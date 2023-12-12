РПЛ. «Краснодар» — зимний чемпион

«Краснодар» отстоял первое место и ушел на зимний перерыв в качестве зимнего чемпиона российской Премьер-лиги. «Зенит» встретит Новый год на втором месте с отставанием от южан в два очка. «Локомотив» ворвался в топ-4 чемпионата России.

Изменения в турнирной таблице

Клубы российской Премьер-лиги отыграли матчи 18-го тура. По его итогам «Локомотив» поднялся с 6-го на 4-е место в турнирной таблице. Улучшил своё положение «Спартак», «красно-белые» были на 7-й строчке, теперь на 5-й.

Календарь и таблица РПЛ

На две ступеньки опустились «Крылья Советов», которые расположились на 6-м месте, на одну строчку поднялся «Рубин» (7 место), а вот ЦСКА скатился вниз по таблице с 5-го на 8-е место. В зоне вылета по-прежнему без изменений.

Зимний чемпион и его конкурент

«Краснодар» смог удержаться на первом месте перед зимним перерывом. В последней игре этого года южане играли против ЦСКА и одержали минимальную победу (1:0).

Единственный и победный гол в составе «Краснодара» на 90-й минуте забил Никита Кривцов. Таким образом лидер РПЛ краснодарцы набрали 38 очков и сохранили лидерство в российской Премьер-лиге.

«Зенит» старается не отпускать «Краснодар» в отрыв, выиграв у на домашней арене у «Пари НН» (1:0). В этом поединке 3 очка клубу из Санкт-Петербурга принес гол в исполнении Матео Кассьерры. «Лазурные» после виктории над нижегородцами заработали 36 баллов.

В топе

В топе российского чемпионата три московских клуба: на третьем месте перевнства расположился «Динамо», у которого в активе 32 пункта.

В 18-м туре турнире «динамовцы» обменялись голами с «Факелом» (1:1). «Динамо» упустил победу на 79-й минуте, пропустив с пенальти от Максима Максимова. В составе московского коллектива голом на 29-й минуте отметился Ярослав Гладышев.

31 очко в чемпионате набрал «Локомотив», который поднялся на 4 место. В последней игре железнодорожники переиграли «Урал» (2:0). В составе победителей отличились Евгений Морозов и Наир Тикнизян.

«Спартак» globallookpress.com

В пятёрку сильнейших вернулся «Спартак», «красно-белые» набрали 30 очков после виктории в матче против «Крыльев Советов» (3:0). За «Спартак» в этой встрече голы забивали Квинси Промес, Александр Соболев и Кристофер Перейра.

Тур № 19

В чемпионате России наступает трехмесячный перерыв, который продлится до 3 марта. Именно в этот день возобновится российская Премьер-лига, матчами 19-го тура.

В главной битве игрового дня сойдутся непримиримые соперники: «Зенит» примет «Спартак».

Также запланированы встречи «Динамо» и «Локомотива», а также «Краснодара» и «Рубина».