске, надели форму и пошли на разминку. Футболисты сборной крутили велосипеды и просто разминались, после чего вышли на поле, где их ждал главный тренер Валерий Карпин, который выдал пару неплохих шуток. Игроков не стали перенапрягать, была легкая тренировка с мячом.
Второй тренировочный день был похож на 1-й, игроки разминались, а потом тренировались с мячом, но есть одно но. После этого футболисты и тренерский штаб поехали смотреть Супефинал Кубка России, где «Зенит» встречался с «Балтикой». Кстати, в том матче «сине-бело-голубые» одержали волевую победу со счетом 2:1, оформив золотой дубль.
В процессе тренировочного сбора полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вспомнил о том, как его команда выиграла Лигу Европы в сезоне 2023/2024, заявив, что этот трофей является самым главным в его карьере.
Помимо этого, 4-го июня была организована небольшая пресс-конференция с главным тренером Валерием Карпиным, который ответил на вопросы журналистов. Наставник сборной отметил, что в составе есть дефицит крайних защитников.
Совсем скоро сборная России прибудет на национальный стадион «Динамо» в Минске, чтобы 7-го июня принять участие в товарищеском матче против Беларуси.
Информация о матче
- В СМИ сообщают о том, что на стадионе в Минске ожидается аншлаг, было уже реализовано 16 тыс. билетов на предстоящую контрольную встречу. Арена вмещает 22 тыс. человек.
- Есть много болельщиков, которые не смогут посетить этот поединок. Смотреть видеотрансляцию игры Россия — Белоруссия можно будет в прямом эфире на каналах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», а также на сайте matchtv.ru.
- Была назначена судейская бригада на предстоящую встречу. Главным арбитром матча назначен Рустам Омаров из Казахстана. Помогать ему будут соотечественники Сергей Васютин и Самат Тергеусизов. Резервным арбитром заявлен Антон Лашук из Белоруссии.
Что дальше?
Сборная России проведет только 1 товарищеский матч против Беларуси, 2-го поединка не было запланировано, как это было раньше. Игроки национальной команды уйдут в отпуск после непростого сезона в российском чемпионате.
Ранее в РФС заявляли, что ведут постоянную работу по переговорам с другими федерациями о проведении контрольных матчей. К примеру, сборная России в будущем может сыграть против Китая и Саудовской Аравии.
Напомним, что сборная России сумела провести только 1 товарищеский матч в 2024-м году. В конце марта, 21-го числа национальная команда разгромила сборную Сербии со счетом 4:0. Есть все шансы на то, чтобы повторить этот успех в предстоящем поединке со сборной Беларуси.