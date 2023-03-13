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    «Тоттенхэм» не намерен продавать Кейна этим летом

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    «Тоттенхэм» не собирается продавать Гарри Кейна эти летом, сообщает авторитетное издание The Athletic.

    Гарри Кейн
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    Гарри Кейн

    В лондонском клубе знают о том, что Кейна хочет приобрести «Манчестер Юнайтед» и намерены сделать все, чтобы игрок остался в Лондоне.

    Руководство «Тоттенхэма» по-прежнему уверено, что 29-летний нападающий согласится продлить контракт. Действующее соглашение рассчитано до лета 2024 года.

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  • 09/03/2023

    • В текущем сезоне Кейн провел в чемпионате Англии 27 матчей, в которых забил 20 мячей.

    Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» рассматривает кандидатуры Луиса Энрике и Лучано Спаллетти в качестве замены для Антонио Конте на посту главного тренера.

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