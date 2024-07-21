Александр Мюллер (Франция)
Маттео Арнальди (Италия)
Мюллер
Французский теннисист на прошлой неделе конкретно разочаровал на турнире в шведском Бостаде.
Уже в первом круге Александр проиграл представителю Казахстана Денису Евсееву (5:7, 5:7), который до этого ни разу не поднимался в рейтинге выше 160-го места. К слову, победу соперника предлагали за 5.30.
Правда, перед этим Мюллер прошел раунд на Уимблдоне, а в середине июня добрался до финала на грунтовом «челленджере» в Лионе.
Ну а главным достижением 27-летнего Мюллера в текущем сезоне пока остается выход в четвертый круг «тысячника» в Риме. Здесь он выиграл у Мартона Фучовича, Артура Фиса и Андрея Рублева.
В общем, француз умеет играть, просто ему далеко не всегда удается демонстрировать свой лучший теннис.
Арнальди
У Маттео смена покрытия тоже прошла не так гладко, как хотело бы. Итальянец не смог пройти первый круг в Гамбурге.
Арнальди проиграл на старте турнира испанцу Роберто Мартинесу — 6:7, 1:6. Но ему действительно достался не самый приятный соперник — опытный грунтовик, который показывает отличные результаты в этом году.
Впрочем, Арнальди тоже успел кое-что показать на этом покрытии. В апреле он дошел до четвертьфинала в Барселоне, а в начале июня — до четвертого круга на Ролан Гаррос.
Также стоит отметить, что в прошлом году Арнальди остановился в Умаге в шаге от финала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Мюллера в этом матче можно поставить за 2.69, победу Арнальди букмекеры предлагают за 1.47.
Прогноз: в конце мая итальянец спокойно переиграл француза на Ролан Гаррос — 6:4, 6:1, 6:3. Скорее всего, в предстоящем матче у Маттео тоже не будет серьезных проблем.
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Рекомендуемая ставка: победа Арнальди в двух сетах за 2.18.