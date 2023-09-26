Сборные Англии не будут играть против юношеских команд России

Сборныеразных возрастов не собираются играть против юношеских команд из

Ранее стало известно, что исполнительный комитет УЕФА разрешил допустить сборные России до 17 лет до международных турниров в нейтральном статусе.

«Мы не поддерживаем позицию по возвращению России в число участников соревнований УЕФА.

Наша позиция остается неизменной: сборные Англии не будут играть с Россией», — говорится в заявлении Футбольной ассоциации Англии, которое приводит The Times.

Напомним, сообщалось, что сборную России U16 могут добавить в одну из отборочных групп юношеского Евро-2024.