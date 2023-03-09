Луис Энрике и Спаллетти претендуют на пост наставника «Тоттенхэма»

Луис Энрике Фото: globallookpress.com
По информации The Athletic, лондонский клуб рассматривает кандидатуру бывшего наставника сборной Испании Луиса Энрике, а также Оливера Гласнера («Айнтрахт»), Рубена Аморима («Спортинг») и Лучано Спаллетти («Наполи»).
Напомним, что вчера «Тоттенхэм» под руководством Конте вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов, уступив по сумме двух встреч «Милану».
Также «шпоры» занимают четвертое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
Действующий контракт Конте с лондонским клубом рассчитан до лета 2023 года.