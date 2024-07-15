Намаюнас победила Кортез, Салихов прошел Понзиниббио. Обзор карда UFC Denver

В ночь с 13 на 14 июня состоялся турнир UFC Denver. В главном событии вечера в рамках женского наилегчайшего дивизиона встретились Роуз Намаюнас и Трейси Кортез

Бои предварительного карда

1. Джош Фремд в среднем весе уступил единогласным решением Андре Петроски

2. Монтел Джексон в легчайшем весе нокаутировал в первом раунде Дэмона Блэкшира

3. Луана Сантос в женском наилегчайшем весе одолела сабмишном в первом раунде Марию Агапову

4. Жасмин Ясудавичус в женском наилегчайшем дивизионе выиграла единогласным решением у Фатимы Клайн

5. Джош Ван в наилегчайшем весе уступил нокаутом в третьем раунде Чарльсу Джонсону

Лучшие моменты турнира UFC Денвер

Бои основного карда

Открывал основной кард турнира в Денвере поединок полусреднем весе с участием Габриэля Бонфима и Энджа Лусы. Бой начался с того, что швейцарец неожиданно пошел вперед за тейкдауном.

Некоторое время он контролировал Бонфима в клинче у сетки, но тот удачно отоборонялся, разорвав дистанцию. Со второй попытки у Лусы все-таки получилось стянуть противника вниз. Впрочем, бразилец довольно быстро поднялся на ноги.

После перерыва Эндж продолжил свой прессинг, однако Бонфим грамотно встречал его джебами в стойке. Работа первым номером не приносила швейцарцу никаких дивидендов. Его оппонент смотрелся на порядок лучше.

В заключительном отрезке Луса не стал менять тактику и все также шел вперед. Ввиду усталости он начал пропускать слишком много ударов. Эндж продержался до финального свистка, но судьи отдали победу Бонфиму единогласно.

В полулегком весе проходил поединок с участием Джулиана Эросы и Кристиана Родригеса. Бойцы довольно активно начали эту встречу. Эроса не стеснялся размениваться с оппонентом на ближней дистанции, демонстрируя весь свой арсенал ударов в стойке.

Выиграв пару разменов, он решил сблизиться и побороться. Бойцы оказались на земле, но доминирующую позицию в партере занял Кристиан. Эроса отдал спину и едва не был финиширован гильотиной.

С трудом отборонявшись от натиска соперника, Джулиан оказался спиной к сетке. Кристиан Родригес пошел вперед за досрочным финишем, но внезапно угодил в ловушку оппонента.

Эроса быстро закрыл гильотину и не позволил визави выбраться из нее. Таким образом, Джулиан вышел на победную серию из двух выигранных поединков кряду. Причем обе эти встречи он выиграл сабмишном в первом раунде.

Дрю Добер globallookpress.com

Далее в легком весе состоялся поединок с участием Дрю Добера, бывшего представителя топ-15 данного дивизиона, и Джина Силвы, вышедшего на бой на коротком уведомлении.

Как и предполагалось, данное противостояние получилось довольно ярким и богатым на размены в стойке. Дрю в своей привычной манере шел вперед за головой соперника. Американец не только серийно работал джебом, но и периодически взрывался, выбрасывая колени и бэкфисты.

Впрочем, его оппонент довольно удачно контратаковал. Одиночные попадания Силвы были, действительно, плотными. Одно из них ближе к середине поединка открыло на лице Добера серьезную сечку.

Несмотря на полученный урон, рекордсмен легкого дивизиона по количеству нокаутов продолжал идти вперед. Дрю даже не думал сдаваться, однако судьи не позволили ему закончить этот поединок.

В начале третьего раунда медицинская бригада осмотрела американца и сняла его с боя. Таким образом, Силва выиграл данный поединок техническим нокаутом и продлил свою победную серию в промоушене до трех викторий кряду.

Намаюнас и Салихов одержали важные победы

Сантьяго Понзиниббио globallookpress.com

В рамках со-главного события вечера в полусреднем весе в клетке сошлись Сантьяго Понзиниббио и Муслим Салихов. Поначалу встречи у россиянина мало, что получалось. Он полностью отдал территориальное преимущество своему сопернику.

Сантьяго медленно и плавно поддавливал Муслима, работая серийно. Единственное, чем запомнился россиянин в стартовом отрезке, это мощный кросс в подбородок, от которого Понзиниббио потрясло.

После перерыва Салихов во второй раз отправил оппонента в стоячий нокдаун. Аргентинец начал отступать назад и казалось, что Муслим вот-вот финиширует его. Плюс ко всему, Сантьяго пропустил еще и неприятный удар ногой в голову.

Добить потрясенного оппонента у россиянина не удалось, но раунд однозначно он забрал в свой актив. В заключительном отрезке Понзиниббио немного пришел в себя и продолжил монотонную работу в стойке.

Аргентинец также пытался побороться с Салиховым, но попытки его тейкдаунов Муслим с легкостью заблокировал. В целом, бой получился ровным и очень конкурентным. И тем не менее, рефери раздельным вердиктом отдали победу Муслиму Салихову.

В главном событии вечера в женском наилегчайшем весе встретились шестой и 11-й номера рейтинга Роуз Намаюнас и Трейси Кортез. Бывшая чемпионка минимального дивизиона сходу обозначила свое преимущество.

Роуз раз за разом доносила до головы своей соперницы жесткие удары, заметно превосходя ее скорости. После перерыва Трейси попыталась использовать свои сильные качества в партере.

Она перевела Роуз на настил и едва не закрыла на ее шее гильотину, но та выбралась из сложного положения. Далее Намаюнас удивила абсолютно всех зрителей тем, что сама решила побороться. Она удачно переводила Кортез в третьем и четвертом раундах.

Обескураженная Трейси мало что могла противопоставить своей сопернице, ведь у нее практически ничего не получалось ни в партере, ни в стойке. От безысходности Кортез резко взвинтила темп в пятом раунде.

Она пошла вперед рубиться с соперницей на ближней дистанции и выиграла несколько эпизодов. Намаюнас больше ничего не оставалось, как тянуть время и убегать от разъяренной противницы.

Трейси показала характер в конце, но этого не хватило для победы. Роуз выиграла поединок единогласным решением судей и сохранила шестую позицию в рейтинге.