Роберто Фирмино: настоящая легенда «Ливерпуля»

В субботу, 20 мая, Роберто Фирмино провел свой последний матч на «Энфилде», но какие воспоминания он оставит после себя в Мерсисайде?

В субботу на «Энфилде» былл день прощания. Прощались с лидером команды Джеймсом Милнером, который приложил руку к некоторым из величайших триумфов «Ливерпуля», и с Наби Кейта и Алексом Окслейдом-Чемберленом, двумя подписанными за большие деньги игрокам и, которые так и не взломали код в Мерсисайде, но, безусловно, сыграли свою роль в недавнем успехе клуба.

Прощались с Джулианом Уордом, уходящим спортивным директором, который провел последние 11 лет, помогая «Красным» стать одной из доминирующих сил в Европе, и с Яном Грэмом, очень уважаемым руководителем отдела исследований, и с Дэвидом Вудфайном, уходящим вскоре директором по арендам. Они не получили того прощания, которое досталось игрокам, да они и не хотели этого, но их присутствия вдали от поля будет так же не хватать.

Однако самый эмоциональный момент наступил, когда бразилец с танцующими ногами и мегаваттной улыбкой сказал «адьес». Роберто Фирмино — просто легенда «Ливерпуля», и этот уик-энд только подчеркнул этот факт.

Его лицо украсило программку перед матчем против «Астон Виллы», именно его и его гол болельщики хотели увидеть больше, чем кого-либо другого. И когда «Коп» пропел его имя в последний раз в субботу днем, на арене не было сухих глаз, пишет Goal.

Восемь лет волшебства

Это был тот еще опыт для Фирмино, который покинет «Энфилд», когда его контракт истечет в конце сезона. Можно сказать, что это были восемь лет волшебства. Полные ударов и трюков, голов и передач, трофеев и прекрасных, прекрасных воспоминаний.

Сыграв против «Астон Виллы» в субботу он провел свой 361-й матч за «Ливерпуль». За это время было забито 110 голов, сделано 72 результативные передачи и завоевано шесть трофеев.

Какое подписание, какой футболист. Он был человеком, который сделал «красных» победителями клубного чемпионата мира в 2019 году, тем, чьи решающие голы в важных играх помогли положить конец 30-летнему ожиданию чемпионского титула.

Он тот, кто переопределил роль «девятки» в составе «Ливерпуля», тот, кто почти не давал интервью, почти не говорил по-английски, но чей характер и индивидуальность сделали его обожаемым как товарищами по команде, так и болельщиками.

Он тот, кто сделал своей фишкой голевые завершения «не глядя» и празднование голов в стиле кунг-фу.

Фирмино и Клопп globallookpress.com

Он подписал контракт при Брендане Роджерсе, но стал фаворитом Юргена Клоппа. Немец никогда бы не признался в этом публично, но просто взгляните на его лицо в эти выходные. Он хотел, чтобы Фирмино остался, и неудивительно.

Каким важным игроком он был для него и для «Ливерпуля».

29 миллионов фунтов потрачены не зря

Сейчас это легко забыть, учитывая все, что произошло с тех пор, но начало карьеры Фирмино в «Ливерпуле» было далеко не благоприятным.

Его подписание из «Хоффенхайма» летом 2015 года, вскоре стало символом разногласий, существовавших между главным тренером Роджерсом и клубной селекционной службой, ныне печально известным «трансферным комитетом». Во многих отношениях его считали символом несостоятельной системы и несостоятельного клуба.

После сложного сезона 2014/15, который закончился унижением со счетом 1:6 от «Сток Сити», Роджерсу, к удивлению многих болельщиков, был предоставлен еще один шанс, а «Ливерпуль» вместо этого решил уволить ключевых членов его тренерского штаба.

Роджерс, отчаянно пытавшийся перезагрузить команду, тем летом очень хотел подписать контракт с центральным нападающим.

Кристиан Бентеке из «Астон Виллы» был его выбором номер один, но селекционная команда во главе с главным скаутом Барри Хантером, главой отдела селекции Дэйвом Фаллоузом и будущим спортивным директором Майклом Эдвардсом нацелилась на Фирмино и решительно настаивала на его кандидатуре.

Роберто Фирмино globallookpress.com

В итоге «Ливерпуль» купил обоих. Они заплатили 29 миллионов фунтов стерлингов за Фирмино, а затем выложили 32,5 миллиона фунтов стерлингов, необходимых для выкупа Бентеке из «Виллы».

Как сказал один источник, «это был случай, когда один контракт был подписан тренером, а другой — клубом».

Оглядываясь назад, справедливо сказать, что «подписание клуба» оказалось более проницательным из двух.

Процветание при Клоппе

Первые недели Фирмино были трудными. Поскольку Бентеке использовался в качестве «девятки»-центрфорварда, бразилец начал сезон 2015/16 на скамейке запасных и начал в стартовом составе всего в четырех матчах, прежде чем Роджерс был уволен в начале октября.

Когда бразилец действительно играл, его использовали либо как флангового нападающего, оттянутого нападающего, либо, в одном позорном поражении на «Олд Траффорд», как левого крайнего защитника.

Однако приход Клоппа все изменил. Фирмино получил травму в первой игре немца на выезде с «Тоттенхэмом», но уже через две недели он начал играть в качестве центрального нападающего с «Челси», сыграв ключевую роль в победе со счетом 3:1 над действующими чемпионами Жозе Моуринью на «Стэмфорд Бридж».

Клопп видел Фирмино в деле, когда он был тренером дортмундской «Боруссии», и был впечатлен, когда ему сказали, что «Ливерпуль» выкупил его у «Хоффенхайма».

«Умное подписание», — подумал он, и когда Фирмино забил свой первый гол за «красных» в матче против «Манчестер Сити» Мануэля Пеллегрини, закончившемся разгромом со счетом 4:1 на «Этихаде», многие начали с ним соглашаться.

Клопп видел Роберто Фирмино еще в «Хоффенхайме» globallookpress.com

Он ни в коем случае не был классической «девяткой». Он определенно не был Бентеке, чья игра заключалась в силе и мастерстве игры в воздухе.

Но обращение Фирмино с мячом, его видение поля и умные забегания означали, что он мог разрушить защиту, открывая пространство для успешных действий других.

Эта самоотверженность, этот интеллект определили его время в «Ливерпуле» настолько же сильно, как и голы.

Знаменитое атакующее трио

Конечно, каждому дирижеру нужен оркестр, и хотя первый сезон Фирмино в «Ливерпуле» был достаточно приличным — 11 голов в 49 матчах во всех турнирах, — только когда Клопп вместе с ним начал собирать кусочки паззла воедино, его великолепие начало сиять в полную силу.

Первым пришел Садио Мане, перешедший из «Саутгемптона» летом 2016 года. Сенегальская звезда сразу же добавила скорости, динамичности и голов с фланга, завоевав награду «Игрок года» в «Ливерпуле» в своем первом сезоне.

Затем, 12 месяцев спустя, «красные» снова сорвали джекпот, заплатив около 37 миллионов фунтов стерлингов за подписание Мохамеда Салаха из «Ромы». Справедливо сказать, что этот конкретный трансфер был очень удачным.

Вместе Фирмино, Мане и Салах наводили шороху в Премьер-лиге, да и по сути — везде. Их первый сезон принес в сумме 91 гол и победу в Лиге чемпионов.

Первый полуфинальный матч против «Ромы» на «Энфилде» — одно из лучших выступлений, которые когда-либо показывал любой форвард.

Фирмино, Мане и Салах globallookpress.com

Их второй сезон принес 69 голов и победу в Кубке европейских чемпионов в Мадриде, а их третий принес 57 голов, европейский Суперкубок, клубный чемпионат мира и, что наиболее памятно, тот неуловимый титул чемпионов Премьер-лиги.

К тому времени, когда трио распалось из-за ухода Мане в мюнхенскую «Баварию» летом 2022 года, они вместе забили 338 голов за пять сезонов. Весьма примечательная статистика, которая делает каждого из них троих по-своему настоящими легендами «Энфилда».

«Лучший в мире это...»

Фирмино не участвовал в победе «Ливерпуля» над «Лестером» в понедельник 15 мая, из-за проблем с мышцами. Он вернулся к тренировкам только в среду. Однако именно его имя звучало на последних минутах комфортного триумфа «красных» со счетом 3:0. Было кое-что, что выездной Коп действительно хотел, чтобы вы знали.

Эта фанатская песня с ее «Siiiiii Senor» и провозглашением Фирмино «лучшим в мире» войдет в историю как одна из лучших и самых популярных в истории «Ливерпуля». Ее пели по всей Европе, по всему миру в течение последних нескольких лет.

Фанаты поют Фирмино на матче с «Лестером»

Если бы вы следили за «красными» так же внимательно, как мы, вы бы слышали ее в поездах и аэропортах, на бесчисленных станциях обслуживания автомагистралей и в бесчисленных дальних уголках мира, куда выезжал «Ливерпуль». Это то, что люди называют шлягером, точно вам говорим.

Фирмино это нравится, и он выглядел искренне тронутым реакцией болельщиков и партнеров по команде на «Кинг Пауэр».

Правильное время, чтобы уйти

Это было долгое прощание с Фирмино — уже в начале марта появились новости о его предполагаемом уходе. Клопп признал, что был «удивлен» этим решением — он хотел и ожидал, что Фирмино подпишет контракт еще на год, — но если взглянуть трезво, расставание именно сейчас имеет смысл для всех сторон.

В октябре Фирмино исполнится 32 года, и хотя он еще далек от того, чтобы заканчиваться как топовый игрок — он никогда не полагался на скорость даже в лучшие годы — ясно, что его влияние на игру «Ливерпуля» в последние сезоны ослабло.

В прошлом сезоне он начал в стартовом составе только 17 игр во всех турнирах, в этой кампании тоже только 17. Он пропустил финал Кубка английской лиги 2022 года из-за травмы и был на скамейке запасных в финалах Кубка Англии и Лиги чемпионов. Он был марафонцем «красных» в течение многих лет, и проблемы со здоровьем, удары и растяжения мышц начали брать свое.

Конечно, он по-прежнему способен влиять на игру, но хотя о нем никогда не судили и никогда не следует судить исключительно по голам, показательно то, что за последние четыре сезона он забил всего 43 гола во всех соревнованиях. Даже количество его передач упало: всего 10 за последние два сезона.

Фанаты прощаются с Роберто Фирмино globallookpress.com

Клопп уже строит то, что, как он надеется, станет новой грозной линией атаки. Поскольку Салах по-прежнему показывает хорошие результаты, а Диогу Жота, Луис Диас, Дарвин Нуньес и Коди Гакпо все не старше 26 лет и способны играть на самых разных позициях, потенциально все готово для новой эры атакующего мастерства на «Энфилде».

Однако, по всей вероятности, она не будет такой уникальной, захватывающей или успешной, как только что прошедшая. Жизнь продолжается, как и футбол, но будет много слез, когда Фирмино попрощается с командой.

Он был единственным в своем роде, великим игроком современного «Ливерпуля», и его будет очень не хватать.