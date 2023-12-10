Неудачная игра Акинфеева позволила «Краснодару» уйти на перерыв в качестве лидера РПЛ

10-го декабря в рамках 18-го тура РПЛ «Краснодар» принимал ЦСКА. «Быки» сумели одолеть своего соперника с минимальным счетом 1:0. Единственный гол записал на свой счет полузащитник команды Никита Кривцов.

Дорогу молодым

Автора издания Bobsoccer.ru Максима Квятковского разочаровала игра ЦСКА на выезде. Журналист отметил, что армейцы имели игровое преимущество в 1-м тайме, но не сумели им воспользоваться.

«Краснодар» — ЦСКА fckrasnodar,https://t.me/fckrasnodar

«Когда ЦСКА не реализовал игровое преимущество в первом тайме, и соперники ушли на перерыв с нулевым счетом, пожалуй, многие почувствовали, что ничего хорошего команду не ждет. К сожалению, в этом сезоне в больших матчах второй тайм у ЦСКА практически всегда хуже первого.

Вспоминаем обе игры с "Динамо", домашний "Зенит", упущенную победу в супердерби. Да и в первом круге с "Краснодаром" армейцы провели очень качественный первый тайм, а в концовке прижались.

Уже не важно, почему затянули с заменами, хотя к примеру, выход Давилы вместо Облякова напрашивался давно. Не потому ли на 90-й минуте потеряли концентрацию, что не хватило свежести? Можно вновь назвать поражение обидным и незаслуженным, но расстраиваться в концовках больших игр, скажем прямо, уже надоело.

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ЦСКА упал в таблице на восьмое (!) место, где и будет находиться минимум два с половиной месяца. Когда такое было?! Не стоит искать оправданий — ответственность должны разделить все причастные. Ложкой меда в бочке дегтя стала игра Матвея Лукина — молодой защитник второй раз подряд отыграл умело и старательно. Словно напоминая, что молодым армейцам на этом этапе можно было доверять чаще».

Тактическая победа Ивича

Автор Sportbox.ru Денис Петров рассказал о тактических манервах главных тренеров «Краснодара» и ЦСКА.

«Хозяевам вновь не мог помочь лучший бомбардир команды Джон Кордоба, дисквалифицированный на три игры за неприличный жест в адрес арбитра в игре 16-го тура с "Уралом". В отличие от предыдущей встречи с "Оренбургом" Ивич на место центрального нападающего определил не молодого воспитанника клуба Кокшарова, а Дэвида Мозеса. Оба форварда в этом сезоне в чемпионате еще не забивали.

Владимир Федотов вновь, как и неделей ранее в матче с "Ростовом", выпустил на позицию одного из трех центральных защитников 19-летнего Матвея Лукина. Для молодого парня это был лишь второй матч в карьере в РПЛ. Также главный тренер во второй игре подряд оставил в запасе Заболотного, сделав ставку в атаке на быстрый розыгрыш мяча внизу.

Ивич и Федотов в этом году уже приучили зрителей к тактическим дуэлям в матчах между собой. Не стала исключением и воскресная встреча, что не лучшим образом сказалось на ее зрелищности. В первом тайме тренер "Краснодара" предпочел предельно осторожный вариант, не особо возражая против ощутимого преимущества ЦСКА по владению мячом.

«Краснодар» — ЦСКА fckrasnodar,https://t.me/fckrasnodar

Армейцы на переполненной арене "Краснодар" вели себя вполне по-хозяйски: Чалов и партнеры подолгу разыгрывали мяч на чужой половине, часто напрягали соперника прессингом и при первой возможности старались бить по воротам. Правда, опасных моментов при этом возникало не так много. До перерыва самым запоминающимся так и остался удар Чалова на первых минутах, с которым не без труда справился Сафонов.

При этом "Краснодар" не собирался только отбиваться. Ставка Ивича была на быстрые атаки и использование свободных зон. Их армейцы предоставляли немного, но несколько перспективных подходов "быки" организовать сумели. И все-таки с учетом наличия в составе Сперцяна, Батчи и Ахметова от атаки "Краснодара" можно было ждать большего.

В плане темпа игры и напряжения матч вполне соответствовал статусу главного в туре, но вот с по-настоящему голевыми моментами в первом тайме дела обстояли неважно. Неудивительно, что при таком сюжете на перерыв команды ушли с закономерным счетом — 0:0».

Отказ от романтического курса

Автор «Спорт-Экспресса» Марк Бессонов рассказал о козырях «Краснодара» в нынешнем сезоне, которые могут позволить претендовать на чемпионство в нынешнем сезоне.

«Уже летом было понятно, какие карты Ивич выложил на стол. Ставка — на оборону и отказ от романтичного курса, по которому четко и непреклонно годами направлял свой корабль Сергей Галицкий. Поэтому непривычно низкие по своим историческим меркам атакующие показатели не должны смущать: южане третьи по владению мячом, четвертые по ожидаемым голам, шестые по голам реальным и числу ударов. По ожидаемым очкам лидер и вовсе уступает "Зениту" почти три балла.

В общем, впереди "Краснодар" не феерит и полагается на двух лидеров — Джона Кордобу и Эдуарда Сперцяна. Разрыв в классе и эффективности между ними и другими игроками группы атаки впечатляет — у колумбийца и армянина по 10 баллов в РПЛ по "гол+пас", тогда как у остальных не более трех.

Пока "быки" справляются за счет широкой обоймы — есть Батчи, Кривцов, Олусегун, Кади, Кобнан, Кокшаров, порой взрывает игру выходом со скамейки Ахметов. Но все же вряд ли кто-то из перечисленных претендовал бы на место в основе "Зенита", поэтому потери Сперцяна и Кордобы (последний вернется на поле только в марте) могут становиться критическими, приводить к проблемам с созданием и реализацией моментов. И здесь "Краснодару" не помешал бы один сильный трансфер на вход. Зимой это сделать весьма сложно, но третий крутой по меркам РПЛ исполнитель в линию атаки (желательно — умеющий забивать вингер) Ивичу весной явно пришелся бы ко двору.

"Краснодар" во многом вынужденно не использует ротацию — из заявки задействовано 23 футболиста, наименьший показатель в лиге наравне с "Локомотивом" и "Факелом". Плюс пока в РПЛ отличились 10 футболистов команды — меньше разнообразие авторов голов только у "Рубина", "Балтики" и того же "Факела" (и то скорее в силу того, что эти клубы банально реже забивают).

Игроки «Краснодара» празднуют победу fckrasnodar,https://t.me/fckrasnodar

Вероятно, отчасти с не самой широкой и качественной скамейкой связан и следующий статистический факт — "быки" пять раз в нынешнем розыгрыше РПЛ уступали по ходу матчей и лишь однажды добыли победу, в общей сложности набрав в этих встречах всего пять очков.

Когда южане забивают первыми и все складывается по их сценарию, серьезные проблемы возникают редко. Отойти назад, поймать соперника на контратаке — и дело в шляпе. Но если "Краснодар" пропускает первым и требуется взламывать плотную оборону соперника, начинаются трудности. Креатив Сперцяна и чувство момента Кордобы — хорошие инструменты, но все же не хватает еще одного результативного исполнителя, способного на регулярной основе принимать нестандартные решения и стягивать внимание на себя».

Ревность Акинфеева

Автор Soccer.ru Вадим Багров рассказал о конкуренции между голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым и вратарем «Краснодара» Матвеем Сафоновым

Матвей Сафонов — голкипер «Краснодара» fckrasnodar,https://t.me/fckrasnodar

«Комментатор обронил интересную фразу. Акинфеев ревнует к успехам Сафонова, хотя давно завязал со сборной России и Матвей ему не прямой конкурент в команде Карпина. Но для голкипера ЦСКА важно быть первым номером в РПЛ.

Все знают, что Игорь Владимирович в интервью, где старается отвечать годам и высказываться мудро, и Акинфеев в жизни сильно различаются. Также очевидно, что у "армейцев" есть клубный культ личности. Поэтому недавно сравнили Игоря с Яшиным, хотя это голкиперы разного уровня, поскольку Лев Иванович был лучшим на целой планете. Акинфеев так высоко не летал, но рассчитывал сегодня на "сухарь".

Работы у него было немного, в отличие от напарника. Сафонов отразил шесть ударов, порадовал себя юбилейным "сухарем". А сильнее всего испугался после неожиданного выхода Файзуллаева, но в том эпизоде молодому "армейцу" не хватило опыта, чтобы попробовать пробить в ближний угол. А вот Кривцов попал. И хотя Гайич помешал, мяч прошел рядом с Акинфеевым.

А вот Сафонов не ошибался. В РПЛ взял 56 ударов, сыграл в 18 турах и собрал восемь поединков без пропущенных мячей. Голкипер однозначно помог "Краснодару" выйти на первое место. И на линии высокий Матвей лучше, чем вдали от привычной черты. На выходе может уронить мяч, что продемонстрировал против ЦСКА.

Вот исправился. Пропустив 10 голов в 18 играх после почти семи десятков ударов, Сафонов отправляется в теплые края с пониманием, что хорошо выполнил работу. Не просто вернулся после непростой весны, когда выпал из основы после ошибок, а стал сильнее морально.

Календарь и таблица РПЛ

Помним, что Матвей не сыграл в финале Кубка России против ЦСКА — в том матче Акинфеев выиграл в серии пенальти у Агкацева, но в последнем матче года основной вратарь "Краснодара" взял реванш у "армейцев" за командное разочарование. Также не забывайте, что Ивич недавно проиграл Федотову в матче первого круга, так что нулевая ничья с голом в концовке это шаг вперед для "горожан" против неудобного соперника».

Хитрый Сперцян

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов сравнил гол Сперцяна с забитым мячом «Ливерпуля» в матче Лиги чемпионов с «Барселоной».

«Краснодар с ЦСКА схватили друг друга, как два борца сумо, но никто никого не мог вытолкнуть с ковра. Всё должен был решить один-единственный гол. На победу в концовке наиграла, скорее, команда Федотова. Какой момент создал Лукин для Файзуллаева — сказочный! От молодого центрбека точно не ожидаешь настолько тонких проникающих передач, словно от опытного плеймейкера. Но Аббос дал редкий в этом сезоне повод для критики. Всё испортил, пробил ужасно.

А забил "Краснодар" — на 90-й минуте! В длинном эпизоде с голевой атакой у хозяев получились два сумасшедших стандарта с участием Сперцяна: сначала хавбек зарядил с 35 метров в перекладину, а потом после быстро разыгранного им углового забил Кривцов. Надо признать, что в обоих случаях не лучшим образом сыграл Акинфеев. Что-то похожее мы уже видели в Лиге чемпионов: помните гол "Ливерпуля" после углового в ворота "Барселоны"?

Статистика ударов в створ в эти 45+ минут — 1:2 (всего удары — 6:6, из штрафной — 2:4). "Краснодару" хватило одного попадания в цель, чтобы взять три очка и реванш у ЦСКА за поражение в Москве с тем же счётом».