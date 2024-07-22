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    «Рубин» наберет очки в Нижнем Новгороде, «Ротор» и «Торпедо» не порадуют результативностью

    Экспресс дня 22 июля. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 22 июля
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    Рашид Рахимов
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах России и Китая. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Пари НН» — «Рубин»

    Футбол. Чемпионат России. РПЛ

    «Пари НН» разочаровал во второй части минувшего сезона. После увольнения Сергея Юрана команда играла очень слабо. Клуб из Нижнего Новгорода чудом преодолел стыки и сохранил прописку в элитном дивизионе.

    Летом «Пари НН» смог усилить состав. Было приобретено три достойных иностранца: Тичич и Глейзер в опорную зону, а Ожегович — в нападение. Помимо этого, состав пополнили Магкеев и бывший вратарь Ростова Медведев.

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  • 17/07/2024

    • В минувшем сезоне «Рубин» регулярно создавал проблемы фаворитам. Но за медали клуб не боролся. Основной плюс казанцев — стабильность. Скорее всего, команда продолжит играть с пятью защитниками и акцентом на оборону.

    В прошедшем сезоне «Рубин» не набрал ни одного очка в противостояниях с «Пари НН». Удастся ли победить на этот раз?

    Ставка: «Рубин» не проиграет за 1.51.

    «Ротор» — «Торпедо»

    Футбол. Чемпионат России. Первая лига

    «Ротор» в минувшем сезоне выступал во Второй лиге. Но клуб смог повыситься в классе. Волгоградцы настроены по-боевому. В первом туре уже была одержана победа. «Ротор» одолел «Шинник» со счетом 1:0.

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    На данный момент беспроигрышная серия «Ротора» составляет пять матчей. Последний раз команда уступала 26 мая.

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    • «Торпедо» хорошо смотрелось в товарищеских матчах. Команда проиграла только один раз. Автозаводцы 27 июня уступили «Спартаку» со счетом 1:3.

    Прогнозы и ставки на футбол

    В первом туре «Торпедо» порадовало фанатов в матче со «СКА-Хабаровском». Московский клуб разгромил соперника со счетом 4:0.

    Ставка: Обе не забьют за 1.63.

    «Цанчжоу Майти Лайонс» — «Шанхай Шэньхуа»

    Футбол. Чемпионат Китая

    «Цанчжоу Майти Лайонс» находится в нижней части таблицы. Команда располагается возле зоны вылета. Отрыв минимальный — лишь одно очко.

    У «Цанчжоу Майти Лайонс» 17 очков по итогам 19 встреч. Команда одержала 4 победы, 5 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений. Разница мячей составляет 21-41.

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  • Вчера

    • «Шанхай Шэньхуа», который тренирует россиянин Леонид Слуцкий, борется за чемпионство. Однако сейчас команда не лидирует. «Шанхай Шэньхуа» идет на 2-м месте, набрав 49 очков в 19 встречах.

    У «Шанхай Шэньхуа» 15 побед и 4 ничьи. Команда в нынешнем чемпионате еще ни разу не проиграла. Букмекеры уверены в том, что гости завоюют три очка. Между клубами существенная разница в классе.

    Ставка: Победа «Шанхай Шэньхуа» с форой (-1.5) за 1.68.

    Общий коэффициент — 4.13.

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    Экспресс дня 22 июля: прогноз, ставка (4.13), статистика, коэффициенты матча 22.07.2024. Экспресс. «Рубин» наберет очки в Нижнем Новгороде, «Ротор» и «Торпедо» не порадуют результативностью
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