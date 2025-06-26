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    «Видад Касабланка» — «Аль-Айн». Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция матча 3-го тура Клубного чемпионата мира «Видад Касабланка» — «Аль-Айн»

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    Нордин Амрабат
    «Видад» и «Аль-Айн» уже досрочно завершили борьбу за трофей, но настроены выиграть последний матч, который даст победителю 3 млн долларов. За ходом матча можете наблюдать вместе с нашим онлайном, присоединяйтесь!

    До матча

    21:41 «Видад» тоже не обошелся без изменений в старте — у клуба из Марокко четыре изменения в стартовом сочетании.

    21:38 «Аль-Айн» провел пять изменений в стартовом составе, в том числе в свтор ворот возвращается Руй Патрисиу.

    21:26 Матч пройдет на стадионе «Ауди Филд» в Вашингтоне, который вмещает 20 504 зрителя.

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    Стартовые составы

    «Видад»: Бенабид, Муфид, Феррейра, Харкасс, Бушета, Мубарик, Замрауи, Лорч, Амрабат, Аль-Сума, Майлула

    «Аль-Айн»: Руй Патрисиу, Рабья, Бен Халек, Сабала, Ясич, Траури, Каку, Пак Йон У, Паласиос, Рахими, Лаба

    «Видад Касабланка»

    Команда из Марокко в первых двух турах попыталась дать бой «Манчестер Сити» и «Ювентусу», но у африканского коллектива это не получилось — 0:2 с «горожанами» и 1:4 против «старой синьоры» поставили крест на выход в плей-офф Клубного чемпионата мира.

    «Видад» на данный момент является единственной командой из Африки, не набравшей очки в матчах КЧМ — ранее «Аль-Ахли» (2 очка), «Эсперанс» (3) и «Мамелоди» (4) смогли при навязанной борьбе зацепиться за баллы, хоть и тоже не вышли в плей-офф турнира.

    Лучшим результатом «Видада» на КЧМ по сей день является четвертьфиналы в 2017 и 2022 годах.

    «Аль Айн»

    Многократный чемпион ОАЭ, в отличие от «Видада», серьезной конкуренции не смог навязать европейским топам — 0:5 от «Ювентуса» и 0:6 от «Манчестер Сити». Разгромные поражения, следовательно, также оставили «Аль-Айн» без плей-офф КЧМ.

    «Аль-Айн» выступает ничем не хуже других клубов из Азии — ранее закончившие выступления «Урава» и «Ульсан» также не набрали ни одного очка, а исключением из правил, пожалуй, является «Аль-Хиляль» с двумя набранными баллами.

    «Аль-Айн» ранее выходил в финал Клубного чемпионата мира в 2018-м году.

    Личные встречи

    «Видад» и «Аль-Айн» никогда не играли друг против друга.

    Эксперты Livesport.ru подготовили прогноз на матч с коэффициентом 2.10.

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