Бенитес вместо Спаллетти и продажа звезд. Похоже, чемпионская команда «Наполи» вот-вот развалится

Напряжение в Трентино сразу стало очевидным. Не так давно президент «Наполи»приезжал туда, чтобы обсудить детали предстоящего летнего сбора, но, как ни странно, отсутствовал на встрече. Сразу напрашивается вопрос — почему?

«Давайте поговорим о футболе потом. Сегодня мы говорим о Трентино. В противном случае я встану и уйду», — сказал Де Лаурентис удивленным журналистам.

Де Лаурентис не просто не хотел говорить о тренере — он даже не хотел произносить его имя. И это с учетом того, что именно благодаря Спаллетти «Наполи» впервые с 1990 года выиграл Скудетто.

На прошлой неделе Де Лаурентис и Спаллети провели совместный ужин. «Ужин дружбы и благодарности» — так тогда высказался хозяин неаполитанского клуба. А еще он сообщил, что запланировал на 4 июня, сразу после матча с «Сампдорией», специальное празднование для Спаллетти и игроков в честь победы в Серии А.

Но при этом Де Лаурентис упорно отказывался отвечать на вопрос, будет ли Спаллетти возглавлять команду в следующем сезоне.

Позже он заявил, что «не хочет подрезать тренеру крылья», но даже Спаллетти не понял, что это значит.

Правда, перед воскресной игрой с «Интером» Спаллетти заявио, что решение уже принято.

«Клуб об всем сообщит. Мы все обсудили за ужином. Я не тот, кто должен об этом говорить.

Мы все обсудили на прошлой неделе. Для того, что я хочу сделать мне нужны бутсы, а не крылья. Все решено», — добавил интриги главный тренер «Наполи».

Что же все-таки происходит? С какой стати будущее Спаллетти находится под вопросом после того, как он фактически добился бессмертия в глазах болельщиков «Наполи»? И есть ли реальная опасность, что летом чемпионскую команду покинут ее лучшие игроки?

«Мы начнем следующий сезон со Спаллетти»

Аурелио Де Лаурентис globallookpress.com

Сразу после победы в чемпионате Италии Де Лаурентис заявил обезумевшим болельщикам: «Вы всегда говорили мне: мы хотим победить. И вот мы победили. Мы сделали это вместе».

Его радость было несложно понять, в Неаполе заждались триумфа. «Сегодня завершилось ожидание, продолжавшееся 33 года. Когда я только пришел сюда, то сразу сказал, что для попадания в Европу потребуется 10 лет — мы сделали это раньше. И то же самое я говорил про Скудетто, но и этого мы добились раньше. Теперь нам нужно думать о победе в Лиге чемпионов», — сказал Де Лаурентис в одном из своих многочисленных интервью.

Его амбиции очевидны. «Проект находится в развитии. Это отправная точка для меня, а не конец пути. Мы начнем следующий сезон со Спаллетти», — добавил хозяин «Наполи».

Уже на следующий день после завоевания Скудетто он заявил, что продлил контракт с тренером еще на год.

«Спаллетти — это тот, за кем я гонялся годами, и мне, наконец, удалось привести его в Неаполь. Он вернул нас в Европу, и теперь я хотел бы открыть с ним новую эру. Он — великий тренер. Лучано сказал, что влюблен в Неаполь. Сейчас он герой», — отметил Де Лаурентис.

«Благодарю их за то, что предупредили меня»

Лучано Спаллетти и Аурелио Де Лаурентис globallookpress.com

Однако буквально через несколько часов стало ясно, что не все так просто. Спаллетти был удивлен тем фактом, что с ним даже не проконсультировались по поводу продления контракта.

«Благодарю их за то, что предупредили меня, за то, что воспользовались опцией в контракте», — саркастически отметил экс-тренер «Зенита».

Он при этом настаивал, что между ним и клубом «нет никаких проблем». Но в прессе уже вовсю рассуждали о том, что Спаллетти хотел принять решение о своем будущем только после обсуждения трансферных планов клуба. Безусловно, в этом есть смысл, а тем более на фоне разговоров о том, что клуб может покинуть человек, собравший команду, которая выиграла Скудетто.

Удачные трансферы Джунтоли

Кристиано Джунтоли и Хвича Кварацхелия globallookpress.com

В последние годы «Наполи» довольно сдержанно вел себя на трансферном рынке. Ключевым слово здесь была устойчивость, что вполне разумно для клуба, который Де Лаурентис в 2004 году спас от банкротства.

И это, конечно же, не облегчает жизнь спортивному директору, особенно с учетом того, что перед командой стоит цель попасть в Лигу чемпионов.

Тем не менее, Кристиано Джунтоли зарекомендовал себя как один из лучших менеджеров благодаря прошлогодним подписаниям, которых будут еще долго вспоминать. Перед началом текущего сезона ему каким-то образом удалось сделать команду сильнее, несмотря на уход ключевых игроков, и в то же время существенно сократить расходы на зарплаты и получить 12 миллионов евро прибыли.

Каким образом? Джунтоли провернул три шикарные сделки, в результате которых в «Наполи» перешли Ким Мин Чжэ, Хвича Кварацхелия и Андре-Франк Замбо-Ангисса. В общей сложности клубу пришлось заплатить всего лишь 43 миллиона евро.

Это конец эпохи?

Однако сейчас есть опасения, что жизнь проекта в его текущем виде подходит к концу. По слухам, Джунтоли летом перейдет в «Ювентус». Его контракт с «Наполи» рассчитан еще на год, но через пару дней после победы в чемпионате Италии он рассуждал так, будто в ближайшее время покине клуб и отправится в другое место.

«Здесь было столько неописуемых моментов, которые навсегда останутся со мной. В данный момент я просто пытаюсь осознать, насколько необычно то, чего мы достигли. После этого я спокойно буду думать о будущем», — заявил Джунтоли.

«Я здесь уже восемь лет и постоянно слышу разговоры про эпохи. Мы сменили много игроков, но состав всегда был конкурентоспособным. Так что, будь я болельщиком, я бы не беспокоился о будущем "Наполи" с Де Лаурентисом», — добавил спортивный директор неаполитанского клуба.

Осимхен и Ким могут перебраться в АПЛ

Аурелио Де Лаурентис и Виктор Осимхен globallookpress.com

Но переживания болельщиков можно понять. Просто посмотрите, что произошло с «Ливерпулем» в этом сезоне после ухода ключевых менеджеров.

Однако уход Джунтоли вызывает особую тревогу в связи с тем, что его преемнику сразу же придется искать замену лучшим игрокам команды.

«Наполи» пытается убедить Виктора Осимхена продлить контракт с новым пунктом об отступных, но нигерийский форвард никогда не скрывал, что хотел бы играть в АПЛ. Кроме того, его зовут в «Баварию».

В то время как будущее Осимхена остается в подвешенном состоянии, Ким, с поразительной легкостью заменивший Калиду Кулибали, почти наверняка покинет «Наполи». В контракте южнокорейского защитника указаны отступные в размере 50 миллионов евро для иностранных клубов. И будет странно, если Ким в итоге не окажется в Англии или в «Пари Сен-Жермен». Поговаривают, что «Наполи» уже ищет ему замену.

Возвращение Бенитеса?!

Рафаэль Бенитес globallookpress.com

Однако еще большую озабоченность у поклонников «Наполи» вызывают слухи о том, кто может стать преемником Спаллетти.

Изначально говорили про Винченцо Итальяно, который вывел «Фиорентину» в финал Кубка Италии и Лиги конференций, Антонио Конте и Роберто Де Дзерби.

Но сейчас итальянские журналисты утверждают, что Де Лаурентис также рассматривает кандидатуры Джанпьеро Гасперини и Рафаэля Бенитеса.

Бенитес уже работал в «Наполи» с 2013 по 2015 год. В первом сезоне команда под руководством испанца выиграла Кубок Италии заняла третье место в Серии А. Однако следующая кампания получилась не такой успешной: «Наполи» не смог пройти квалификацию Лиги чемпионов. Очевидно, что возвращение Бенитеса не обрадует болельщиков.

Прямо сейчас фанаты «Наполи» явно не в лучшем расположении духа. Недавний триумф может быть омрачен возможным уходом ключевых игроков и тренера, которые привели команду к долгожданной победе в Серии А.