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    Сможет ли Фучович пройти первый круг в Кицбюэле?

    Фучович — Карбальес-Баэна. Ставка (к. 1.99) и прогноз на турнир в Кицбюэле 22 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Фучович — Карбальес-Баэна
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    Мартон Фучович
    Испанец Роберто Карбальес-Баэна сыграет против венгра Мартона Фучовича в первом круге турнира в австрийском Кицбюэле. Матч пройдет 22 июля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фучович — Карбальес-Баэна, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Кицбюэль. Мужчины 22 Июля 2024 года

    Мартон Фучович

  • Венгрия
    •  Мартон Фучович 11:00 Роберто Карбальес-Баэна

    Роберто Карбальес-Баэна

  • Испания
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    Фучович

    Мартон пока ни разу не играл после поражения от итальянца Маттео Берреттини в первом круге Уимблдона.

    Перед британским мэйджором венгерский теннисист пропустил все травяные сезоны. За последние почти три месяца он провел лишь несколько матчей.

    В начале мая Фучович прошел два раунда на грунтовом «челленджере» в Кальяри, после чего проиграл на старте «Мастерса» в Риме и на Ролан Гаррос.

    Прогнозы на теннис

    Примечательно, что спад начался сразу после того, как Фучович во второй половине апреля взял титул в Бухаресте. В решающем матче он выиграл у аргентинца Мариано Навоне.

    Карбальес-Баэна

    Роберто тем временем очень активно провел первую половину июля. По сути, он почти не уходил с корта.

    Вскоре после Уимблдона, на котором он проиграл в первом круге Саше Звереву, испанский теннисист стал победителем грунтового «челленджера» в немецком Брауншвейге.

    Надо сказать, что там был солидный состав участников. В финале Карбальес-Баэна разгромил нидерландца Ботика ван де Зандшульпа, а перед этим он выиграл у чилийца Кристиана Гарина и француза Пьера-Юга Эрбера.

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    На минувшей неделе Карбальес-Баэна дошел до четвертьфинала на турнире в шведском Бостаде. Здесь его остановил аргентинец Тиаго Тиранте.

    В текущем сезоне 31-летний теннисист выиграл на грунте 19 матчей из 31.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Фучовича в этом матче можно поставить за 2.07, победу Карбальеса-Баэны букмекеры предлагают за 1.76.

    Прогноз: сложно сказать, в какой форме Мартон приехал в Кицбюэле. Не факт, что на этой неделе он готов к чему-то серьезному. Поэтому здесь есть смысл обойтись без ставок на исход.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.99.

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    Фучович — Карбальес-Баэна: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 22.07.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Фучович пройти первый круг в Кицбюэле?
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