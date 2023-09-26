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    Сборные Англии не будут играть против юношеских команд России

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    Сборные Англии разных возрастов не собираются играть против юношеских команд из России.

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    Ранее стало известно, что исполнительный комитет УЕФА разрешил допустить сборные России до 17 лет до международных турниров в нейтральном статусе.

    «Мы не поддерживаем позицию по возвращению России в число участников соревнований УЕФА.

    Наша позиция остается неизменной: сборные Англии не будут играть с Россией», — говорится в заявлении Футбольной ассоциации Англии, которое приводит The Times.

    Напомним, сообщалось, что сборную России U16 могут добавить в одну из отборочных групп юношеского Евро-2024.

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