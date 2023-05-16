Сила скаузеров. «Ливерпуль» хоронит надежды «Лестера» на выживание

«Ливерпуль» в гостях одержал крупную победу над «Лестером» (3:0) в 36‑м туре чемпионата Англии. В составе победителей дубль оформил Кертис Джонс (33‑я и 36‑я минуты), также отличился Трент Александер‑Арнольд (70). Команда под руководством Юргена Клоппа набрала 65 очков и продолжает идти на пятом месте в турнирной таблице АПЛ, «Лестер» (30) — 19‑й.

«Ливерпуль» рвется в ЛЧ, а «Лестер» — в Чемпионшип

Автор The Guardian Бен Фишер впечатлен тем, как к концу сезона ожил «Ливерпуль» и удивлен плачевным состоянием «Лестера».

«Юрген Клопп сказал, что есть пять миллионов способов выиграть игру, и в рутинной победе, после которой "Манчестер Юнайтед" может почувствовать, как "Ливерпуль" дышит им в затылок, Трент Александер-Арнольд продемонстрировал один из лучших способов забить гол.

Он упрочил победу своей команды потрясающим штрафным ударом, и вряд ли мог выбрать лучший момент, учитывая, что среди присутствующих были Гарет Саутгейт и его помощник Стив Холланд. Александр-Арнольд, который снова играл как перевернутый крайний защитник, сместившись в центр, нанес удар в верхний угол, окончательно оформив седьмую победу подряд после аккуратного дубля Кертиса Джонса.

"Ливерпуль" разгромил скромный "Лестер", забив дважды за три минуты первого тайма, чтобы заработать хорошее преимущество, а Александр-Арнольд зафиксировал победу после того, как капитан "Лестера" Джонни Эванс, как было сочтено, сфолил на Джордане Хендерсоне, его коллеге из "Ливерпуля". Единственным шоком был Мохамед Салах, который будучи свободным пробил мимо цели на 79-й минуте, когда "Ливерпуль" отправился на поиски четвертого гола.

Запоздалая попытка "Ливерпуля" выйти в Лигу чемпионов продолжает воплощаться в жизнь, но мысли "Лестера" направлены в обратную сторону. Если "Лестер" хочет избежать вылета, команда, выигравшая лишь один из своих предыдущих 15 матчей, должна выиграть одну, если не обе, оставшиеся игры. И даже тогда этого может оказаться недостаточно.

Чтобы напомнить, как изменились перспективы "Лестера" — в этот день два года назад они резвились с Кубком Англии после того, как впервые в своей истории подняли трофей на "Уэмбли".

Пятеро из стартового состава того дня, который из-за пандемии играл перед ограниченной аудиторией в 20 000 человек, также начали с первых минут против "Ливерпуля", включая Эванса, который впервые с октября стартовал в лиге после жалоб на подколенное сухожилие.

Поначалу казалось, что игра Эванса обнадеживает, но два быстрых гола "Ливерпуля" вскоре уничтожили даже малейшее чувство комфорта. Теперь "Лестеру" грозит вылет в Чемпионшип, спустя семь лет после их немыслимой победы, шансы на которую были 5000 к 1»

«Вы не засуживаете носить эти футболки»

Автор The Telegraph Джон Перси после матча с «Ливерпулем» анализирует провальный сезон «Лестера», пытаясь понять, почему команда с сильными исполнителями стоит на вылет.

«Когда Трент Александер-Арнольд исполнил роскошный штрафной удар за 19 минут до конца, болельщики хозяев скандировали "вы не засуживаете носить эти футболки" в адрес игроков "Лестера". В этом сезоне уже 22 поражения, и вылет может быть подтвержден еще одним поражением от "Ньюкасл Юнайтед" в следующий понедельник вечером.

То, как команда, состоящая из таких людей, как Джеймс Мэддисон, Юри Тилеманс, Джейми Варди и Харви Барнс стоит на вылет — это шокирующая история о неудовлетворительности. Эти игроки месяцами блуждали впотьмах, и даже в этот момент кажется, что они не до конца осознают ситуацию.

Девиз клуба "Лисы никогда не сдаются" был запятнан. Это был мастер-класс по расхлябанности, и изучение этой кошмарной кампании будет болезненным и долгим. Контракты восьми игроков истекли, а будущее Мэддисона и Барнса неясно, и в следующем сезоне это будет другой состав.

Никто не символизирует недомогание больше, чем Тилеманс, который игнорировал предложения о контракте более двух лет и этим летом уходит в качестве свободного агента. Упадок игры Тилеманса был таким же резким, как и у его клуба, а игрок сборной Бельгии, забивший победный гол в финале Кубка Англии 2021 года против "Челси", пережил еще один плохой вечер.

Роджерс ушел, но его увольнение на столь позднем этапе сезона стало еще одним ошибочным решением совета директоров. Вы также должны задаться вопросом, почему "Лестер" ждал во время двух домашних матчей против "Астон Виллы" и "Борнмута", надеясь, что временные тренеры Майк Стоуэлл и Адам Сэдлер смогут возродить команду.

Обе эти игры закончились поражением, и теперь это похоже на упущенную возможность. Смит должен собрать своих игроков на их последние две игры и надеяться на повторение сезона 2019-20, когда он вывел "Астон Виллу" из зоны вылета в последний день. Судя по этому вялому поражению, это кажется безнадежной задачей.

Свист в конце обоих таймов, кажется, был саундтреком на стадионе "Кинг Пауэр" в этом печальном сезоне. Смит сообщил, что защитник Чаглар Союнджу пропустит игру с "Ньюкаслом" из-за травмы подколенного сухожилия, а неспособность "Лестера" сыграть на ноль определила их сезон.

С момента победы над "Вест Хэмом" со счетом 2:0 в ноябре, до перерыва на чемпионат мира, прошел уже 21 матч в Премьер-лиге, и это ужасающая статистика, их самая длинная серия без "сухих" матчей с 1994 года. Два гола, забитых Кертисом Джонсом, можно было избежать, и они еще раз продемонстрировали слабости "Лестера" в защите.

"Лестер" — болезненное напоминание о том, что бездействие в Премьер-лиге может быть фатальным. В течение многих лет они были разрушителями гегемонии "Большой шестерки" и образцом для других клубов. Достаточно пары неверных решений или неудачных подписаний, чтобы судно сбилось с курса. Это предупреждение для "Брайтона" и "Брентфорда".

Теперь кажется, что мечта "Лестера" закончилась, и некоторые фанаты утверждают, что дело шло к тому уже в течение некоторого времени. Перед каждой домашней игрой на экранах мелькает видеомонтаж с теми волшебными моментами из недавней истории. Ярких моментов этого сезона практически не будет».

Большая загадка «Ливерпуля»

Автор Daily Mail Иэн Лэдимен после седьмой подряд победы «Ливерпуля» удивляется тому, что мерсисайдская команда так поздно пришла в чувства и включилась в битву за топ-4.

«После того, как Трент Александер-Арнольд нанес потрясающий удар со штрафного в ворота "Лестера" с уверенностью и силой игрока с битой, выбившего хоум-ран, он подбежал к болельщикам "Ливерпуля" в углу и пожал плечами. Его сообщение было ясным. Было легко.

Это действительно было легко, но в этом сезоне легкости не было, и это великая головоломка, с которой столкнулись Юрген Клопп и его команда, поскольку они отчаянно пытаются вернуть все, что было потеряно во время адских первых двух третей сезона. Это была седьмая победа подряд "Ливерпуля" в Премьер-лиге. Она была комфортной и временами убедительной и носила многие традиционные отличительные черты игры команд Клоппа.

Его команда твердо встала на ноги в конце сезона, и это означает, что "Ливерпуль", занимающий пятое место, теперь так плотно сидит на плечах "Ньюкасла" и "Манчестер Юнайтед", занимающих третье и четвертое места в зоне Лиге чемпионов, что мерсисайдцы, должно быть, оставляют там следы шипов.

Александр-Арнольд был здесь великолепен, его передачи временами были геометрически совершенны. Мохамед Салах с тремя результативными передачами также был на высоте, как и Кертис Джонс, 22-летний полузащитник, который оправился от стрессового перелома ноги и забил дважды за четыре минуты первого тайма.

Луис Диас тоже был великолепен, и им не хватало темпа и прямолинейности колумбийца, когда его он временно выбыл из строя. Но где все это было в этом сезоне? Где это было, когда "Ливерпуль" восемь раз проигрывал в Премьер-лиге таким командам, как "Вулверхэмптон", "Ноттингем Форест", "Брентфорд" и "Борнмут"?

Это вопрос, который будет преследовать "Ливерпуль", если они все же не попадут в Лигу чемпионов по итогам сезона. Несмотря на то, как они прибавили, "Ньюкаслу" и "Юнайтед" все еще нужно совершить несколько серьезных ошибок в течение следующих 12 дней, чтобы позволить "Ливерпулю" участвовать в турнире, в котором они так недавно блистали.

"Лестер", конечно, с радостью поменялся бы с мерсисайдцами проблемами. Команда Дина Смита была конкурентоспособна здесь до того момента, пока Джонс не забил свой первый гол на 33-й минуте. После этого они были беспомощными и неорганизованными.

Календарь и таблица АПЛ

Их следующая игра — против "Ньюкасла" на выезде в следующий понедельник, и многое говорит об их ситуации то, что самая большая надежда, которая им остается, — это то, что другие команды в тройке худших и вокруг них не выиграют свои оставшиеся игры».

Неудачник: Джейми Варди

Авторы Goal традиционно выбирают победителей и неудачников прошедшего матча, и нападающий «Лестера» попал во вторую категорию.

«Вы когда-нибудь смотрели выступление группы, которую вы любили, только чтобы понять в процессе, что певец лишился голоса, и что дни их славы действительно остались позади?

Вот что мы чувствовали, наблюдая за "Лестером" в матче с "Ливерпулем". "Лисы" не просыпаясь двигаются на пути к вылету, и хотя в этом сезоне им дорого стоили ошибки защиты (и их вратаря), никто не описывает их падение лучше, чем их центрфорвард.

Каким игроком был Варди для этого клуба. Какие воспоминания он оставит после себя. Он выиграл чемпионский титул с "Лестером", черт побери! Но сейчас он далек от своей лучшей формы, не в силах повторить то, что сделало его великим.

Ему 36 лет, и он забил три гола в 34 матчах лиги, и в этом матче он выглядел как тень нападающего, изолированный и одинокий и по большей части выглядящий совершенно сытым по горло этим сезоном. У него было 12 касаний за 90 минут, и его самым ярким моментом стала то, что Ибраима Конате пренебрежительно сбил его с ног во втором тайме.

Варди улыбнулся после этого опрометчивого столкновения плечо в плечо, и, возможно, этим все сказано. Даже его дерзость, эта неприятная черта, которая помогла ему достичь довольно значительных высот на "Кинг Пауэр", кажется, выдохлась. Вот что борьба за выживание может сделать с игроком».