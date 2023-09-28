Генсек РФС: Допуск сборных России до 17 лет к международным турнирам — большое достижение

Генеральный секретарь РФСвысказался о решениидопустить сборныедо 17 лет к международным соревнованиям.

Ранее стало известно, что исполнительный комитет УЕФА разрешил допустить сборные России до 17 лет до международных турниров в нейтральном статусе.

«Важно то, что такое решение исполком УЕФА принял. Это непростая работа, мы оцениваем такое решение позитивно, это большое достижение, которое свидетельствует о некоем изменении позиции УЕФА.

Понятно, что предстоит очень большая работа, давайте ее продолжать. Это непростая ситуация, и коллеги делают шаги по направлению к нам.

Дальше будем нарабатывать до полного восстановления прав РФС, клубов, сборных с точки зрения соревновательной практики», — приводит слова Митрофанова «Р-Спорт».

Напомним, сообщалось, что сборную России U16 могут добавить в одну из отборочных групп юношеского Евро-2024.