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    «Оренбург» — «Спартак». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 1-го тура РПЛ «Оренбург» — «Спартак»

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    Роман Зобнин
    «Оренбург» и «Спартак» сыграют между собой в рамках 1-го тура РПЛ сезона 2024/2025. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Оренбург»

    «Оренбург» закончил прошлый сезон на 12-й строчке. Подопечные Давида Деограсии избежали попадания в стыковые матчи, опередив в решающем туре «Пари НН» и «Урал» на один балл, набрав итоговое 31 очко.

    В межсезонье команду покинули Полуяхтов, Сиваков, Гойкович, Обухов, Воробьев и Лукас Вера. На правах свободного агента в клуб перешел Георгий Зотов, также состоялся трансфер форварда Саида Сахархизана и полузащитника Дмитрия Рыбчинского.

    Перед стартом нового сезона «Оренбург» сыграл всего два контрольных матча. В первой игре уральский клуб потерпел поражение от турецкого «Кечиоренгюджю» (0:1), а затем одержал победу над «Сумгаитом» из Азербайджана (2:1).

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    «Спартак»

    «Спартак» стал пятым в прошедшем сезоне чемпионата России. «Красно-белые» набрали 50 очков в 30-ти матчах при 14-ти победах, 8 ничьих и 8 поражениях.

    Самым громким событием межсезонья у «Спартака» стало объявление о том, что в новом сезоне команду возглавит сербский специалист Деян Станкович. Среди игроков был подписан всего один новичок — нападающий Жозе Виллиан из «Бетиса». Сразу несколько футболистов покинули клуб, в их числе Свинов, Джикия, Классен, Мозес, Бальде и Промес. Потенциальный уход Соболева также пока находится под вопросом.

    В межсезонье «Спартак» принял участие в пяти товарищеских матчах, не проиграв в них ни разу. «Красно-белые» одержали победы над московскими «Торпедо» и «Динамо», «Уфой» и «Насафом» из Узбекистана. Матч против казахстанского «Актобе» завершился вничью.

    Личные встречи

    В прошлом сезоне РПЛ «Спартак» дома обыграл соперника со счетом 3:2, а матч в Оренбурге завершился вничью — 0:0. Всего в 10-ти последних матчах на счету «красно-белых» 5 побед, «Оренбург» оказался сильнее в 4-х случаях и один раз команды не смогли выявить победителя.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Оренбург» — «Спартак» с коэффициентом 2.15.

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