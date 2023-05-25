Новый тренер для «Наполи». Нагельсман, Бенитес, Де Дзерби и еще пять сменщиков Спаллетти

Владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис сенсационно поссорился с человеком, который положил конец 33-летней чемпионской засухе неаполитанцев, выиграв Скудетто, и теперь президент клуба ищет нового тренера.

Что ж, это действительно происходит. Несмотря на то, что Лучано Спаллетти привел «Наполи» к их первому титулу в Серии А за 33 года, он собирается покинуть «партенопейцев» в конце сезона. Тренер фактически подтвердил свой уход на эмоциональной пресс-конференции после победы над «Интером» в воскресенье, 21 мая.

«Все уже решено, мы не меняем свое мнение каждый день», — сказал он журналистам. «Это ситуация, которая назревала в течение длительного времени. Если ты не уверен в своей способности отдать максимум своей команде и игрокам, то будет правильно ответственно подойти к решению о своем будущем.

Ты всё обдумываешь, приходя в итоге к окончательным выводам и ты действуешь согласно им. Это решение не просто пришло мне в голову ни с того, ни с сего».

Причиной его шокирующего ухода является ссора с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом, который уже ищет нового тренера, и несколько знакомых персонажей претендуют на то, чтобы занять место на бровке стадиона Диего Армандо Марадона.

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Юлиан Нагельсман

Разговоры о том, что Де Лаурентис обратился к Юлиану Нагельсману, застали многих врасплох, но в них есть определенный смысл.

Самое главное, что он доступен после того, как его неожиданно уволили из мюнхенской «Баварии» во время мартовского перерыва на матчи сборной, и это оказалось катастрофическим решением.

Кроме того, несмотря на его увольнение, он по-прежнему считается одним из самых интересных и новаторских молодых тренеров в современном футболе

Юлиан Нагельсман globallookpress.com

Однако это вряд ли произойдет по одной очень важной причине: деньги. Нагельсман потребует солидный пакет вознаграждения, а Де Лаурентис, похоже, не желает платить более 6 миллионов евро чистыми.

Вряд ли такая зарплата удовлетворила бы тренера, оценивающего себя так же высоко, как и многие окружающие эксперты.

Тьяго Мотта

Тьяго Мотта прошел долгий путь с тех пор, как он вызывал скептицизм своими разговорами о схеме 2-7-2 без вратаря, возглавляя молодежную команду «Пари Сен-Жермен».

Действительно, вероятно, это только вопрос времени, когда бывший игрок сборной Италии получит одну из топовых должностей в европейском футболе, может быть, даже на «Парк де Пренс» или на на другом своем бывшем стадионе «Сан-Сиро».

Однако прямо сейчас его связывают с «Наполи» из-за отличной работы, которую он проделал в своем первом сезоне в «Болонье». Сменить Синишу Михайловича у руля команды было непросто по многим причинам, но Мотта превратил «красно-синих» в одну из лучших футбольных команд Серии А.

Тьяго Мотта globallookpress.com

Он был бы не только привлекательным вариантом для Де Лаурентиса из-за своего стиля игры, но и менее дорогим назначением.

Тем не менее, кажется, что эта возможность чуть-чуть не вовремя представилась 40-летнему специалисту, которому еще предстоит доказать, что он такой же хороший тренер, как и игрок.

Джан Пьеро Гасперини

Вдохновитель замечательного преображения «Аталанты» из провинциального клуба в претенденты на Лигу чемпионов, Джан Пьеро Гасперини находится в Бергамо уже семь лет, и в 65 лет есть все шансы, что он завершит там карьеру.

Однако, как и почти все в итальянском футболе, Де Лаурентис очень уважает Гасперини и был готов нанять его десять лет назад, до того, как бывший тренер команды Вальтер Маццарри не решил продлить свое пребывание в Неаполе еще на один сезон.

Джан Пьеро Гасперини globallookpress.com

Так может ли Гасперини уйти из любимой «Аталанты» в «Наполи»? Нет. Но легко понять, почему Де Лаурентису может быть интересен тренер, известный тем, что заставил показывать фантастическую игру команду, составленную из признанных негодными игроков и до конца несформированных талантов.

Роберто Де Дзерби

Роберто Де Дзерби по понятным причинам считается идеальным кандидатом для замены Спаллетти.

У этой пары специалистов схожие взгляды на футбол, и, как первый доказал ранее в «Сассуоло», а теперь и в «Брайтоне», он способен добиться невероятных результатов при относительно небольшом бюджете.

Не забудем и тот факт, что Де Дзерби провел четыре года в «Наполи», будучи игроком.

Роберто Де Дзерби globallookpress.com

Тем не менее, хотя Де Дзерби, похоже, суждено однажды вернуться на «Марадону» в качестве тренера, мы можем подождать некоторое время.

Уроженец Брешии, кажется, очень доволен своим опытом в Англии и только что гарантировал выступление в еврокубках для «Брайтона». Хотя некоторые из его звездных игроков могут покинуть «Амекс Стэдиум» в этом сезоне, он, скорее всего, останется на своем месте.

Более того, когда он в конце концов решит уйти, это вполне может быть связано с одной из топовых должностей в Премьер-лиге, учитывая, что Де Дзерби в настоящее время получает до смешного высокие оценки и похвалы от таких людей, как Пеп Гвардиола.

Винченцо Итальяно

Когда Винченцо Итальяно прибыл в «Фиорентину» два лета назад, его рекламировали как следующего великого итальянского тренера, творившего чудеса в «Специи», с которой он заработал историческое повышение в Серию А в свой первый сезон во главе команды, а затем обеспечил выживание в высшем дивизионе во втором — и все это при хорошей игре.

После того, как флорентийцы квалифицировались в еврокубки, заняв седьмое место в сезоне 2021/22, они на этот раз настроены на финиш в середине таблицы.

Тем не менее, «фиалки» до последнего боролись за два трофея: «Фиорентина» уступила «Интеру» (1:2) в финале Кубка Италии в средe 24 мая, а 7 июня сыграет с «Вест Хэмом» в решающем матче Лиги конференций УЕФА.

Даже если команда Итальяно не выиграет и там, он уже оправдал все ожидания, поэтому разговоры о переходе в «Наполи» совершенно неудивительны.

Винченцо Итальяно globallookpress.com

Он подходит Де Лаурентису практически по всем параметрам, за исключением, может быть, звездного статуса. Но выигранный через две недели трофей, возможно, изменит ситуацию.

У Итальяно контракт до 2024 года, но, как он сам сказал ранее на этой неделе: «Эти кубки завершатся в Риме и Праге, я надеюсь продолжить праздновать там, а потом посмотрим, что из этого выйдет…»

Антонио Конте

Поскольку Симоне Индзаги самым сенсационным образом преобразил нестабильный сезон «Интера», теперь, похоже, мало шансов на возвращение Антонио Конте на «Сан-Сиро» — если, конечно, нынешний тренер не решит уйти в закат из-за всей несправедливой критики, которую он получил в свой адрес в начале этого года.

Однако, поскольку будущее Массимилиано Аллегри в «Ювентусе» зависло в неопределенности, Конте вполне может вернуться в Турин. Многое будет зависеть от квалификации в Лиге чемпионов и продолжающихся судебных разбирательств.

Интересно, что Де Лаурентис также рассматривает Конте, поскольку с огромным уважением относится к одному из признанных победителей итальянского футбола, и стоит отметить, что в прошлом у них были контакты.

Кинопродюсер — большой любитель сильных персонажей, а сильнее, чем Конте, еще поискать надо.

Антонио Конте globallookpress.com

Считается, что Де Лаурентиса также привлекает идея назначения топ-тренера, который мог бы не только убедить лидеров «Наполи» остаться на «Марадоне», но и привлечь в клуб других звездных игроков.

Есть сомнения, подходит ли Конте для этой роли стилистически, но на самом деле основным камнем преткновения здесь являются деньги. В конце концов, у Конте был колоссальный контракт с «Тоттенхэмом», и ему пришлось бы значительно снизить свои требования к зарплате, чтобы потенциальная сделка с «Наполи» состоялась.

Рафаэль Бенитес

Может ли Рафа Бенитес вернуться в Неаполь? Это отличная возможность. У Де Лаурентиса всегда есть время для испанца, который выиграл Кубок Италии и Суперкубок во время своего предыдущего периода во главе команды.

Что характерно, Бенитес также поспешил указать, что он не только ищет «новые вызовы» после ухода из «Эвертона» в 2022 году, но и что он сыграл свою роль в развитии некоторых бывших суперзвезд «партенопейцев».

«[В 2013 году] президент хотел восстановить команду после продажи [Эдинсона] Кавани в ПСЖ», — рассказал он The Coaches Voice.

«Это был большой вызов. Мы пригласили [Гонсало] Игуаина, [Рауля] Альбиоля, [Дриса] Мертенса, [Хосе] Кальехона, [Пепе] Рейну, [Дувана] Сапату, а затем, в январе, Жоржиньо и [Фаузи] Гуляма».

Рафаэль Бенитес globallookpress.com

«Затем мы взяли [Калиду] Кулибали из "Генка" за 7 миллионов евро, а позже он был продан "Наполи" по очень высокой цене. Но вся команда в то время выросла и прибавила. Многие игроки выросли в цене».

И именно такое развитие идеально вписывается в новый, устойчивый подход «Наполи» к управлению клубом. Так что, хотя назначение Бенитеса вряд ли взбудоражит болельщиков, оно вполне могло произойти.

Луис Энрике

В последние несколько дней Луис Энрике стал очень серьезным кандидатом на место Спаллетти. У испанца, безусловно, есть много преимуществ.

Во-первых, он ищет работу, расставшись со сборной Испании после ЧМ-2022, а затем отказываясь от переговоров с «Челси» из-за понятных опасений, связанных с владельцами лондонского клуба.

Бывший тренер «Барселоны», выигравший с ней требл, также ранее работал в Серии А, в «Роме», и имеет тесные связи с Италией. Действительно, он часто и открыто говорил о том, что когда-нибудь вернется туда работать.

Луис Энрике globallookpress.com

Как сообщает Gazzetta dello Sport, Де Лаурентис и Луис Энрике еще не разговаривали, но, учитывая статус испанца в мировом футболе, его доступность и тот факт, что он предпочитает схему 4–3–3, которую Спаллетти использует в «Наполи», «Лучо» выглядит вполне подходящим вариантом — при условии, что финансовые условия будут согласованы.