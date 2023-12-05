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    РПЛ. «Краснодар» вернул лидерство в чемпионате

    Итоги 17-го тура чемпионата России по футболу

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    «Зенит» — «Краснодар»
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    «Зенит» — «Краснодар»
    В российском чемпионате в очередной раз состоялась смена власти, «Краснодар» сместил «Зенит» с трона и вернулся на первое место. От группы лидеров отдалился «Спартак», а «Динамо» поключился в борьбу за вторую строчку.

    Изменения в турнирной таблице

    Спустя один тур «Краснодар» вернул себе лидерство в чемпионате России, обойдя в таблице действующего победителя — команды «Зенит».

    На ступеньку вверх поднялся ЦСКА, который поднялся на 5 строчку первенства. Улучшил положение в турнире «Локомотив», взлетев с 8-го места на 6-е.

    Календарь и таблица РПЛ

    От успеха ЦСКА и «Локомотива» пострадали «Спартак» и «Рубин», которые опустились на 7 и 8 места соответственно.

    Провал «Зенита» и шанс «Краснодара»

    «Зенит» к матчу против «Локомотива» в рамках 17-го тура подходил в качестве лидера турнира. Поединок против «железнодорожников» — «лазурные» проиграли со счетом 1:3.

    Гол престижа в составе «Зенита» на 41-й минуте забил Матео Кассьерра. За «Локомотив» отличились Максим Глушенков и Наир Тикнизян. Также был оформлен автогол в исполнении Михаила Кержакова.

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    • Шансом воспользовался «Краснодар», который одержал победу над «Оренбургом» (2:1). Викторию южане вырвали в концовке поединка, на 76-й минуте решающий гол забил Ильзат Ахметов.

    Таким образом «Краснодар» набрал 35 очков и обошёл в турнирной таблице «Зенит», у которого осталось 33 балла в активе.

    Топ-5

    На 3-м месте российской Премьер-лиги закрепился «Динамо», который аккумулировал 31 балл после матча 17-го тура. В рамках минувшего игрового дня «динамовцы» оказались сильнее «Рубина» (1:0). Единственный и победный гол в составе московского клуба забил Константин Тюкавин.

    Следом в турнирной таблице расположились «Крылья Советов», самарский коллектив добился успеха в поединке против «Сочи» (2:0). В этой встрече отметим результативность Романа Ежова и Бенхамина Гарре, который реализовал пенальти на 94-й минуте встречи. В итоге «крылышки» набрали 29 пунктов и сохранили за собой 4 место.

    «Спартак» — ЦСКА
    globallookpress.com

    Замыкает топ-5 РПЛ ЦСКА, «армейцы» заработали 28 очков после победы в поединке против «Ростова» (2:0). В этой встрече в составе победителей отличились Виктор Мендес и Федор Чалов, реализовавший пенальти.

    Зона вылета

    В зоне вылета улучшил положение «Ахмат», команда из Грозного нанесла поражение именитому «Спартаку» (2:1). Гамид Агаларов и Светослав Ковачев по мячу отправили в сетку ворот «красно-белых».

    Таким образом «Ахмат» набрал 16 очков и поднялся с 15-го на 13-е место. А вот «Спартак» допустил осечку и опустился на 7 строчку турнирной таблицы.

    Тур № 18

    Матчи следующего тура чемпионата России пройдут с 8 по 10 декабря.

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    В центральной битве 18-го тура сойдутся «Краснодар» и ЦСКА: встреча запланирована на воскресенье, 10 декабря.

    Действующий чемпион «Зенит» на своем поле примет «Пари НН», игра состоится в субботу, 9 декабря.

    «Крылья Советов» отправятся в гости к «Спартаку», «Локомотив» примет «Урал», а «Динамо» на выезде сыграет с «Факелом».

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