Технарь на Балканах, коуч академии, владелец магазина одежды. Как сложилась судьба игроков «Ман Сити», бравших чемпионство в матче с КПР?

Джо Харт
В течение нескольких сезонов Джо Харт являлся главным заводилой вратарского отдела АПЛ: прикарманил два чемпионства, подмял под себя Суперкубок Англии и пару Кубков лиги, а также четырежды забрал Золотую перчатку АПЛ. Свой праймовый футбол Харт выдал при Роберто Манчини и Мануэле Пеллегрини, а с приходом Пепа радужное небо размазалось грозовыми тучами.
Джо выперли из основы, за этим последовали аренды. «Торино» и «Вест Хэм» стали его временным убежищем. Дальше — трансфер в «Бернли», бесплатный переезд в «Тоттенхэм» и переход за 1 млн фунтов в «Селтик». В свои 36 Харт бомбит в основе клуба из Глазго, с которым дважды стал чемпионом Шотландии.
Гаэль Клиши
После золота сезона 11/12 французский защитник цапнул чемпионство 13/14, забрал Суперкубок Англии и два Кубка Лиги. Сезон 2016/17 стал для Клиши последнем в состав «Сити», после чего случился переезд в «Истанбул Башакшехир».
В Турции Гаэль провел три года и успел стать чемпионом страны в сезоне 19/20. С этого момента началось ожидаемое затухание. В 2020-м Клиши за скромные €800 тыс. заехал в швейцарский «Серветт», где в свои 37 до сих пор выходит на поле. При этом его контракт с клубом из Женевы истекает этим летом.
Джолеон Лескотт
Громила с видом киношного бандита Лескотт дважды стал чемпионом Англии. В том самом легендарном сезоне и в 2014 году. В тот же период он пополнил трофейный шкаф репликой Кубка лиги, а затем свободным агентом свинтил в «Вест Бромвич».
С «Вест Бромвич» Лескотт застрял в середине таблицы АПЛ и смотался в «Астон Виллу» перед стартом сезона 15/16. Дальше пошли переезды сезонными интервалами: из «Виллы» он перекочевал в АЕК, однако провел лишь четыре матча, а затем разорвал контракт. На закате карьеры Джолеон успел провести пару игр «Сандерленде» и попрощался с футболом.
В 2021 Лескотт попробовал себя в качестве ассистента тренера Англии U21, а ныне посвящает трудовые будни магазинам брендовой дизайнерской одежды «Коллекция Лескотта Стюарта», которая была запущена еще в 2012-м с его братом.
Венсан Компани
В «Ман Сити» Венсан Компани выгравировал свое имя на золотой табличке величайших игроков АПЛ. В составе «Манчестер Сити» бельгиец примагнитил 4 чемпионства, четыре Кубка лиги, по паре Кубков Англии и Суперкубков, а его бомбический удар в ворота «Лестера», принесший очередное золото, можно пересматривать вечно.
После «Сити» Компани телепортировался в Бельгию, где вернулся к корням — в родной «Андерлехт» и даже провел 18 матчей, за которыми последовал закономерный финиш и новый футбольный опыт — опыт тренера. Три сезона начинающий коуч посвятил любимому клубу из Брюсселя, а затем махнул в «Бернли», с которым разорвал Чемпионшип и вернул клуб в АПЛ. Так Венсан переформатировался в одного из самых перспективных коучей на землях Англии.
Пабло Сабалета
В чемпионском блокбастере Сабалета вонзил первый гол в матче. Очевидно, без него челлендж «Манчестер Сити» был бы провален. В составе английского гранда Пабло пробыл до конца сезона 16/17, собрал кубки страны, захватил еще одно чемпионство, а в составе Аргентины вышел в финал в 2014.
На «Сити» его чемпионская жизнь поставила точку. Дальше был 3-сезонный квест в составе «Вест Хэма» и новый этап в сфере коучинга. После игровой карьеры Пабло трудится в качестве технического специалиста сборной Албании и периодически появляется на телеканале ESPN.
Яя Туре
В Манчестере Яя Туре пробыл до сезона 17/18 включительно. Будучи игроком основы, он собрал все значимые трофеи и десантировался в «Олимпиакос», где со скандалом разорвал контракт после трех месяцев работы в Греции. Бесславным концом Туре стал мимолетный переезд в «Циндао Хайню» — клуб второго дивизиона Китая.
После абсурдной вылазки в КНР ивуариец подался в тренеры. Сперва состоялось возвращение в Украину, где Яя стал помощником в составе донецкого «Олимпика», а затем — переезд в коучинг-стафф «Ахмата». Сегодня Туре трудится в академии «Тоттенхэма», с командой до 16 лет.
Гарет Барри
То самое чемпионство для Гарета Барри остается единственным значимым подвигом. После сезона 11/12 англичанин задержался в «Сити» еще на год, а затем умчал в «Эвертон»: сперва в аренду, позже — свободным агентом.
В 2017 Гарет стал игроком «Вест Бромвича», в составе которого побил рекорд по количеству матчей в Премьер-лиге (652). В последнем сезоне — 19/29 — Барри вышел на поле трижды во всех турнирах и отправился на заслуженную пенсию.
Давид Сильва
Человек-легенда Испании попрощался с «Этихад Стэдиум» летом 2020, прихватив с собой тяжелый мешок с трофеями разного калибра. Тогда же Сильва оформил камбэк в родную страну, где присоединился к «Реалу Сосьедад», за который по-прежнему лупит голы и точит ассисты. В текущем сезоне он бьется с басками за выход в ЛЧ.
Самир Насри
Срубив два чемпионства, Самир завернул в «Севилью», в которой в сезоне 16/17 был в аренде, после чего в его карьере наступил тотальный мрак: краткосрочное скитание по клубам-середнякам вроде «Антальяспора» и «Вест Хэма», допинговый скандал с 6-месячной дисквалификацией, безнадежная вылазка в «Андерлехт» и безвольное завершение футбольного цикла. Теперь экс-нападающий «Сити» эпизодически врывается в медиаполе с интервью и публичными комментариями.
Карлос Тевес
В составе «Манчестер Сити» Карлос взял лишь то самое чемпионство, а в 2013-м на два сезона перекочевал в Италию, где собрал чемпионские титулы и кубки с «Ювентусом».
Турин стал последней контрольной точкой в европейском ответвлении карьеры Тевеса. Дальше случилось возвращение в «Бока Хуниорс», финансово разрывная вылазка в «Шанхай Шеньхуа» и повторный визит в «Боку». В Аргентине Карлос прикарманил 4 чемпионства, Кубок и Суперкубок, в Китае подмял под себя Кубок страны.
После завершения карьеры в 2022 году Карлос на 5 месяцев задержался в качестве тренера «Росарио Сентраль», а теперь периодически примеряет на себя роль эксперта на телевидении.
Серхио Агуэро
Гол Агуэро на 95-й минуте взорвал фан-базу «Ман Сити». С этого момента начался его крутой путь в АПЛ, которую аргентинец в прайме разрывал до сезона 19/20, а в 20/21 стал полезнейшим игроком подмены.
Летом 2021 Серхио объявил о переходе в «Барселону», из которой сбежал Месси, но красиво завершить повествование не вышло: в составе «Барсы» Агуэро оттарабанил 4 матч₽, положил 1 гол, но вынужден был закончить со спортом из-за проблем с сердцем.
После карьеры футболиста Кун ведет активную околоспортивную жизнь: регулярно проводит стримы на Twitch, где собрано больше миллиона подписчиков, дает колкие интервью и является основателем клуба «Куниспортс», который заявлен в Kings League — медиалиге Испании. Помимо управленческих дел, Агуэро в своей команде успевает кайфовать от футбола на поле.
Найджел де Йонг
В составе «Манчестер Сити» Найджел не был игроком старта. Вот и в том атомном матче против КПР он вышел на замену из-за травмы Туре. Чемпионство 11/12 стало единственным на просторах Англии, а в следующем сезоне де Йонг провел всего один матч в АПЛ и отправился на поиски лучших условий для продолжения карьеры.
На три с небольшим сезона полузащитник застрял в трухлявом на тот момент «Милане», затем переехал в MLS («ЛА Гэлакси»), зарулил в Турцию («Галатасарай»), Германию («Майнц»), а в конце карьеры сгонял в Катар, где провел по сезону в командах «Аль-Ахли Доха» и «Аль-Шахания». С футболом было покончено в сезоне 21/22 без значимых успехов после «Сити».
Эдин Джеко
Тогда Эдин Джеко вышел на поле на 69-й минуте и ввалил гол на 92-й. Кажется, в манчестерском этапе карьеры это был единственный великий момент боснийца. Он никогда не был стопроцентным игроком основы, из-за чего в сезоне 15/16 переехал в «Рому».
В Риме Эдин провел событийную карьеру и даже успел стать лучшим бомбардиром Серии А в сезоне 16/17. Но чуть расширить полочку с золотишком Джеко смог в «Интере», в составе которого он взял Кубок и два Суперкубка. А прямо в эти минуты нападающий готовится порвать бывшую команду в финале Лиги чемпионов.
Марио Балотелли
В матче с КПР Марио получил 15+ минут игрового времени. За этот отрезок он успел выточить тот самый ассист. Увы, потенциально мощная автобиография Балотелли больше ничего существенного не видела: драки с одноклубниками, ссоры с тренерами, попытки найти себя в других командах, завершение и возобновление карьеры — с этими стихиями боролся Марио.
В свои 32 форвард пилит в составе «Сьона», в котором пока провел 18 матчей и забил 6 голов. Сам клуб после 34 туров идет последним в швейцарской Суперлиге и готовится возможному плей-офф раунду местных неудачников.