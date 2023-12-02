РПЛ. «Локомотив» сыграет с «Зенитом», «Ахмат» примет «Спартак», «Динамо» проверит на прочность «Рубин»

Матчи 17-го тура российской Премьер-лиги сезона 2023/24 пройдут со 2 по 4 декабря

«Факел» — «Балтика» 0:0

Завершился первый матч 17-го тура РПЛ между воронежским «Факелом» и калиниградской «Балтикой». В нем не было забитых голов — 0:0.

Небольшим преимуществом в матче владела команда Сергея Ташуева, которая имела несколько шансов забить. Но уверенно играл Сослан Джанаев, впервые вышедший в основе за «Балтику» в РПЛ.

Гости в основном сосредоточились на обороне и почти не помышляли об угрозе воротам Александра Беленова.

Футбол. Россия. Премьер-лига Факел — Балтика 0:0 Факел: Александр Беленов, Василий Черов, Сергей Брызгалов, Сергей Божин, Руслан Магаль, Ильнур Альшин, Андрей Мендель, Ираклий Квеквескири, Хызыр Аппаев, Masternoy V., Markov E. Балтика: Сослан Джанаев, Иван Остойич, Натан Гассама, Никола Радмановац, Гильермо Сото, Роберто Фернандес, Максим Кузьмин, Кристиян Бистрович, Александр Осипов, Тамерлан Мусаев, Гедеон Гузина Предупреждения: Натан Гассама (36'), Ильнур Альшин (38'), Гильермо Сото (69'), Гедеон Гузина (82')

«Факел» пока идет на 11-м месте с 20 очками. «Балтика» располагается в зоне стыков и имеет на семь очков меньше.

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