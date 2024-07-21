Итальянец Маттео Арнальди сыграет против француза Александра Мюллера в первом круге турнира в хорватском Умаге. Матч пройдет 21 июля, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч Мюллер — Арнальди, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Мюллер

Французский теннисист на прошлой неделе конкретно разочаровал на турнире в шведском Бостаде.

Уже в первом круге Александр проиграл представителю Казахстана Денису Евсееву (5:7, 5:7), который до этого ни разу не поднимался в рейтинге выше 160-го места. К слову, победу соперника предлагали за 5.30.

Правда, перед этим Мюллер прошел раунд на Уимблдоне, а в середине июня добрался до финала на грунтовом «челленджере» в Лионе.

Ну а главным достижением 27-летнего Мюллера в текущем сезоне пока остается выход в четвертый круг «тысячника» в Риме. Здесь он выиграл у Мартона Фучовича, Артура Фиса и Андрея Рублева.

Прогнозы на теннис

В общем, француз умеет играть, просто ему далеко не всегда удается демонстрировать свой лучший теннис.

Арнальди

У Маттео смена покрытия тоже прошла не так гладко, как хотело бы. Итальянец не смог пройти первый круг в Гамбурге.

Арнальди проиграл на старте турнира испанцу Роберто Мартинесу — 6:7, 1:6. Но ему действительно достался не самый приятный соперник — опытный грунтовик, который показывает отличные результаты в этом году.

Впрочем, Арнальди тоже успел кое-что показать на этом покрытии. В апреле он дошел до четвертьфинала в Барселоне, а в начале июня — до четвертого круга на Ролан Гаррос.

Также стоит отметить, что в прошлом году Арнальди остановился в Умаге в шаге от финала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Мюллера в этом матче можно поставить за 2.69, победу Арнальди букмекеры предлагают за 1.47.

Прогноз: в конце мая итальянец спокойно переиграл француза на Ролан Гаррос — 6:4, 6:1, 6:3. Скорее всего, в предстоящем матче у Маттео тоже не будет серьезных проблем.

Рекомендуемая ставка: победа Арнальди в двух сетах за 2.18.