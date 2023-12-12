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    РПЛ. «Краснодар» — зимний чемпион

    Итоги 18-го тура чемпионата России по футболу

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    «Зенит» — «Краснодар»
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    «Зенит» — «Краснодар»
    «Краснодар» отстоял первое место и ушел на зимний перерыв в качестве зимнего чемпиона российской Премьер-лиги. «Зенит» встретит Новый год на втором месте с отставанием от южан в два очка. «Локомотив» ворвался в топ-4 чемпионата России.

    Изменения в турнирной таблице

    Клубы российской Премьер-лиги отыграли матчи 18-го тура. По его итогам «Локомотив» поднялся с 6-го на 4-е место в турнирной таблице. Улучшил своё положение «Спартак», «красно-белые» были на 7-й строчке, теперь на 5-й.

    Календарь и таблица РПЛ

    На две ступеньки опустились «Крылья Советов», которые расположились на 6-м месте, на одну строчку поднялся «Рубин» (7 место), а вот ЦСКА скатился вниз по таблице с 5-го на 8-е место. В зоне вылета по-прежнему без изменений.

    Зимний чемпион и его конкурент

    «Краснодар» смог удержаться на первом месте перед зимним перерывом. В последней игре этого года южане играли против ЦСКА и одержали минимальную победу (1:0).

    Единственный и победный гол в составе «Краснодара» на 90-й минуте забил Никита Кривцов. Таким образом лидер РПЛ краснодарцы набрали 38 очков и сохранили лидерство в российской Премьер-лиге.

  • Неудачная игра Акинфеева позволила «Краснодару» уйти на перерыв в качестве лидера РПЛ
  • Реакция спортивных СМИ на победу «Краснодара» над ЦСКА в рамках 18-го тура РПЛ
  • Вчера

    • «Зенит» старается не отпускать «Краснодар» в отрыв, выиграв у на домашней арене у «Пари НН» (1:0). В этом поединке 3 очка клубу из Санкт-Петербурга принес гол в исполнении Матео Кассьерры. «Лазурные» после виктории над нижегородцами заработали 36 баллов.

    В топе

    В топе российского чемпионата три московских клуба: на третьем месте перевнства расположился «Динамо», у которого в активе 32 пункта.

  • Морозная победа без Абаскаля. «Спартак» разбил «Крылья» и завершил год на мажорной ноте
  • Реакция спортивных СМИ на победу «Спартака» над «Крыльями Советов» в рамках 18-го тура РПЛ
  • 09/12/2023

    • В 18-м туре турнире «динамовцы» обменялись голами с «Факелом» (1:1). «Динамо» упустил победу на 79-й минуте, пропустив с пенальти от Максима Максимова. В составе московского коллектива голом на 29-й минуте отметился Ярослав Гладышев.

    31 очко в чемпионате набрал «Локомотив», который поднялся на 4 место. В последней игре железнодорожники переиграли «Урал» (2:0). В составе победителей отличились Евгений Морозов и Наир Тикнизян.

    «Спартак»
    globallookpress.com

    В пятёрку сильнейших вернулся «Спартак», «красно-белые» набрали 30 очков после виктории в матче против «Крыльев Советов» (3:0). За «Спартак» в этой встрече голы забивали Квинси Промес, Александр Соболев и Кристофер Перейра.

    Тур № 19

    В чемпионате России наступает трехмесячный перерыв, который продлится до 3 марта. Именно в этот день возобновится российская Премьер-лига, матчами 19-го тура.

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    В главной битве игрового дня сойдутся непримиримые соперники: «Зенит» примет «Спартак».

    Также запланированы встречи «Динамо» и «Локомотива», а также «Краснодара» и «Рубина».

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