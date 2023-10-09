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    УЕФА может изменить свое решение насчет допуска российских юниоров

    Футбол Футбол России Сборная России РФС УЕФА
    УЕФА может изменить решение о допуске российских юниорских сборных до соревнований под эгидой организации, сообщает The Independent.

    УЕФА может изменить свое решение насчет допуска российских юниоров
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    УЕФА может изменить свое решение насчет допуска российских юниоров

    Напомним, 26 сентября исполком УЕФА объявил о том, что допускает до соревнований под своей эгидой в нейтральном статусе сборные России, в которых выступают футболисты не старше 17 лет.

    Однако УЕФА попал под шквал критики со стороны многих европейских стран, которые впоследствии заявили, что их команды не будут играть с россиянами.

    Сообщается, что 10 октября состоится исполком УЕФА, во время которого должно произойти повторное обсуждение российского вопроса.

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