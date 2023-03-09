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    Маурисио Почеттино С Конте все ясно. Аллегри, Тухель, Почеттино и еще пять тренеров для «Тоттенхэма»
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    Конте высказался о своем возможном увольнении из «Тоттенхэма»

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    Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал новости о своем возможном увольнении после поражения в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Миланом» с общим счетом 0:1.

    Антонио Конте
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    Антонио Конте

    «У меня контракт с "Тоттенхэмом", по окончании сезона мы решим с клубом, что будет дальше.

    Мой контракт истекает в июне, посмотрим — меня могут уволить еще до окончания сезона. Возможно, ожидания были выше и они могут быть разочарованы?

    Для тренера самое главное — работать и поднимать планку. В этом году мы изо всех сил пытаемся сделать это», — приводит слова итальянца The Guardian.

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    • «Тоттенхэм» занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ с 45-ю очками в активе. Действующий контракт Конте с лондонским клубом рассчитан до лета 2023 года.

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