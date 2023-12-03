«Зенит» снова не первый. Питерцы в снежной Москве проиграли «Локомотиву»

В матче 17-го тура российской Премьер-лиги «Локомотив» переиграл «Зенит» со счетом 3:1. На автогол Михаила Кержакова, а также точные удары Максима Глушенкова и Наира Тикнизяна гости ответили забитым мячом Матео Кассьерры.

Погода внесла свои коррективы

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов начал свой рассказ о матче с метеоусловий во время поединка.

«Начало матча задержали на полчаса из-за обильного снегопада в Москве. Проведение игры между командами Михаила Галактионова (он смотрел футбол с трибуны из-за дисквалификации) и Сергея Семака было под вопросом, но если не отменили снежное шоу с участием ЦСКА и "Ростова", то эту встречу тем более не стоило переносить.

Поле "РЖД Арены" благодаря в том числе накрывавшей его плёнке оказалось в достаточно хорошем состоянии. По этой причине "Зенит" не отказался от своего стиля, контроля мяча и многоходовых комбинаций вопреки словам Семака о том, что в таких условиях игра будет упрощённой. Спишем это на "маленькие футбольные хитрости", свойственные тренеру чемпионов России».

Так было перед матчем ФК Локомотив

Сергей Семак Главный тренер «Зенита» Если есть альтернатива, то лучше передвинуть матч. Было бы комфортнее играть. И болельщикам, и футболистам. Но опять же не я принимаю решение. Не вижу разницы перехода в другую систему. При другой системы в будущем нас все равно когда-то допустят. М нужно будет делать перерыв в мае. Никто не гарантирует, что в ноябре не будет снега при другой системе. Но плюсы, тоже есть. Нужно регулироваться в ручном режиме. У нас же есть возможность двигать матчи, чтобы было удобнее футболистам. В Германии тоже играли красным мячом недавно.

Позор российского футбола

Журналист Bobsoccer Алексей Андрианов также делает свой акцент на организации этого матча.

«Декабрьские матчи — позор российского футбола: на качество футбола повлияли погодные условия, полузащитник Артем Карпукас получил травму, болельщики, среди которых немало детей, рискуют простудиться. Увы, в РФС предпочитают не замечать очевидных вещей, теша себя иллюзией возвращением в еврокубки.

Эпизод матча ФК Зенит

По мне, за такие вещи должен нести персональную ответственность один человек — Александр Валерьевич Дюков. Но, увы, если комментаторы Матч ТВ вслух хвалят организаторов сегодняшних матчей в Москве, то о чем еще можно говорить…»

Отсутствие Галактионова

Автор «Спорта день за днем» Вячеслав Дымов считает, что отсутствие Михаила Галактионова на тренерском мостике «Локомотива» не сказалось на действиях команды.

«Локомотив вышел на матч против "Зенита" без главного тренера Михаила Галактионова (его обязанности исполнял Олег Лёвин) и капитана Дмитрия Баринова, дисквалифицированных за критику судейства после ничьей 3:3 с "Крыльями Советов" в 16-м туре. Их потеря никак не сказалась на действиях команды. На заснеженном поле в Черкизове "Локо" вел игру, был агрессивнее и настойчивее, добившись в итоге уверенной победы.

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Хозяева открыли счет в неочевидной ситуации. Михаил Кержаков на московском морозе не смог подстроиться под мяч и переправил его в свои ворота после навеса Максима Глушенкова с углового. Вратарские автоголы — крайне редкое явление в футболе. В той же РПЛ их не было с сезона 2019/20, когда в свои ворота мячи переправили Сергей Песьяков из "Ростова" и Сергей Рыжиков из "Крыльев Советов".

"Зенит" перехватил инициативу во второй половине первого тайма. Игровое преимущество перешло к питерцам после того, как Сергей Семак передвинул Данила Кругового с правого фланга обороны на левый. На этом отрезке "Зенит" начал создавать больше моментов. Один из них завершился голом Матео Кассьерры. Колумбиец замкнул головой скидку Страхини Эраковича. Кассьерра возглавляет гонку бомбардиров РПЛ с 13 мячами. Также он забил головой больше других игроков чемпионата — сразу пять мячей. Все свои голы в этом сезоне Кассьерра провел с игры».

Провальный матч «Зенита»

Автор Soccer.ru Вадим Багров акцентировал внимание на том, что питерский «Зенит» провел очень плохую игру.

«Не показали почти ничего из привычного арсенала. Также у команды начались проблемы без мяча. В этом сезоне против середняков часто играют первым номером, поэтому средний процент владения высокий. Но иногда "Зениту" приходится ждать, пока комбинации разыгрывает соперник. "Локомотив" время от времени захватывал инициативу, и петербуржцы к этому не подготовились. Гости плохо прессинговали, а "Локомотиву" хватило активных отрезков.

Кассьерра демонстрирует великолепную эффективность у чужих ворот. В отличие от соотечественника Кордобы из "Краснодара", у Матео нет невероятного количества упущенных верных моментов. Но ему достаточно одной удачной подачи, чтобы забить. Эракович выиграл борьбу на правом фланге (судьи посчитали, что серб не толкал соперника руками после обоюдной борьбы), а Кассьерра остался за спиной Фассона. Латераль Ненахов тоже не успел подстраховать центральных защитников "Локомотива".

Эпизод матча ФК Локомотив

У "Зенита" незаметно сыграли бразильцы. До жесткого фола Пиняева против Клаудиньо — неудачно поднял колено и сыграл встык с плеймейкером соперника, мог получить красную карточку, хавбека гостей не было видно. Показательно, что Кассьерра за первый час матча создал столько же моментов, сколько Вендел, Барриос и Клаудиньо все вместе. Хотя на поле также был Изидор, француз провалил матч. И на этот раз "Зенит" не спасли подачи с фланга от Сантоса и разрезающие пасы Вендела.

Семак в этом году пассивен в сложных матчах. Если тактически соперник не оставляет зоны — у "Локомотива" даже Дзюба работал на низкий прессинг и оглядывался, чтобы не оставлять за спиной пространство, то чемпионам из Санкт-Петербурга всегда сложно. Появляется алгоритм действий, который позволяет соперникам разного уровня забрать у Семака очки. "Динамо" и "Локомотив" справились, как "Оренбург" с "Балтикой". Пусть это игра вторым номером, но законный метод обобрать фаворита».

Сергей Пиняев Полузащитник «Локомотива» Две победы над «Зенитом»? Это показывает, что у нас хороший коллектив, который на равных может бороться с нашими лидерами. «Зенит» — пятикратный чемпион нашей лиги. Очень приятно их побеждать, но при этом надо стараться не терять очки в остальных матчах. С «Зенитом» может быть два матча за сезон, и мы получили за них шесть очков, но остальные 28 матчей мы должны так же хорошо провести.

Травмы и голы

Автор «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов отметил травматичность при такой погоде и голы «Локомотива» во втором тайме.

«В перерыве снегопад затих, а поле расчистили, за что стоит поблагодарить работников "РЖД Арены". Наблюдать за игрой стало легче, но футболистам все так же было тяжело. Процент брака зашкаливал.

Радость игроков Локомотива ФК Локомотив

В таких условиях вырастает риск получения травм, и, к сожалению, в этом матче без них не обошлось. Карпукас в начале второго тайма получил повреждение, вместо него неожиданно вышел не опорник, а Миранчук. Замена сыграла: вскоре Антон навесил со штрафного прямо на Глушенкова, и тот вновь вывел "Локо" вперед. Как и в матче первого круга, Максим напрямую поучаствовал в двух результативных атаках.

Травм в этом матче могло быть больше. В середине второго тайма Пиняев безрассудным прыжком снес Клаудиньо и вполне мог получить за это красную карточку. Но главный арбитр Алексей Сухой ограничился желтой.

Наир Тикнизян ФК Локомотив

Голов тоже могло быть больше — и на два, и на три. "Зенит" создавал не такие острые моменты, хотя Кассьерра с Алипом могли отличиться. "Локо" подобрался к третьем мячу ближе, когда Миранчук прямым ударом со штрафного едва не поразил нижний угол.

Календарь и таблица РПЛ

Но красно-зеленые все-таки своего добились: Дзюба скинул мяч на Тикнизяна, а тот установил окончательный счет 3:1. Мало "Зениту" было неприятностей, так он еще и пострадал от бывшего форварда, сделавшего голевую передачу».