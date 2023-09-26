Отстранение взрослых сборных и клубов из РФ продлится до конца конфликта в Украине

Отстранение взрослых сборных и клубов изостанется в силу до окончания конфликта в Украине.

В ближайшее время на международную арену вернутся только команды из России до 17 лет.

«Исполком УЕФА подтвердил, что отстранение всех остальных команд России (клубов и сборных) останется в силе до окончания конфликта в Украине», — говорится в заявлении УЕФА.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и Международной федерации футбола (ФИФА) с февраля 2022 года.

Напомним, в октябре основная сборная России может провести товарищеские матчи с Камеруном и Кенией.