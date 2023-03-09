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    Луис Энрике и Спаллетти претендуют на пост наставника «Тоттенхэма»

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    Появились претенденты на пост наставника «Тоттенхэма» в случае отставки нынешнего главного тренера «шпор» Антонио Конте.

    Луис Энрике
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    Луис Энрике

    По информации The Athletic, лондонский клуб рассматривает кандидатуру бывшего наставника сборной Испании Луиса Энрике, а также Оливера Гласнера («Айнтрахт»), Рубена Аморима («Спортинг») и Лучано Спаллетти («Наполи»).

    Напомним, что вчера «Тоттенхэм» под руководством Конте вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов, уступив по сумме двух встреч «Милану».

  • Конте высказался о своем возможном увольнении из «Тоттенхэма»
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    • Также «шпоры» занимают четвертое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

    Действующий контракт Конте с лондонским клубом рассчитан до лета 2023 года.

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