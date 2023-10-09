ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Людмила СамсоноваСамсонова снова дошла до финала на «тысячнике», Медведев провалил «Мастерс» в Шанхае, а Мирра Андреева дебютировала в топ-50
  • 14:27
    • Карпин заявил, что «Краснодар» в игре с «Ростовом» забил победный гол из офсайда
  • 14:08
    • Саудовская Аравия подала заявку на проведение ЧМ-2034
  • 13:45
    • Овечкин возглавил список самых высокооплачиваемых игроков в НХЛ
    Все новости спорта

    Колосков рассказал, может ли УЕФА отменить решение по допуску сборных России U17

    Футбол Сборная России Футбол России РФС УЕФА
    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о том, что УЕФА может изменить свое решение насчет допуска сборных России до 17 лет к участию в турнирах под эгидой организации.

    Вячеслав Колосков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вячеслав Колосков

    «Юридически УЕФА может отменить возвращение российских юниоров на соревнования. Действительно, они могут так сделать. Но пока такой вопрос не стоит.

    ФИФА уже подтвердил решение о допуске россиян. Реакция других стран может быть слишком бурной.

  • Сборные Англии не будут играть против юношеских команд России
  • Читайте по теме

    • Но пока переживать не стоит — таких решений сейчас принять не смогут», — приводит слова Колоскова Sport24.

  • ФИФА может допустить сборные России до 17 лет к участию в турнирах
  • Читайте по теме

    • Ранее стало известно, что исполнительный комитет УЕФА разрешил допустить сборные России до 17 лет до международных турниров в нейтральном статусе.

    Также сообщалось, что сборную России U16 могут добавить в одну из отборочных групп юношеского Евро-2024.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Химки» и «Алания» выявить сильнейшего?
  • «Химки» — «Алания». Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
  • Гости не оставят никаких шансов сочинцам?
  • «Сочи» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Питерский коллектив порезвится вдоволь?
  • СКА — «Куньлунь». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.42
  • Экспресс дня 9 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Химки — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Сочи — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч СКА — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.49
  • Прогноз на матч Локомотив — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Питтсбург — Чикаго
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Бельграно — Бока Хуниорс
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •  4.70
  • Экспресс дня 10 октября
  • Завтра в 21:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч Крю Александра — Рексхэм
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры