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    Генсек РФС: Допуск сборных России до 17 лет к международным турнирам — большое достижение

    Футбол Сборная России Футбол России РФС УЕФА
    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о решении УЕФА допустить сборные России до 17 лет к международным соревнованиям.

    Максим Митрофанов
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    Максим Митрофанов

    Ранее стало известно, что исполнительный комитет УЕФА разрешил допустить сборные России до 17 лет до международных турниров в нейтральном статусе.

    «Важно то, что такое решение исполком УЕФА принял. Это непростая работа, мы оцениваем такое решение позитивно, это большое достижение, которое свидетельствует о некоем изменении позиции УЕФА.

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    • Понятно, что предстоит очень большая работа, давайте ее продолжать. Это непростая ситуация, и коллеги делают шаги по направлению к нам.

    Дальше будем нарабатывать до полного восстановления прав РФС, клубов, сборных с точки зрения соревновательной практики», — приводит слова Митрофанова «Р-Спорт».

    Напомним, сообщалось, что сборную России U16 могут добавить в одну из отборочных групп юношеского Евро-2024.

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