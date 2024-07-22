Испанец Роберто Карбальес-Баэна сыграет против венгра Мартона Фучовича в первом круге турнира в австрийском Кицбюэле. Матч пройдет 22 июля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фучович — Карбальес-Баэна, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Фучович

Мартон пока ни разу не играл после поражения от итальянца Маттео Берреттини в первом круге Уимблдона.

Перед британским мэйджором венгерский теннисист пропустил все травяные сезоны. За последние почти три месяца он провел лишь несколько матчей.

В начале мая Фучович прошел два раунда на грунтовом «челленджере» в Кальяри, после чего проиграл на старте «Мастерса» в Риме и на Ролан Гаррос.

Прогнозы на теннис

Примечательно, что спад начался сразу после того, как Фучович во второй половине апреля взял титул в Бухаресте. В решающем матче он выиграл у аргентинца Мариано Навоне.

Карбальес-Баэна

Роберто тем временем очень активно провел первую половину июля. По сути, он почти не уходил с корта.

Вскоре после Уимблдона, на котором он проиграл в первом круге Саше Звереву, испанский теннисист стал победителем грунтового «челленджера» в немецком Брауншвейге.

Надо сказать, что там был солидный состав участников. В финале Карбальес-Баэна разгромил нидерландца Ботика ван де Зандшульпа, а перед этим он выиграл у чилийца Кристиана Гарина и француза Пьера-Юга Эрбера.

На минувшей неделе Карбальес-Баэна дошел до четвертьфинала на турнире в шведском Бостаде. Здесь его остановил аргентинец Тиаго Тиранте.

В текущем сезоне 31-летний теннисист выиграл на грунте 19 матчей из 31.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фучовича в этом матче можно поставить за 2.07, победу Карбальеса-Баэны букмекеры предлагают за 1.76.

Прогноз: сложно сказать, в какой форме Мартон приехал в Кицбюэле. Не факт, что на этой неделе он готов к чему-то серьезному. Поэтому здесь есть смысл обойтись без ставок на исход.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.99.