ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лени Йоро Лени Йоро: Почему «МЮ» сражался за подписание «нового Салиба» из «Лилля» «Динамо»И удаление не помешало. «Динамо» уверенно выиграло на старте РПЛ Максим Глушенков — автор дубля в ворота «Крыльев Советов» Щелкает дубли, как семечки. «Зенит» с Глушенковым стал еще сильнее
  • 22:04
    • «Динамо» уверенно обыграло «Факел» в матче РПЛ
  • 21:57
    • «Ростов» и ЦСКА разошлись миром в матче первого тура РПЛ
  • 19:31
    • «Зенит» разгромил «Крылья Советов» в матче РПЛ
  • 18:56
    • Шнайдер вышла в финал турнира в Будапеште
    Все новости спорта

    Шевченко снова обыграет Марожана?

    Шевченко — Марожан. Ставка (к. 2.01) и прогноз на турнир в Умаге 21 июля 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Александр Шевченко
    Прогноз и ставки на Шевченко — Марожан
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Шевченко
    Представитель Казахстана Александр Шевченко сыграет против венгра Фабиана Марожана в первом круге турнира в хорватском Умаге. Матч пройдет 21 июля, начало — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч Шевченко — Марожан, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Шевченко

    У Саши сейчас явно не лучший период и с точки зрения результатов, и тенниса, который он показывал на недавних турнирах.

    На минувшей неделе представитель Казахстана кое-как выиграл у 197-й ракетки мира Рудольфа Моллекера в первом круге турнира в Гамбурге. Дальше было поражение от итальянца Лучано Дардери.

    После февральского турнира в Роттердаме Шевченко пока ни разу не выигрывал больше одного матча.

    Прогнозы на теннис

    В прошлом году Шевченко не прошел в Умаге даже первый круг.

    Марожан

    Венгерский теннисист тоже в последнее время совершенно не впечатляет.

    Спад начался вскоре после мартовского «Мастерса» в Майми, на котором Фабиан сенсационно дошел до четвертьфинала.

    С тех пор Марожан выиграл всего лишь четыре матча.

    При этом текущая серия поражений Марожана составляет четыре матча. В немецком Галле он проиграл во втором круге Яннику Синнеру, а в Истбурне, на Уимблдоне и в Гамбурге не смог пройти первый раунд.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    В этом году Марожан провел на грунте 11 матчей — одержал четыре победы и потерпел семь поражений.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Шевченко в этом матче можно поставить за 2.41, победу Марожана букмекеры предлагают за 1.57.

    Прогноз: странно, что именно венгра считают фаворитом в этом матче. Дело в том, что весной Саша обыграл Фабиана сначала в Риме, а потом в Женеве. В обоих случаях ему хватило двух сетов. Но сейчас, пожалуй, есть смысл не ставить на исход, поскольку оба теннисиста находятся явно не в лучшей форме.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.01.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.87
  • Прогноз на матч Шнайдер — Соснович
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Зайдель — Подороска
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Берреттини — Алис
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Тюмень — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 12:30
    •  1.68
  • Прогноз на матч Ямрихова — Томова
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Боржеш — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Зверев — Фис
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Гремио — Витория
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Оренбург — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  4.22
  • Экспресс дня 21 июля
  • Сегодня в 17:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Сочи — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Мюллер — Арнальди
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Черноморец — Чайка
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Шевченко — Марожан: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 21.07.2024. Прогнозы на теннис. Шевченко снова обыграет Марожана?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры