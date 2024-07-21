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    Пиастри выиграл Гран-при Венгрии, Хэмилтон — третий, Ферстаппен — пятый

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    В Модьороде (Венгрия) завершилась гонка 13-го этапа Формулы-1.

    Оскар Пиастри
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    Оскар Пиастри

    Пилот «Макларен» Оскар Пиастри выиграл Гран-при Венгрии. Вторым финишировал еще один пилот «Макларен» Ландо Норрис. Тройку лидеров замкнул Льюис Хэмилтон из «Мерседес».

    Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен стал пятым.

    Формула-1. Гран-при Венгрии. Гонка:
    • 1. Оскар Пиастри («Макларен») — 70 кругов.
    • 2. Ландо Норрис («Макларен») +2,1 сек.
    • 3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +14,9.
    • 4. Шарль Леклер («Феррари») +19,7.
    • 5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +21,3.
    • 6. Карлос Сайнс («Феррари») +23,1.
    • 7. Серхио Перес («Ред Булл») +39,8.
    • 8. Джордж Расселл («Мерседес») +42,4.
    • 9. Юки Цунода («РБ») +1.17,3.
    • 10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.18,0.
    • 11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:22,5
    • 12. Даниэль Риккардо («РБ») +1 круг
    • 13. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг
    • 14. Алекс Албон («Уильямс») +1 круг
    • 15. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг
    • 16. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1 круг
    • 17. Логан Сарджент («Уильямс») +1 круг
    • 18. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг
    • 19. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1 круг
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