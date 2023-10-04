ФИФА может допустить сборные России до 17 лет к участию в турнирах

Стали известны возможные критерии допуска сборныхдо 17 лет к международным турнирам.

Международная федерация футбола (ФИФА) может допустить российские сборные до 17 лет до участия в международных турнирах под своей эгидой, если они пройдут квалификацию через соревнования УЕФА, сообщает Sky News.

Ранее стало известно, что исполнительный комитет УЕФА разрешил допустить сборные России до 17 лет до международных турниров в нейтральном статусе.

Также сообщалось, что сборную России U16 могут добавить в одну из отборочных групп юношеского Евро-2024.