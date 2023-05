Технарь на Балканах, коуч академии, владелец магазина одежды. Как сложилась судьба игроков «Ман Сити», бравших чемпионство в матче с КПР?

“Manchester City are still alive here. Balotelli. Agueroooo!” Под легендарный тон Мартина Тейлора на Sky Sports на «Этихад Стэдиум» творилось чемпионское мракобесие. Произошло это благодаря эпичной победе хозяев над «Куинз Парк Рейнджерс» в последнем туре. В честь седьмого чемпионства «Сити» заглянем в судьбы героев «золотого» матча сезона 11/12.

Джо Харт Джо Харт globallookpress.com В течение нескольких сезонов Джо Харт являлся главным заводилой вратарского отдела АПЛ: прикарманил два чемпионства, подмял под себя Суперкубок Англии и пару Кубков лиги, а также четырежды забрал Золотую перчатку АПЛ. Свой праймовый футбол Харт выдал при Роберто Манчини и Мануэле Пеллегрини, а с приходом Пепа радужное небо размазалось грозовыми тучами. Все прогнозы на АПЛ Джо выперли из основы, за этим последовали аренды. «Торино» и «Вест Хэм» стали его временным убежищем. Дальше — трансфер в «Бернли», бесплатный переезд в «Тоттенхэм» и переход за 1 млн фунтов в «Селтик». В свои 36 Харт бомбит в основе клуба из Глазго, с которым дважды стал чемпионом Шотландии. Гаэль Клиши Гаэль Клиши globallookpress.com После золота сезона 11/12 французский защитник цапнул чемпионство 13/14, забрал Суперкубок Англии и два Кубка Лиги. Сезон 2016/17 стал для Клиши последнем в состав «Сити», после чего случился переезд в «Истанбул Башакшехир». В Турции Гаэль провел три года и успел стать чемпионом страны в сезоне 19/20. С этого момента началось ожидаемое затухание. В 2020-м Клиши за скромные €800 тыс. заехал в швейцарский «Серветт», где в свои 37 до сих пор выходит на поле. При этом его контракт с клубом из Женевы истекает этим летом. Джолеон Лескотт Джолеон Лескотт globallookpress.com Громила с видом киношного бандита Лескотт дважды стал чемпионом Англии. В том самом легендарном сезоне и в 2014 году. В тот же период он пополнил трофейный шкаф репликой Кубка лиги, а затем свободным агентом свинтил в «Вест Бромвич». С «Вест Бромвич» Лескотт застрял в середине таблицы АПЛ и смотался в «Астон Виллу» перед стартом сезона 15/16. Дальше пошли переезды сезонными интервалами: из «Виллы» он перекочевал в АЕК, однако провел лишь четыре матча, а затем разорвал контракт. На закате карьеры Джолеон успел провести пару игр «Сандерленде» и попрощался с футболом. Джолеон Лескотт попробовал себя в качестве ассистента тренера Англии U21, а ныне посвящает трудовые будни магазинам брендовой дизайнерской одежды «Коллекция Лескотта Стюарта», которая была запущена еще в 2012-м с его братом. Венсан Компани Венсан Компани globallookpress.com В «Ман Сити» Венсан Компани выгравировал свое имя на золотой табличке величайших игроков АПЛ. В составе «Манчестер Сити» бельгиец примагнитил 4 чемпионства, четыре Кубка лиги, по паре Кубков Англии и Суперкубков, а его бомбический удар в ворота «Лестера», принесший очередное золото, можно пересматривать вечно. Легенда «Ливерпуля» может реанимировать свою карьеру, если тщательно выберет следующее место работы 22/05/2023 После «Сити» Компани телепортировался в Бельгию, где вернулся к корням — в родной «Андерлехт» и даже провел 18 матчей, за которыми последовал закономерный финиш и новый футбольный опыт — опыт тренера. Три сезона начинающий коуч посвятил любимому клубу из Брюсселя, а затем махнул в «Бернли», с которым разорвал Чемпионшип и вернул клуб в АПЛ. Так Венсан переформатировался в одного из самых перспективных коучей на землях Англии. Пабло Сабалета Пабло Сабалета globallookpress.com В чемпионском блокбастере Сабалета вонзил первый гол в матче. Очевидно, без него челлендж «Манчестер Сити» был бы провален. В составе английского гранда Пабло пробыл до конца сезона 16/17, собрал кубки страны, захватил еще одно чемпионство, а в составе Аргентины вышел в финал в 2014. Больше, чем просто деньги. Доминирование «Сити» в АПЛ обязано идеальному планированию не меньше, чем игрокам-суперзвездам 21/05/2023 На «Сити» его чемпионская жизнь поставила точку. Дальше был 3-сезонный квест в составе «Вест Хэма» и новый этап в сфере коучинга. После игровой карьеры Пабло трудится в качестве технического специалиста сборной Албании и периодически появляется на телеканале ESPN. Яя Туре Яя Туре globallookpress.com В Манчестере Яя Туре пробыл до сезона 17/18 включительно. Будучи игроком основы, он собрал все значимые трофеи и десантировался в «Олимпиакос», где со скандалом разорвал контракт после трех месяцев работы в Греции. Бесславным концом Туре стал мимолетный переезд в «Циндао Хайню» — клуб второго дивизиона Китая. После абсурдной вылазки в КНР ивуариец подался в тренеры. Сперва состоялось возвращение в Украину, где Яя стал помощником в составе донецкого «Олимпика», а затем — переезд в коучинг-стафф «Ахмата». Сегодня Туре трудится в академии «Тоттенхэма», с командой до 16 лет. Гарет Барри Гарет Барри globallookpress.com То самое чемпионство для Гарета Барри остается единственным значимым подвигом. После сезона 11/12 англичанин задержался в «Сити» еще на год, а затем умчал в «Эвертон»: сперва в аренду, позже — свободным агентом. В 2017 Гарет стал игроком «Вест Бромвича», в составе которого побил рекорд по количеству матчей в Премьер-лиге (652). В последнем сезоне — 19/29 — Барри вышел на поле трижды во всех турнирах и отправился на заслуженную пенсию. Давид Сильва Давид Сильва globallookpress.com Человек-легенда Испании попрощался с «Этихад Стэдиум» летом 2020, прихватив с собой тяжелый мешок с трофеями разного калибра. Тогда же Сильва оформил камбэк в родную страну, где присоединился к «Реалу Сосьедад», за который по-прежнему лупит голы и точит ассисты. В текущем сезоне он бьется с басками за выход в ЛЧ. Самир Насри Самир Насри globallookpress.com Срубив два чемпионства, Самир завернул в «Севилью», в которой в сезоне 16/17 был в аренде, после чего в его карьере наступил тотальный мрак: краткосрочное скитание по клубам-середнякам вроде «Антальяспора» и «Вест Хэма», допинговый скандал с 6-месячной дисквалификацией, безнадежная вылазка в «Андерлехт» и безвольное завершение футбольного цикла. Теперь экс-нападающий «Сити» эпизодически врывается в медиаполе с интервью и публичными комментариями. Карлос Тевес Карлос Тевес globallookpress.com В составе «Манчестер Сити» Карлос взял лишь то самое чемпионство, а в 2013-м на два сезона перекочевал в Италию, где собрал чемпионские титулы и кубки с «Ювентусом». Турин стал последней контрольной точкой в европейском ответвлении карьеры Тевеса. Дальше случилось возвращение в «Бока Хуниорс», финансово разрывная вылазка в «Шанхай Шеньхуа» и повторный визит в «Боку». В Аргентине Карлос прикарманил 4 чемпионства, Кубок и Суперкубок, в Китае подмял под себя Кубок страны. После завершения карьеры в 2022 году Карлос на 5 месяцев задержался в качестве тренера «Росарио Сентраль», а теперь периодически примеряет на себя роль эксперта на телевидении. Серхио Агуэро Серхио Агуэро globallookpress.com Гол Агуэро на 95-й минуте взорвал фан-базу «Ман Сити». С этого момента начался его крутой путь в АПЛ, которую аргентинец в прайме разрывал до сезона 19/20, а в 20/21 стал полезнейшим игроком подмены. Летом 2021 Серхио объявил о переходе в «Барселону», из которой сбежал Месси, но красиво завершить повествование не вышло: в составе «Барсы» Агуэро оттарабанил 4 матч₽, положил 1 гол, но вынужден был закончить со спортом из-за проблем с сердцем. Фанат Гвардиолы и любитель яркого футбола. Тренер, сделавший «Фейеноорд» чемпионом — главная цель для лондонского клуба Вчера После карьеры футболиста Кун ведет активную околоспортивную жизнь: регулярно проводит стримы на Twitch, где собрано больше миллиона подписчиков, дает колкие интервью и является основателем клуба «Куниспортс», который заявлен в Kings League — медиалиге Испании. Помимо управленческих дел, Агуэро в своей команде успевает кайфовать от футбола на поле. Найджел де Йонг Найджел де Йонг globallookpress.com В составе «Манчестер Сити» Найджел не был игроком старта. Вот и в том атомном матче против КПР он вышел на замену из-за травмы Туре. Чемпионство 11/12 стало единственным на просторах Англии, а в следующем сезоне де Йонг провел всего один матч в АПЛ и отправился на поиски лучших условий для продолжения карьеры. На три с небольшим сезона полузащитник застрял в трухлявом на тот момент «Милане», затем переехал в MLS («ЛА Гэлакси»), зарулил в Турцию («Галатасарай»), Германию («Майнц»), а в конце карьеры сгонял в Катар, где провел по сезону в командах «Аль-Ахли Доха» и «Аль-Шахания». С футболом было покончено в сезоне 21/22 без значимых успехов после «Сити». Эдин Джеко Эдин Джеко globallookpress.com Тогда Эдин Джеко вышел на поле на 69-й минуте и ввалил гол на 92-й. Кажется, в манчестерском этапе карьеры это был единственный великий момент боснийца. Он никогда не был стопроцентным игроком основы, из-за чего в сезоне 15/16 переехал в «Рому». Какие воспоминания оставит после себя в Мерсисайде уходящий бразилец ? Сегодня В Риме Эдин провел событийную карьеру и даже успел стать лучшим бомбардиром Серии А в сезоне 16/17. Но чуть расширить полочку с золотишком Джеко смог в «Интере», в составе которого он взял Кубок и два Суперкубка. А прямо в эти минуты нападающий готовится порвать бывшую команду в финале Лиги чемпионов. Марио Балотелли Марио Балотелли mancity.com В матче с КПР Марио получил 15+ минут игрового времени. За этот отрезок он успел выточить тот самый ассист. Увы, потенциально мощная автобиография Балотелли больше ничего существенного не видела: драки с одноклубниками, ссоры с тренерами, попытки найти себя в других командах, завершение и возобновление карьеры — с этими стихиями боролся Марио. В свои 32 форвард пилит в составе «Сьона», в котором пока провел 18 матчей и забил 6 голов. Сам клуб после 34 туров идет последним в швейцарской Суперлиге и готовится возможному плей-офф раунду местных неудачников.

