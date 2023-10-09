УЕФА может изменить свое решение насчет допуска российских юниоров

УЕФА может изменить решение о допуске российских юниорских сборных до соревнований под эгидой организации, сообщает The Independent.

Напомним, 26 сентября исполком УЕФА объявил о том, что допускает до соревнований под своей эгидой в нейтральном статусе сборные России, в которых выступают футболисты не старше 17 лет.

Однако УЕФА попал под шквал критики со стороны многих европейских стран, которые впоследствии заявили, что их команды не будут играть с россиянами.

Сообщается, что 10 октября состоится исполком УЕФА, во время которого должно произойти повторное обсуждение российского вопроса.