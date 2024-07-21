«Оренбург» и «Спартак» сыграют между собой в рамках 1-го тура РПЛ сезона 2024/2025. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Оренбург»

«Оренбург» закончил прошлый сезон на 12-й строчке. Подопечные Давида Деограсии избежали попадания в стыковые матчи, опередив в решающем туре «Пари НН» и «Урал» на один балл, набрав итоговое 31 очко.

В межсезонье команду покинули Полуяхтов, Сиваков, Гойкович, Обухов, Воробьев и Лукас Вера. На правах свободного агента в клуб перешел Георгий Зотов, также состоялся трансфер форварда Саида Сахархизана и полузащитника Дмитрия Рыбчинского.

Перед стартом нового сезона «Оренбург» сыграл всего два контрольных матча. В первой игре уральский клуб потерпел поражение от турецкого «Кечиоренгюджю» (0:1), а затем одержал победу над «Сумгаитом» из Азербайджана (2:1).

«Спартак»

«Спартак» стал пятым в прошедшем сезоне чемпионата России. «Красно-белые» набрали 50 очков в 30-ти матчах при 14-ти победах, 8 ничьих и 8 поражениях.

Самым громким событием межсезонья у «Спартака» стало объявление о том, что в новом сезоне команду возглавит сербский специалист Деян Станкович. Среди игроков был подписан всего один новичок — нападающий Жозе Виллиан из «Бетиса». Сразу несколько футболистов покинули клуб, в их числе Свинов, Джикия, Классен, Мозес, Бальде и Промес. Потенциальный уход Соболева также пока находится под вопросом.

В межсезонье «Спартак» принял участие в пяти товарищеских матчах, не проиграв в них ни разу. «Красно-белые» одержали победы над московскими «Торпедо» и «Динамо», «Уфой» и «Насафом» из Узбекистана. Матч против казахстанского «Актобе» завершился вничью.

Личные встречи

В прошлом сезоне РПЛ «Спартак» дома обыграл соперника со счетом 3:2, а матч в Оренбурге завершился вничью — 0:0. Всего в 10-ти последних матчах на счету «красно-белых» 5 побед, «Оренбург» оказался сильнее в 4-х случаях и один раз команды не смогли выявить победителя.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Оренбург» — «Спартак» с коэффициентом 2.15.