«Тоттенхэм» не намерен продавать Кейна этим летом

Гарри Кейн Фото: globallookpress.com
В лондонском клубе знают о том, что Кейна хочет приобрести «Манчестер Юнайтед» и намерены сделать все, чтобы игрок остался в Лондоне.
Руководство «Тоттенхэма» по-прежнему уверено, что 29-летний нападающий согласится продлить контракт. Действующее соглашение рассчитано до лета 2024 года.
В текущем сезоне Кейн провел в чемпионате Англии 27 матчей, в которых забил 20 мячей.
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» рассматривает кандидатуры Луиса Энрике и Лучано Спаллетти в качестве замены для Антонио Конте на посту главного тренера.