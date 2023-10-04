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    ФИФА может допустить сборные России до 17 лет к участию в турнирах

    Футбол Сборная России Футбол России РФС ФИФА УЕФА
    Стали известны возможные критерии допуска сборных России до 17 лет к международным турнирам.

    ФИФА рассматривает возможность допусках юношеских сборных России к турнирам
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    ФИФА рассматривает возможность допусках юношеских сборных России к турнирам

    Международная федерация футбола (ФИФА) может допустить российские сборные до 17 лет до участия в международных турнирах под своей эгидой, если они пройдут квалификацию через соревнования УЕФА, сообщает Sky News.

    Ранее стало известно, что исполнительный комитет УЕФА разрешил допустить сборные России до 17 лет до международных турниров в нейтральном статусе.

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