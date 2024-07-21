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    Мюллер возьмет реванш у Арнальди?

    Мюллер — Арнальди. Ставка (к. 2.18) и прогноз на турнир в Умаге 21 июля 2024 года

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    Маттео Арнальди
    Итальянец Маттео Арнальди сыграет против француза Александра Мюллера в первом круге турнира в хорватском Умаге. Матч пройдет 21 июля, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч Мюллер — Арнальди, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Умаг. Мужчины 21 Июля 2024 года

    Александр Мюллер (Франция)

  • Рим. Мужчины
    •  Александр Мюллер (Франция) 19:30 Маттео Арнальди (Италия)

    Маттео Арнальди (Италия)

  • Умаг. Мужчины
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    Мюллер

    Французский теннисист на прошлой неделе конкретно разочаровал на турнире в шведском Бостаде.

    Уже в первом круге Александр проиграл представителю Казахстана Денису Евсееву (5:7, 5:7), который до этого ни разу не поднимался в рейтинге выше 160-го места. К слову, победу соперника предлагали за 5.30.

    Правда, перед этим Мюллер прошел раунд на Уимблдоне, а в середине июня добрался до финала на грунтовом «челленджере» в Лионе.

    Ну а главным достижением 27-летнего Мюллера в текущем сезоне пока остается выход в четвертый круг «тысячника» в Риме. Здесь он выиграл у Мартона Фучовича, Артура Фиса и Андрея Рублева.

    Прогнозы на теннис

    В общем, француз умеет играть, просто ему далеко не всегда удается демонстрировать свой лучший теннис.

    Арнальди

    У Маттео смена покрытия тоже прошла не так гладко, как хотело бы. Итальянец не смог пройти первый круг в Гамбурге.

    Арнальди проиграл на старте турнира испанцу Роберто Мартинесу — 6:7, 1:6. Но ему действительно достался не самый приятный соперник — опытный грунтовик, который показывает отличные результаты в этом году.

    Впрочем, Арнальди тоже успел кое-что показать на этом покрытии. В апреле он дошел до четвертьфинала в Барселоне, а в начале июня — до четвертого круга на Ролан Гаррос.

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    Также стоит отметить, что в прошлом году Арнальди остановился в Умаге в шаге от финала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Мюллера в этом матче можно поставить за 2.69, победу Арнальди букмекеры предлагают за 1.47.

    Прогноз: в конце мая итальянец спокойно переиграл француза на Ролан Гаррос — 6:4, 6:1, 6:3. Скорее всего, в предстоящем матче у Маттео тоже не будет серьезных проблем.

    Рекомендуемая ставка: победа Арнальди в двух сетах за 2.18.

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    Мюллер — Арнальди: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 21.07.2024. Прогнозы на теннис. Мюллер возьмет реванш у Арнальди?
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