Конте высказался о своем возможном увольнении из «Тоттенхэма»

Главный тренерпрокомментировал новости о своем возможном увольнении после поражения в матче 1/8 финала Лиги чемпионов сс общим счетом 0:1.

«У меня контракт с "Тоттенхэмом", по окончании сезона мы решим с клубом, что будет дальше.

Мой контракт истекает в июне, посмотрим — меня могут уволить еще до окончания сезона. Возможно, ожидания были выше и они могут быть разочарованы?

Для тренера самое главное — работать и поднимать планку. В этом году мы изо всех сил пытаемся сделать это», — приводит слова итальянца The Guardian.

«Тоттенхэм» занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ с 45-ю очками в активе. Действующий контракт Конте с лондонским клубом рассчитан до лета 2023 года.