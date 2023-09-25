Матч сборной России с Кенией может состояться в Турции

Стало известно, где может состояться товарищеский матч между сборными

По информации телеграм-канала «Мутко против», встреча России и Кении пройдет в турецкой Анталье.

Источник утверждает, что выбор этого места обусловлен несколькими факторами. Во-первых, в Анталье большой поток туристов даже в октябре. Во-вторых, там нет проблем с качественными полями.

Также отмечается, что у РФС нет других равноценных вариантов.

Ранее сообщалось, что в октябре сборная России проведет товарищеский матч с Камеруном.

С 4 по 12 сентября прошел очередной сбор национальной команды. В состав сборной вошли 49 игроков, которые были разделены на две группы. Первая (футболисты до 21 года) провела два товарищеских матча с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2), а вторая сыграла с Катаром (1:1).

Напомним, российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах.