Источник: Сборную России U16 могут добавить в одну из отборочных групп юношеского Евро-2024

Сборнаяфутболистов 2007 года рождения, возможно, примет участие в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года, сообщает «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что исполнительный комитет УЕФА разрешил допустить сборные России до 17 лет до международных турниров в нейтральном статусе.

Источник при этом отмечает, что в УЕФА отказались комментировать запрос относительно участия российской сборной в отборе к юношескому Евро‑2024, который стартует 27 сентября.

Также отмечается, что в РФС ожидают, что российскую команду все же допустят до участия в турнире. УЕФА может добавить россиян в одну из «поздних» групп, игры которой пройдут во второй половине октября или в начале ноября.

Матчи группы 4 (Люксембург, Сербия, Азербайджан, Словения) пройдут с 21 по 27 октября в сербском городе Стара‑Пазова. В группе 7 (Белоруссия, Турция, Казахстан, Шотландия) игры состоятся в те же даты в турецком Манавгате. Позже других отборочный турнир будет проведен в группах 5 (Чехия, Португалия, Албания, Черногория) и 6 (Норвегия, Франция, Эстония, Румыния) — 15–21 ноября.

В случае положительного решения УЕФА в турнире примет участие сборная России 2007 года рождения (U‑16) под руководством Андрея Аксенова.