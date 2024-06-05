Шутки Карпина и рассказы Миранчука о Лиге Европы. Сборная России готовится к Беларуси

В пятницу, 7-го июня сборная России встретится с Беларусью на национальном стадионе «Динамо» в Минске. Начало встречи — в 20:00 мск. Рассказываем все возможное о подготовке национальной команды Валерия Карпина в контрольной встрече.

Уже 16-го мая стал известен расширенный состав сборнойна товарищеский матч с

Стоит отметить, что голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов, который близок к переходу в ПСЖ, уже приехал в расположение сборной и может сыграть в предстоящем матче. К тому же, конкуренцию вратарю может составить Евгений Латышонок из «Балтики», который также провел впечатляющий сезон.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин вызвал 5 футболистов «Локомотива» — Сергей Пиняев, Артем Карпукас, Максим Глушенков, Александр Сильянов и Евгений Морозов. Антон Миранчук мог стать 6-м игроком, но футболист уже покинул стан «железнодорожников».

Вратари: Матвей Сафонов («Краснодар»), Андрей Лунев («Карабах»), Александр Максименко («Спартак»), Евгений Латышонок («Балтика»).

Защитники: Арсен Адамов («Оренбург»), Даниил Хлусевич, Никита Чернов (оба — «Спартак»,), Игорь Дивеев (ЦСКА), Максим Осипенко, Илья Вахания (оба — «Ростов»), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба — «Локомотив»), Александр Солдатенков, Юрий Горшков (оба — «Крылья Советов»), Дмитрий Скопинцев («Динамо»).

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Полузащитники: Далер Кузяев («Гавр»), Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев, Артем Карпукас, Максим Глушенков (все — «Локомотив»), Данил Глебов ( «Ростов»), Александр Черников («Краснодар»), Данил Пруцев («Спартак»), Иван Обляков (ЦСКА), Даниил Фомин («Динамо»), Андрей Мостовой («Зенит»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад»), Лечи Садулаев («Ахмат»).

Нападающие: Федор Чалов (ЦСКА), Иван Сергеев («Зенит»), Константин Тюкавин («Динамо»).

Расширенный состав сборной России телеграм-канал сборной России

Сразу бросается в глаза тот факт, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин в очередной раз не смог присоединиться к национальной команде из-за травмы.

Валерий Карпин Главный тренер сборной России В списке отсутствует Александр Головин — он восстанавливается после травмы и, очевидно, не будет готов к матчу в Минске. Что касается футболистов, которые могут сыграть в Суперфинале Фонбет Кубка России, то, если Мостовой, Сергеев и Латышонок окажутся в финальном списке, приедут в сборную после игры за кубок. То же самое с Алексеем Миранчуком — 2 июня у него заключительный матч в чемпионате Италии, после которого, если ничего не помешает, он присоединится к команде.

К тому же, стало известно о нескольких перестановках в составе из-за повреждений. Уже после публикации расширенного состава стало известно о том, что Дмитрий Баринов не приедет в расположение сборной. Тренерский штаб принял такое решение из-за нескольких микротравм футболиста.

Уже 3-го июня пришла другая, не очень приятная новость. У одного из немногих футболистов, который пытается покорить Европу, Арсена Захаряна поднялась температура до 37.4. Валерий Карпин решить временно освободить полузащитника от тренировок. Уже 5-го числа поступила информация о том, что футболист, вероятно, пропустит предстоящий матч с Беларусью из-за болезни.

Братья Миранчуки на тренировке сборной России Телеграм-канал сборной России

Сборная России больше не сыграет в этом году против национальных команд из Европы из-за того, что до конца года не будет подходящих окон для проведения поединков. Последний раз Россия выступала против Сербии, которую разгромила со счетом 4:0.

Александр Дюков Президент РФС Ведутся переговоры о соперниках на осенние матчи сборной, но говорить, с кем, не будем. А то сейчас объявим, потом не получится — и нас будут критиковать. Регионы все знают: это Латинская Америка, Африка и Азия. Еще скажу, что есть сборные в Европе, с которыми мы можем и уверены, что сыграем. Но в этом году нет окон. Матчи с этими командами планируем на 2025 год.

Интересно, что в составе сборной России на этот раз имеются только 3 футболиста из «Спартака» — Александр Максименко, Никита Чернов и Данил Пруцев. На прошлый сбор национальной команды вызвали сразу 8 игроков «красно-белых».

Сборы в Новогорске

Учебно-тренировочный сбор сборной России начался 1-го июня в Новогорске. Один из 1-х в расположение национальной команды приехал голкипер Матвей Сафонов. Еще защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев признался, что скучал по национальной команде.

Игорь Дивеев Защитник ЦСКА и сборной России. Очень соскучился по сборной, два раза должен был приехать и не смог из-за травм. Очень рад, что в итоге приехал. Вспомнил то чувство, когда играешь за сборную, надеваешь футболку. Карпин сказал: «Наконец-то ты приехал.

Первый день лета был 1-м тренировочным днем для футболистов сборной России. Игроки встретились уже в Новогорске, надели форму и пошли на разминку. Футболисты сборной крутили велосипеды и просто разминались, после чего вышли на поле, где их ждал главный тренер Валерий Карпин, который выдал пару неплохих шуток. Игроков не стали перенапрягать, была легкая тренировка с мячом.

Второй тренировочный день был похож на 1-й, игроки разминались, а потом тренировались с мячом, но есть одно но. После этого футболисты и тренерский штаб поехали смотреть Супефинал Кубка России, где «Зенит» встречался с «Балтикой». Кстати, в том матче «сине-бело-голубые» одержали волевую победу со счетом 2:1, оформив золотой дубль.

Валерий Карпин на тренировке сборной России Телеграм-канал сборной России

В процессе тренировочного сбора полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вспомнил о том, как его команда выиграла Лигу Европы в сезоне 2023/2024, заявив, что этот трофей является самым главным в его карьере.

Алексей Миранчук Полузащитник «Аталанты» и сборной России. Победа в Лиге Европы — самая главная в моей карьере? Безусловно, да, конечно. Это самый главный. Самое неожиданное поздравление? В этом плане всё было в штатном режиме. На самом деле нет сильного осознания, что выиграл. Понимаю, что это серьёзный трофей, но осознания того, что я обладатель трофея, ещё пока нет. Но после того, как получил — не знаю, в каком объёме — сообщений, от множества людей, тогда немного начал понимать, как это важно для страны, для меня, для людей. Хотел бы выразить слова благодарности всем, кто не поленился, зашёл, поддержал, нашёл время. Мне было очень приятно.

Помимо этого, 4-го июня была организована небольшая пресс-конференция с главным тренером Валерием Карпиным, который ответил на вопросы журналистов. Наставник сборной отметил, что в составе есть дефицит крайних защитников.

Валерий Карпин Главный тренер сборной России. Есть ли дефицит крайних защитников? Есть дефицит из-за того, что Хлусевич сломался, Сильянов не может принимать участие. Дефицит. Почему принял решение не вызывать кого-то еще? Выбор не особо большой, люди разъехались.

Совсем скоро сборная России прибудет на национальный стадион «Динамо» в Минске, чтобы 7-го июня принять участие в товарищеском матче против Беларуси.

Информация о матче

В СМИ сообщают о том, что на стадионе в Минске ожидается аншлаг, было уже реализовано 16 тыс. билетов на предстоящую контрольную встречу. Арена вмещает 22 тыс. человек.

Есть много болельщиков, которые не смогут посетить этот поединок. Смотреть видеотрансляцию игры Россия — Белоруссия можно будет в прямом эфире на каналах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» , а также на сайте matchtv.ru.

и , а также на сайте matchtv.ru. Была назначена судейская бригада на предстоящую встречу. Главным арбитром матча назначен Рустам Омаров из Казахстана. Помогать ему будут соотечественники Сергей Васютин и Самат Тергеусизов. Резервным арбитром заявлен Антон Лашук из Белоруссии.

Что дальше?

Сборная России проведет только 1 товарищеский матч против Беларуси, 2-го поединка не было запланировано, как это было раньше. Игроки национальной команды уйдут в отпуск после непростого сезона в российском чемпионате.

Ранее в РФС заявляли, что ведут постоянную работу по переговорам с другими федерациями о проведении контрольных матчей. К примеру, сборная России в будущем может сыграть против Китая и Саудовской Аравии.

Максим Митрофанов Секретарь РФС. Павел Каманцев рассказал, что начались переговоры с Китаем по взаимодействию в рамках обмена судьями. На какой стадии они находятся? Это та же работа, которую мы ведем с Белоруссией и Саудовской Аравией. Планируем заключить соглашение по обмену опытом, чтобы наши судьи работали там, а оттуда, возможно, приезжали к нам. В Белоруссии мы организовали подготовку судей VAR по просьбе ФИФА, подобные вещи в рамках судейского направления планируются и с Китаем. Также обсуждается и товарищеский матч со сборной Китая, и развитие детско‑юношеского футбола между нашими странами. Пока неправильно оглашать все, у нас есть планы по созданию совместной системы детско‑юношеских соревнований. Сейчас ряд клубов проводит турниры на детском уровне с китайскими командами: приглашают их в Россию, ездят в Китай. Но пока системной работы не ведется. Мы же хотим это сделать постоянным сотрудничеством.

Напомним, что сборная России сумела провести только 1 товарищеский матч в 2024-м году. В конце марта, 21-го числа национальная команда разгромила сборную Сербии со счетом 4:0. Есть все шансы на то, чтобы повторить этот успех в предстоящем поединке со сборной Беларуси.