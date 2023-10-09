Колосков рассказал, может ли УЕФА отменить решение по допуску сборных России U17

Почетный президент РФСпрокомментировал информацию о том, чтоможет изменить свое решение насчет допуска сборныхдо 17 лет к участию в турнирах под эгидой организации.

«Юридически УЕФА может отменить возвращение российских юниоров на соревнования. Действительно, они могут так сделать. Но пока такой вопрос не стоит.

ФИФА уже подтвердил решение о допуске россиян. Реакция других стран может быть слишком бурной.

Но пока переживать не стоит — таких решений сейчас принять не смогут», — приводит слова Колоскова Sport24.

Ранее стало известно, что исполнительный комитет УЕФА разрешил допустить сборные России до 17 лет до международных турниров в нейтральном статусе.

Также сообщалось, что сборную России U16 могут добавить в одну из отборочных групп юношеского Евро-2024.