Пиастри выиграл Гран-при Венгрии, Хэмилтон — третий, Ферстаппен — пятый

Оскар Пиастри Фото: globallookpress.com
Пилот «Макларен» Оскар Пиастри выиграл Гран-при Венгрии. Вторым финишировал еще один пилот «Макларен» Ландо Норрис. Тройку лидеров замкнул Льюис Хэмилтон из «Мерседес».
Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен стал пятым.
Формула-1. Гран-при Венгрии. Гонка:
- 1. Оскар Пиастри («Макларен») — 70 кругов.
- 2. Ландо Норрис («Макларен») +2,1 сек.
- 3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +14,9.
- 4. Шарль Леклер («Феррари») +19,7.
- 5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +21,3.
- 6. Карлос Сайнс («Феррари») +23,1.
- 7. Серхио Перес («Ред Булл») +39,8.
- 8. Джордж Расселл («Мерседес») +42,4.
- 9. Юки Цунода («РБ») +1.17,3.
- 10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.18,0.
- 11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:22,5
- 12. Даниэль Риккардо («РБ») +1 круг
- 13. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг
- 14. Алекс Албон («Уильямс») +1 круг
- 15. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг
- 16. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1 круг
- 17. Логан Сарджент («Уильямс») +1 круг
- 18. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг
- 19. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1 круг
- 20. Пьер Гасли («Альпин») — сошёл