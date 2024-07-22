Мартон Фучович
Роберто Карбальес-Баэна
Фучович
Мартон пока ни разу не играл после поражения от итальянца Маттео Берреттини в первом круге Уимблдона.
Перед британским мэйджором венгерский теннисист пропустил все травяные сезоны. За последние почти три месяца он провел лишь несколько матчей.
В начале мая Фучович прошел два раунда на грунтовом «челленджере» в Кальяри, после чего проиграл на старте «Мастерса» в Риме и на Ролан Гаррос.
Примечательно, что спад начался сразу после того, как Фучович во второй половине апреля взял титул в Бухаресте. В решающем матче он выиграл у аргентинца Мариано Навоне.
Карбальес-Баэна
Роберто тем временем очень активно провел первую половину июля. По сути, он почти не уходил с корта.
Вскоре после Уимблдона, на котором он проиграл в первом круге Саше Звереву, испанский теннисист стал победителем грунтового «челленджера» в немецком Брауншвейге.
Надо сказать, что там был солидный состав участников. В финале Карбальес-Баэна разгромил нидерландца Ботика ван де Зандшульпа, а перед этим он выиграл у чилийца Кристиана Гарина и француза Пьера-Юга Эрбера.
На минувшей неделе Карбальес-Баэна дошел до четвертьфинала на турнире в шведском Бостаде. Здесь его остановил аргентинец Тиаго Тиранте.
В текущем сезоне 31-летний теннисист выиграл на грунте 19 матчей из 31.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Фучовича в этом матче можно поставить за 2.07, победу Карбальеса-Баэны букмекеры предлагают за 1.76.
Прогноз: сложно сказать, в какой форме Мартон приехал в Кицбюэле. Не факт, что на этой неделе он готов к чему-то серьезному. Поэтому здесь есть смысл обойтись без ставок на исход.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.99.