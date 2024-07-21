Представитель Казахстана Александр Шевченко сыграет против венгра Фабиана Марожана в первом круге турнира в хорватском Умаге. Матч пройдет 21 июля, начало — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч Шевченко — Марожан, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Шевченко

У Саши сейчас явно не лучший период и с точки зрения результатов, и тенниса, который он показывал на недавних турнирах.

На минувшей неделе представитель Казахстана кое-как выиграл у 197-й ракетки мира Рудольфа Моллекера в первом круге турнира в Гамбурге. Дальше было поражение от итальянца Лучано Дардери.

После февральского турнира в Роттердаме Шевченко пока ни разу не выигрывал больше одного матча.

Прогнозы на теннис

В прошлом году Шевченко не прошел в Умаге даже первый круг.

Марожан

Венгерский теннисист тоже в последнее время совершенно не впечатляет.

Спад начался вскоре после мартовского «Мастерса» в Майми, на котором Фабиан сенсационно дошел до четвертьфинала.

С тех пор Марожан выиграл всего лишь четыре матча.

При этом текущая серия поражений Марожана составляет четыре матча. В немецком Галле он проиграл во втором круге Яннику Синнеру, а в Истбурне, на Уимблдоне и в Гамбурге не смог пройти первый раунд.

В этом году Марожан провел на грунте 11 матчей — одержал четыре победы и потерпел семь поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шевченко в этом матче можно поставить за 2.41, победу Марожана букмекеры предлагают за 1.57.

Прогноз: странно, что именно венгра считают фаворитом в этом матче. Дело в том, что весной Саша обыграл Фабиана сначала в Риме, а потом в Женеве. В обоих случаях ему хватило двух сетов. Но сейчас, пожалуй, есть смысл не ставить на исход, поскольку оба теннисиста находятся явно не в лучшей форме.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.01.