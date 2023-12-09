Морозная победа без Абаскаля. «Спартак» разбил «Крылья» и завершил год на мажоной ноте

В матче 18-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» в родных стенах переиграл «Крылья Советов» со счетом 3:0. Авторами точных ударов в этой игре стали Квинси Промес, Александр Соболев и Кристофер Мартинс.

Без шанса на осечку

Автор RusFootball Юрий Андреев считает, что «Спартак» обязан был в этой игре реабилитироваться перед болельщиками.

«Соперники ранее в этом сезоне уже встречались, в первом круге "Крылья Советов" дома деклассировали москвичей со счётом 4:0, с бенефисом Юрия Горшкова — защитник оформил дубль в первой половине матча. Перед сегодняшней игрой красно-белые были полны решимости взять реванш за октябрьскую пощечину и реабилитироваться перед своими болельщиками.

Спартаковцы возлагали большие надежды на текущий сезон, стремясь побороться за чемпионский титул. Однако на данный момент команда Гильермо Абаскаля находится далеко от достижения своей цели, серьезно отставая от гонки за лидерство.

Очередное поражение в чемпионате могло стать фатальным как для клуба, так и для его тренера: в таком случае весной "Спартаку" пришлось бы много нагонять, ведь отрыв от конкурентов будет весьма приличный, а испанский специалист с высокой долей риска мог потерять работу уже этой зимой. Поэтому победа над противником, расположившимся выше в турнирной таблице, в последнем официальном матче года была нужна как воздух.

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Самарский коллектив стал главным открытием кампании 2023/24 в российском футболе. Подопечные Осинькина провели первый круг чрезвычайно уверенно, занимая место в группе лидеров с первых туров. В последних пяти играх РПЛ "Крылья Советов" уступили лишь один раз — случилось это в выездном поединке с "Краснодаром".

Команды перед матчем spartak.com

Кроме того, в составе команды есть выдающийся лидер, способный переломить исход любого матча. Бомбардир "Крыльев" Бенжамин Гарре занимает 5-е место в рейтинге лучших голеадоров лиги. В последних трёх матчах нападающий забил три гола, демонстрируя удивительную результативность».

Проблемы с составом

Журналист «Спорт день за днем» Андрей Вернов в своем материале сделал акцент на то, что у «Спартака» отсутствовали главный тренер и несколько ключевых игроков.

«Спартак без Гильермо Абаскаля на бровке выдал одну из самых ярких игр последнего времени. Вместо дисквалифицированного главного тренера красно-белыми во встрече 18-го тура РПЛ против "Крыльев Советов" руководил Владимир Слишкович.

Спартаковцы решили напоследок хлопнуть дверью, ведь, как известно, запоминается последнее. Только матч с "Крыльями" отделял футболистов от заслуженного отпуска. Не все могли помочь команде: московские морозы "скосили" сразу нескольких футболистов. Болезнь настигла Хесуса Медину, Тео Бонгонду и Руслана Литвинова, давно лечится Томаш Тавареш, дисквалификацию схватил Михаил Игнатов.

Тренерский штаб "Спартака" решил играть по схеме 4-4-2. Вернулись в ворота Александр Максименко, на правый фланг обороны Даниил Денисов, на левый фланг обороны Даниил Хлусевич, справа в полузащите неожиданно оказался Кристофер Мартинс, в опорной зоне появился Наиль Умяров, а в нападении не было альтернативы Александру Соболеву. Откладывать дело хозяева не стали и обрушились атаками на самарцев. Как итог: два гола за восемь минут. В первом случае здорово на фланге сыграл Мартинс, а Квинси Промес после выверенной передачи разобрался с Романом Евгеньевым и Иваном Ломаевым. Во втором случае Соболев оказался в нужное время в нужном месте, подкараулив рикошет в чужой вратарской».

Владимир Слишкович Тренер «Спартака» Хорошо, когда игра начинается так, становится намного легче. Мы не позволили «Крыльям» создать почти ничего в первом тайме. Во втором тайме тоже начали хорошо, быстро, забили быстрый гол. На бровке чувствовалось, что игра сделана, — соперник был демотивирован. Победа абсолютно заслужена. Что надо изменить? Это не моя работа, не знаю, что нужно менять. Правила есть для всех, их нужно соблюдать. Одно дело, когда холодно, а другое — когда поле не позволяет играть. Сегодня оно было в хорошем состоянии и встретились две команды, которые любят играть в такой футбол.

Кураж «Спартака»

Автор «Спорт-Экспресса» Андрей Кузичев отмечает прекрасную игру спартаковцев в последнем матче года.

«Спартак перед отпуском поймал кураж. Поэтому невероятные эмоции вызвал и восхитительный подкат Бабича под выскакивавшего на ударную позицию Салтыкова, и два рикошета, подарившие заслуженный гол проведшему классный матч Мартинсу. Это был явно не тот случай, когда цифры кому-то могут показаться парадоксальными. Вдвое больше владея мячом, волжане так и не смогли это во что-то материализовать. Но какой в подобном контроле прок, если спартаковцы в несколько передач доводили мяч до штрафной и к финальному свистку по числу ударов перестреляли соперника 16:10 (8:2 в створ)?

Дисквалифицированный Абаскаль и мороза избежал, и понизил градус давления на ближайшие пару месяцев. Хотя бы на какое-то время разговоры о том, что испанца нужно убирать уже сейчас, стихнут.

Александр Соболев spartak.com

А потом будут сборы и весна, которая начнется для "Спартака" в Санкт-Петербурге матчем с "Зенитом". И уже после него красно-белые страсти — при любом результате — начнут бушевать с новой силой. Иначе просто не бывает».

Игорь Осинькин Главный тренер «Крыльев Советов» Выиграли последние три матча у «Спартака» — все три домашние. Один громкий по счёту, один очень важный для нас. Понимал, что так не может быть всегда, может что-то пойти не так. Рикошет, срезка — так и получилось. При счёте 0:2 уже было сложно. Мы создавали моменты, но и у наших ворот всё не было безупречно. У наших ворот были моменты, поскольку сделали перекос в сторону атаки, была несбалансированность. При счёте 0:2, забив, смогли бы вернуться в игру. Но пропустили третий. Пытались агрессивно играть, но исход матча был понятен.

Отсутствие Абаскаля и мороз

Автор Sportbox Денис Петров начал свой обзор с морозной московской погоды и дисквалификации Гильермо Абаскаля.

«Субботний матч на "Открытие Арене" стал самым холодным в РПЛ в этом году. К началу игры термометр показывал допустимое значение для проведения игры (-12 °С), но комфортными условия назвать было сложно. Ситуацию усугубляла московская влажность и приличный ветер, так что футболистам и зрителям на трибунах оставалось только посочувствовать.

В связи с погодными условиями свежая дисквалификация на две игры наверняка не сильно расстроила Абаскаля, давшего волю эмоциям в Грозном. По крайне мере, испанцу не пришлось мерзнуть на тренерской скамейке: там его заменял помощник Владимир Слишкович. Отсутствие главного тренера не помешало его команде взять уверенный реванш за октябрьский разгром.

Дебют у "Спартака" выдался ударным и напомнил начало игры с "Ростовом" трехнедельной давности. Тогда счет 2:0 на табло горел уже к 15-й минуте, в этот раз два гола были забиты за семь минут. В этом сезоне результаты спартаковцев во многом зависит от настроя на конкретную игру. В субботу с мотивацией все было в порядке — самарское унижение Абаскаль и его команда явно не забыли.

Радость Спартака после победы spartak.com

Дебют у "Спартака" выдался ударным и напомнил начало игры с "Ростовом" трехнедельной давности. Тогда счет 2:0 на табло горел уже к 15-й минуте, в этот раз два гола были забиты за семь минут. В этом сезоне результаты спартаковцев во многом зависит от настроя на конкретную игру. В субботу с мотивацией все было в порядке — самарское унижение Абаскаль и его команда явно не забыли.

Второй гол стал плодом коллективной работы: Бабич в центре прервал верховую передачу самарского вратаря, мяч подхватил Пруцев, а затем транзитом через Зиньковского и Хлусевича он дошел до Соболева. Бывший форвард "Крыльев" шансов Ломаеву не оставил.

Календарь и таблица РПЛ

После такого мощного начала "Спартак" немного сбавил темп, чем едва не воспользовались гости. Самарцы начали раз за разом наведываться в чужую штрафную и даже сумели забить, но гол Рахмановича был отменен из-за офсайда. Позже босниец имел шикарный шанс размочить счет, но его удар в упор отразил Максименко. Хозяева на это ответили эффектными попаданиями Промеса в перекладину и штангу».

«Спартак» в игре

Автор Soccer.ru Сергей Иванов поразмышлял о турнирных раскладах по итогам этой игры.

«Эта победа позволила "Спартаку" обойти "Крылья Советов" и подняться на пятое место. Также позади остался ЦСКА, но у "армейцев" игра в запасе, правда, это встреча с "Краснодаром", который москвичам нужно непременно обыгрывать, если они хотят уйти на перерыв выше "Спартака". С учетом существующих в этой части таблицы отрывов можно сказать, что непосредственно на позицию смотреть даже не стоит. Слишком все плотно располагаются. От "Спартака" до лидирующего "Краснодара" всего пять очков разницы. Причем даже если не замахиваться на первую строчку, то "Локомотив" и "Динамо" впереди на один балл (хотя у "динамовцев" сыграно на матч меньше).

Герои матча spartak.com

Впереди еще большой отрезок чемпионата. За зиму команды могут сильно измениться, отрезок без игр будет огромным, важно, как подготовку ко второй части проведут тренеры. В таких условиях разговоры о смене главного тренера в "Спартаке", конечно, не утихнут, но они должны стать более взвешенными. Все-таки команда вполне себе в гонке, ничем не хуже равных по амбициям клубов, вокруг которых, однако, не ходит такой волны слухов».

Квинси Промес Полузащитник «Спартака» Было реально холодно. Но надо отметить, что поле в порядке. Против «Балтики» в Калининграде было хуже. А мороз действительно сильный. Мой гол? Отличный пас от Криса. Я нашел возможность отправить мяч между ногами соперника. Классный гол получился. Это важные три очка, мы продолжаем бороться за высокие места. Классно, что даже в такую погоду люди пришли нас поддержать. Увидимся в следующем году. Первый же матч будет очень интересным

Плохой второй тайм

Автор «Чемпионата» Дмитрий Зимин считает, что игра была закрыта после того, как в сетке ворот «Крыльев Советов» побывал третий мяч.

«Гости точно наиграли на один гол, но мяч просто отказывался идти в ворота. Логично, что в перерыве Осинькин ничего не поменял. Тренер наверняка надеялся на камбэк. Но после того, как Рахманович запорол очередной момент, "Спартак" забил третий. На этот раз усилиями Мартинса — одного из лучших игроков матча.

Через пару минут Соболев мог забить четвёртый, но не попал в створ. И после игра будто бы закончилась. Темп резко снизился — все понимали итог и не хотели получать лишних травм. Несколько замен от "Крыльев" ничего не изменили.

Главное — хозяева отомстили за унижение в первом круге. Прагматично. И даже без Абаскаля на бровке».