«Ахмат» и «Краснодар» сыграют между собой в рамках 1-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 20:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Ахмат»

«Ахмат» занял десятое место по итогам прошедшего сезона чемпионата России. Команда из Грозного набрала 35 очков при 10 победах, 5 ничьих и 15 поражениях.

Среди входящих трансферов «Ахмата» стоит отметить переход Арсена Адамова из «Зенита» на правах аренды. Свободным агентом в грозненский клуб перешел Александр Жиров, а Мауро Луна Диале был приобретен у «Униона». По истечению срока контракта команду покинули Андрей Семёнов, Артём Тимофеев, Мохамед Конате и Владимир Ильин.

В межсезонье подопечные Магомеда Адиева сыграли четыре товарищеских матча. «Ахмат» с сухим счетом обыграл московское «Динамо» (3:0) и «Иртыш» (2:0), а также разошелся миром с «Челябинском» (1:1) и ЦСКА (2:2).

«Краснодар»

В прошлом сезоне «Краснодар» показал лучший результат в истории клуба, завоевав серебряные медали. «Быки» набрали 56 очков в 30-ти матчах, отстав от «Зенита» лишь на один балл.

В межсезонье в «Краснодар» вернулись Федор Смолов и Юрий Газинский, которые уже выступали за южан ранее. Также команду пополнили голкипер Юрий Дюпин, защитник Диего Коста и полузащитник Данила Козлов. Самым громким исходящим трансфером стал переход Матвея Сафонова в «ПСЖ». Среди потерь также стоит отметить уход Сергея Волкова, Хуниора Алонсо и Кади.

Перед стартом нового сезона «Краснодар» одержал три победы в товарищеских матчах, обыграв «Кубань» (1:0), махачкалинское «Динамо» (2:0) и «Ростов» (3:2). Встреча за Суперкубок России с «Зенитом» завершилась поражением «быков» со счетом 2:4.

Личные встречи

В прошлом сезоне РПЛ в Грозном была зафиксирована ничья (1:1), а в Краснодаре минимальную победу одержал «Ахмат» (1:0). Всего в 10-ти последних матчах на счету грозненцев 4 победы, «быки» оказались сильнее в 3-х случаях и еще трижды команды сыграли вничью.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ахмат» — «Краснодар» с коэффициентом 3.60.