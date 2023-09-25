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    Матч сборной России с Кенией может состояться в Турции

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    Стало известно, где может состояться товарищеский матч между сборными России и Кении.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    По информации телеграм-канала «Мутко против», встреча России и Кении пройдет в турецкой Анталье.

    Источник утверждает, что выбор этого места обусловлен несколькими факторами. Во-первых, в Анталье большой поток туристов даже в октябре. Во-вторых, там нет проблем с качественными полями.

    Также отмечается, что у РФС нет других равноценных вариантов.

    Ранее сообщалось, что в октябре сборная России проведет товарищеский матч с Камеруном.

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    • С 4 по 12 сентября прошел очередной сбор национальной команды. В состав сборной вошли 49 игроков, которые были разделены на две группы. Первая (футболисты до 21 года) провела два товарищеских матча с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2), а вторая сыграла с Катаром (1:1).

    Напомним, российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах.

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