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    УЕФА допустил российские команды U17 к международным турнирам

    Футбол Сборная России Футбол России РФС УЕФА
    Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил допустить сборные России до 17 лет до международных турниров в нейтральном статусе.

    Сборные России до 17 лет смогут участвовать в международных турнирах
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    Сборные России до 17 лет смогут участвовать в международных турнирах

    « УЕФА первым из спортивных организаций в феврале 2022 года принял решительные меры: отстранил все российские команды от участия в своих соревнованиях, отменил запланированные в России мероприятия, такие как финал Лиги чемпионов в Санкт‑Петербурге и Суперкубок УЕФА в Казани.

    Однако УЕФА также понимает, что дети не должны быть наказаны… и твердо убежден, что футбол никогда не должен отказываться от послания мира и надежды. Особенно обидно, что… целое поколение несовершеннолетних лишено права участвовать в международных соревнованиях по футболу.

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    • По этим причинам исполнительный комитет УЕФА принял решение о том, что российские команды, состоящие из несовершеннолетних футболистов, будут вновь допущены к участию в соревнованиях в течение этого сезона.

    В связи с этим исполком обратился к руководству УЕФА с просьбой предложить техническое решение, которое позволило бы восстановить в правах российские команды U‑17 (как девушек, так и юношей) даже в том случае, если жеребьевка уже состоялась.

    Все матчи российских команд должны проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте УЕФА.

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