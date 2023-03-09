Конте высказался о своем возможном увольнении из «Тоттенхэма»

Антонио Конте Фото: globallookpress.com
«У меня контракт с "Тоттенхэмом", по окончании сезона мы решим с клубом, что будет дальше.
Мой контракт истекает в июне, посмотрим — меня могут уволить еще до окончания сезона. Возможно, ожидания были выше и они могут быть разочарованы?
Для тренера самое главное — работать и поднимать планку. В этом году мы изо всех сил пытаемся сделать это», — приводит слова итальянца The Guardian.
«Тоттенхэм» занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ с 45-ю очками в активе. Действующий контракт Конте с лондонским клубом рассчитан до лета 2023 года.