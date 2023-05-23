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    Бенитес вместо Спаллетти и продажа звезд. Похоже, чемпионская команда «Наполи» вот-вот развалится

    В Неаполе намечается не совсем ожидаемая и логичная революция

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    Лучано Спаллетти
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    Лучано Спаллетти
    «Наполи» продолжает отмечать заслуженное чемпионство, но, похоже, все идет к тому, что летом команду покинут несколько ключевых игроков и главный тренер, пишет GOAL.
    Напряжение в Трентино сразу стало очевидным. Не так давно президент «Наполи» Аурелио Да Лаурентис приезжал туда, чтобы обсудить детали предстоящего летнего сбора, но Лучано Спаллетти, как ни странно, отсутствовал на встрече. Сразу напрашивается вопрос — почему?

    «Давайте поговорим о футболе потом. Сегодня мы говорим о Трентино. В противном случае я встану и уйду», — сказал Де Лаурентис удивленным журналистам.

    Де Лаурентис не просто не хотел говорить о тренере — он даже не хотел произносить его имя. И это с учетом того, что именно благодаря Спаллетти «Наполи» впервые с 1990 года выиграл Скудетто.

    На прошлой неделе Де Лаурентис и Спаллети провели совместный ужин. «Ужин дружбы и благодарности» — так тогда высказался хозяин неаполитанского клуба. А еще он сообщил, что запланировал на 4 июня, сразу после матча с «Сампдорией», специальное празднование для Спаллетти и игроков в честь победы в Серии А.

    Но при этом Де Лаурентис упорно отказывался отвечать на вопрос, будет ли Спаллетти возглавлять команду в следующем сезоне.

    Позже он заявил, что «не хочет подрезать тренеру крылья», но даже Спаллетти не понял, что это значит.

    Правда, перед воскресной игрой с «Интером» Спаллетти заявио, что решение уже принято.

    «Клуб об всем сообщит. Мы все обсудили за ужином. Я не тот, кто должен об этом говорить.

    Мы все обсудили на прошлой неделе. Для того, что я хочу сделать мне нужны бутсы, а не крылья. Все решено», — добавил интриги главный тренер «Наполи».

    Что же все-таки происходит? С какой стати будущее Спаллетти находится под вопросом после того, как он фактически добился бессмертия в глазах болельщиков «Наполи»? И есть ли реальная опасность, что летом чемпионскую команду покинут ее лучшие игроки?

    «Мы начнем следующий сезон со Спаллетти»

    Аурелио Де Лаурентис
    globallookpress.com

    Сразу после победы в чемпионате Италии Де Лаурентис заявил обезумевшим болельщикам: «Вы всегда говорили мне: мы хотим победить. И вот мы победили. Мы сделали это вместе».

    Его радость было несложно понять, в Неаполе заждались триумфа. «Сегодня завершилось ожидание, продолжавшееся 33 года. Когда я только пришел сюда, то сразу сказал, что для попадания в Европу потребуется 10 лет — мы сделали это раньше. И то же самое я говорил про Скудетто, но и этого мы добились раньше. Теперь нам нужно думать о победе в Лиге чемпионов», — сказал Де Лаурентис в одном из своих многочисленных интервью.

    Его амбиции очевидны. «Проект находится в развитии. Это отправная точка для меня, а не конец пути. Мы начнем следующий сезон со Спаллетти», — добавил хозяин «Наполи».
    Уже на следующий день после завоевания Скудетто он заявил, что продлил контракт с тренером еще на год.

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    • «Спаллетти — это тот, за кем я гонялся годами, и мне, наконец, удалось привести его в Неаполь. Он вернул нас в Европу, и теперь я хотел бы открыть с ним новую эру. Он — великий тренер. Лучано сказал, что влюблен в Неаполь. Сейчас он герой», — отметил Де Лаурентис.

    «Благодарю их за то, что предупредили меня»

    Лучано Спаллетти и Аурелио Де Лаурентис
    globallookpress.com

    Однако буквально через несколько часов стало ясно, что не все так просто. Спаллетти был удивлен тем фактом, что с ним даже не проконсультировались по поводу продления контракта.

    «Благодарю их за то, что предупредили меня, за то, что воспользовались опцией в контракте», — саркастически отметил экс-тренер «Зенита».

    Он при этом настаивал, что между ним и клубом «нет никаких проблем». Но в прессе уже вовсю рассуждали о том, что Спаллетти хотел принять решение о своем будущем только после обсуждения трансферных планов клуба. Безусловно, в этом есть смысл, а тем более на фоне разговоров о том, что клуб может покинуть человек, собравший команду, которая выиграла Скудетто.

    Удачные трансферы Джунтоли

    Кристиано Джунтоли и Хвича Кварацхелия
    globallookpress.com

    В последние годы «Наполи» довольно сдержанно вел себя на трансферном рынке. Ключевым слово здесь была устойчивость, что вполне разумно для клуба, который Де Лаурентис в 2004 году спас от банкротства.

    И это, конечно же, не облегчает жизнь спортивному директору, особенно с учетом того, что перед командой стоит цель попасть в Лигу чемпионов.

    Тем не менее, Кристиано Джунтоли зарекомендовал себя как один из лучших менеджеров благодаря прошлогодним подписаниям, которых будут еще долго вспоминать. Перед началом текущего сезона ему каким-то образом удалось сделать команду сильнее, несмотря на уход ключевых игроков, и в то же время существенно сократить расходы на зарплаты и получить 12 миллионов евро прибыли.

    Каким образом? Джунтоли провернул три шикарные сделки, в результате которых в «Наполи» перешли Ким Мин Чжэ, Хвича Кварацхелия и Андре-Франк Замбо-Ангисса. В общей сложности клубу пришлось заплатить всего лишь 43 миллиона евро.

    Это конец эпохи?

    Однако сейчас есть опасения, что жизнь проекта в его текущем виде подходит к концу. По слухам, Джунтоли летом перейдет в «Ювентус». Его контракт с «Наполи» рассчитан еще на год, но через пару дней после победы в чемпионате Италии он рассуждал так, будто в ближайшее время покине клуб и отправится в другое место.

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    • «Здесь было столько неописуемых моментов, которые навсегда останутся со мной. В данный момент я просто пытаюсь осознать, насколько необычно то, чего мы достигли. После этого я спокойно буду думать о будущем», — заявил Джунтоли.

    «Я здесь уже восемь лет и постоянно слышу разговоры про эпохи. Мы сменили много игроков, но состав всегда был конкурентоспособным. Так что, будь я болельщиком, я бы не беспокоился о будущем "Наполи" с Де Лаурентисом», — добавил спортивный директор неаполитанского клуба.

    Осимхен и Ким могут перебраться в АПЛ

    Аурелио Де Лаурентис и Виктор Осимхен
    globallookpress.com

    Но переживания болельщиков можно понять. Просто посмотрите, что произошло с «Ливерпулем» в этом сезоне после ухода ключевых менеджеров.

    Однако уход Джунтоли вызывает особую тревогу в связи с тем, что его преемнику сразу же придется искать замену лучшим игрокам команды.

    «Наполи» пытается убедить Виктора Осимхена продлить контракт с новым пунктом об отступных, но нигерийский форвард никогда не скрывал, что хотел бы играть в АПЛ. Кроме того, его зовут в «Баварию».

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    • В то время как будущее Осимхена остается в подвешенном состоянии, Ким, с поразительной легкостью заменивший Калиду Кулибали, почти наверняка покинет «Наполи». В контракте южнокорейского защитника указаны отступные в размере 50 миллионов евро для иностранных клубов. И будет странно, если Ким в итоге не окажется в Англии или в «Пари Сен-Жермен». Поговаривают, что «Наполи» уже ищет ему замену.

    Возвращение Бенитеса?!

    Рафаэль Бенитес
    globallookpress.com

    Однако еще большую озабоченность у поклонников «Наполи» вызывают слухи о том, кто может стать преемником Спаллетти.

    Изначально говорили про Винченцо Итальяно, который вывел «Фиорентину» в финал Кубка Италии и Лиги конференций, Антонио Конте и Роберто Де Дзерби.

    Но сейчас итальянские журналисты утверждают, что Де Лаурентис также рассматривает кандидатуры Джанпьеро Гасперини и Рафаэля Бенитеса.

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    • Бенитес уже работал в «Наполи» с 2013 по 2015 год. В первом сезоне команда под руководством испанца выиграла Кубок Италии заняла третье место в Серии А. Однако следующая кампания получилась не такой успешной: «Наполи» не смог пройти квалификацию Лиги чемпионов. Очевидно, что возвращение Бенитеса не обрадует болельщиков.

    Прямо сейчас фанаты «Наполи» явно не в лучшем расположении духа. Недавний триумф может быть омрачен возможным уходом ключевых игроков и тренера, которые привели команду к долгожданной победе в Серии А.

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