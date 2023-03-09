«Тоттенхэм» — «Милан»: счет матча 0:0

В рамках ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионовсохранил преимущество домашней встречи нади вышел в четвертьфинал турнира.

Основное время матча закончилось нулевой ничьей. В конце игры команды обменялись опасными моментами. После сейва Майка Меньяна гости вышли в контратаку, однако Дивок Ориги попал в штангу.

Отметим, что «Милан» доигрывал в большинстве, так как на 77-й минуте игры Кристиан Ромеро получил вторую желтую и оставил «Тоттенхэм» вдесятером.

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала Тоттенхэм — Милан 0:0 Тоттенхэм: Фрейзер Форстер, Кристиан Ромеро, Клеман Лангле, Бен Дэвис, Эмерсон, Оливер Скипп, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Иван Перишич (Педро Порро, 53'), Деян Кулушевски (Давинсон Санчес, 83'), Сон Хын Мин, Гарри Кейн Милан: Оливье Жиру (Дивок Ориги, 81'), Рафаэл Леау (Анте Ребич, 89'), Браим Диас (Исмаэль Беннасер, 81'), Тео Эрнандес, Сандро Тонали, Раде Крунич, Жуниор Мессьяс (Алексис Салемакерс, 56'), Фикайо Томори, Малик Тшау, Пьер Калюлю, Мик Меньян Предупреждения: Кристиан Ромеро (17'), Клеман Лангле (21'), Antonio Conte (21'), Кристиан Ромеро (78'), Малик Тшау (90 + 3'), Оливер Скипп (90 + 5')

Прошлая игра закончилась победой «россонери» со счетом 1:0. Следующего соперника они узнают позже.