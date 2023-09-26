Европейские сборные могут отказаться играть с юношескими командами из России, считает Радимов

Бывший футболист «Зенита»высказался о допуске сборных России до 17 лет к участию в международных турнирах.

«Это хорошо, потому что наши сборные хотя бы играть начнут. Для нас ребята все равно русские, мы это прекрасно знаем.

Первый шаг сделан, это хорошо. Но у меня один вопрос: согласятся ли играть с нашими командами условные поляки, чехи? Может случиться так, что в отборочном матче к чемпионату Европы U17 нам выпадет Польша или Чехия. Они же могут отказаться. Понятно, что не сами мальчишки и девчонки, а правительства этих стран могут сказать: "Мы с ними играть не будем, мы снимаемся с соревнований". Сколько там стран против нас?

Если нас вернут только на товарищеские матчи — хорошо, значит, с этого начнем. Лучше играть товарищеские встречи, чем постоянно играть против Белоруссии и Казахстана, при всем уважении. Это неинтересно ни нам, ни казахам, ни белорусам. Но в любом случае, если кто‑то согласится с нами играть и УЕФА это разрешает, это замечательно», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».