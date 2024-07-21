Шевченко
У Саши сейчас явно не лучший период и с точки зрения результатов, и тенниса, который он показывал на недавних турнирах.
На минувшей неделе представитель Казахстана кое-как выиграл у 197-й ракетки мира Рудольфа Моллекера в первом круге турнира в Гамбурге. Дальше было поражение от итальянца Лучано Дардери.
После февральского турнира в Роттердаме Шевченко пока ни разу не выигрывал больше одного матча.
В прошлом году Шевченко не прошел в Умаге даже первый круг.
Марожан
Венгерский теннисист тоже в последнее время совершенно не впечатляет.
Спад начался вскоре после мартовского «Мастерса» в Майми, на котором Фабиан сенсационно дошел до четвертьфинала.
С тех пор Марожан выиграл всего лишь четыре матча.
При этом текущая серия поражений Марожана составляет четыре матча. В немецком Галле он проиграл во втором круге Яннику Синнеру, а в Истбурне, на Уимблдоне и в Гамбурге не смог пройти первый раунд.
В этом году Марожан провел на грунте 11 матчей — одержал четыре победы и потерпел семь поражений.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Шевченко в этом матче можно поставить за 2.41, победу Марожана букмекеры предлагают за 1.57.
Прогноз: странно, что именно венгра считают фаворитом в этом матче. Дело в том, что весной Саша обыграл Фабиана сначала в Риме, а потом в Женеве. В обоих случаях ему хватило двух сетов. Но сейчас, пожалуй, есть смысл не ставить на исход, поскольку оба теннисиста находятся явно не в лучшей форме.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.01.