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    Европейские сборные могут отказаться играть с юношескими командами из России, считает Радимов

    Футбол Сборная России Футбол России РФС УЕФА
    Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о допуске сборных России до 17 лет к участию в международных турнирах.

    Владислав Радимов
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    Владислав Радимов

    «Это хорошо, потому что наши сборные хотя бы играть начнут. Для нас ребята все равно русские, мы это прекрасно знаем.

    Первый шаг сделан, это хорошо. Но у меня один вопрос: согласятся ли играть с нашими командами условные поляки, чехи? Может случиться так, что в отборочном матче к чемпионату Европы U17 нам выпадет Польша или Чехия. Они же могут отказаться. Понятно, что не сами мальчишки и девчонки, а правительства этих стран могут сказать: "Мы с ними играть не будем, мы снимаемся с соревнований". Сколько там стран против нас?

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    • Если нас вернут только на товарищеские матчи — хорошо, значит, с этого начнем. Лучше играть товарищеские встречи, чем постоянно играть против Белоруссии и Казахстана, при всем уважении. Это неинтересно ни нам, ни казахам, ни белорусам. Но в любом случае, если кто‑то согласится с нами играть и УЕФА это разрешает, это замечательно», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

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