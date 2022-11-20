Полные нули. Сборная России не забивает уже 180 минут

Сборная России не смогла обыграть команду Узбекистана в товарищеском матче. Встреча состоялась на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте и завершилась со счетом 0:0. В четверг, 17 ноября, команда Валерия Карпина провела товарищеский матч с командой Таджикистана в Душанбе, который также завершился вничью — 0:0.

Какая сборная без игроков «Ростова»?

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак оценивает, как изменился состав сборной России к матчу с Узбекистаном.

«Матчем в Ташкенте в день старта чемпионата мира сборная России завершала футбольный год и свой среднеазиатский вояж. После игры в Таджикистане (0:0) Валерий Карпин подвергся довольно жесткой критике в прессе и соцсетях. Дескать, и состав у сборной странный, и качество игры в лучшем случае удовлетворительное. Но наставник очень хладнокровно отвечал на все вопросы, подчеркнув, что преследовал задачу посмотреть в деле молодых новичков, а не добиться победы.

Тем не менее, ему важно, чтобы игроки основы не теряли взаимопонимания, поэтому против Узбекистана стартовый состав принял куда более привычный вид. Из примечательного — схема с тремя центральными защитниками, роль которых исполнили Георгий Джикия, Дмитрий Баринов (центральный в тройке) и Руслан Литвинов. Двое последних в этом сезоне много играют в центре обороны за клубы, но знаем мы их в первую очередь в качестве опорников.

Узбекистан — Россия Сборная России

Еще одна необычная персона — Александр Сильянов на позиции левого латераля, но Карпин нас уже приучил, что хотя бы один футболист "Ростова" в составе сборной быть должен. Да и Данил Хлусевич с Артемом Макарчуком уже получали игровое время в Душанбе тремя днями ранее. К сожалению, до конца ростовчанин доиграть матч не смог, получив повреждение в середине второго тайма. Поле он покидал при помощи медиков. А ведь впереди еще два тура Кубка России.

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Среднюю линию составили дуэты из "Зенита" (Далер Кузяев — Андрей Мостовой) и "Динамо" (Даниил Фомин — Арсен Захарян), а в нападении появился спартаковец Александр Соболев».

Валерий Карпин Главный тренер сборной России Первый тайм мы больше приглядывались друг к другу. Мы боялись пропустить быструю атаку. Этим хорошо пользуется сборная Узбекистана. Старались не терять мяч в центре поля, что могли и не догнать. Возможно, атаковали с оглядкой на свои ворота. Во втором тайме все было неплохо. Гол назревал. А у наших ворот ничего не было. За исключением редких ситуаций.

Спасибо Шунину в первом тайме

Автор Sportbox.ru Данил Бритвин недоволен игрой сборной России в первом тайме, признавая, что хозяева превзошли подопечных Карпина, создав всего один опасный момент.

«В первые 45 минут встречи россияне не создали ни одного опасного момента — после хорошей активности и обостряющих передач в первые минуты игра нашей сборной к концу тайма постепенно затухала.

В какой-то момент показалось, что сборной России не помешал бы 18-летний Сергей Пиняев, умело разгонявший атаки в прошлом матче с Таджикистаном. Более того, неприятно удивил в первом тайме и Георгий Джикия. Капитан несколько раз допустил ошибки, которые чудом не привели к опасным моментам. Видимо, не до конца восстановился от травмы.

Узбекистан — Россия Сборная России

Впрочем, к концу первого тайма сборная Узбекистана смотрелась не лучше. Тактика забросов с центра за спины российским защитникам пару раз обостряла игру, но без серьезных моментов. Тем не менее именно узбекистанцы создали первый опасный момент в матче: на 44-й минуте Элдор Шомуродов с лицевой зряче прострелил на ближний угол вратарской, откуда Фаррух Сайфиев мощно пробил в касание — Шунин у ближней штанги мяч потащил.

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Наверное, пропущенный гол "в раздевалку" нашей сборной даже не помешал бы, так как во втором тайме тоска продолжилась…».

Сречко Катанец Главный тренер сборной Узбекистана Хороший товарищеский матч. Результат более‑менее справедлив. Это был хороший матч с сильной и подготовленной командой. Нормально подготовились тактически, в первом тайме сборная России не имела реальных моментов. Во втором тайме я дал игровое время некоторым ребятам, которых хотел проверить в деле. Думаю, нас ожидает хорошее будущее.

Лоскутный первый тайм

Шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев также не впечатлен игрой команды в Ташкенте, но считает, что сборной нужны и такие матчи

«В перерыве подумалось, что анализировать игру нашей сборной сложно. Слишком лоскутное впечатление — кто-то куда-то бежит, пасует, борется, но в общую картинку это не складывается. И вообще-то в этом нет ничего удивительного. Главное, на мой взгляд, сейчас даже не качество футбола, а понимание футболистами, в какой точке пути мы находимся, куда и зачем движемся. Пока этого, похоже, нет. Отсюда многочисленные ошибки, а крепкого соперника можно одолеть только при полной концентрации и ясности в головах.

О сыгранности и отлаженности говорить не приходится — это всего третий матч сборной с прошлого ноября. При этом уверен, что ей обязательно нужно собираться и проводить матчи. В том числе с такими соперниками, как Таджикистан и Узбекистан, если более статусные сборные пока не готовы к встречам с Россией.

Узбекистан — Россия Сборная России

Нельзя вариться только в собственном соку, обязательно нужна международная практика. С каждым сбором наша команда должна все лучше и лучше адаптироваться под текущую ситуацию, в первую очередь в ментальном плане. Находить новую мотивацию. Чтобы к моменту возвращения в официальные турниры быть сыгранным и сплоченным коллективом».

Дмитрий Баринов Полузащитник сборной России Игру можно занести в актив, несмотря на 0-0. Получили игровое время, работали. Две игры на ноль, но то что не забили, надо спросить у нападающих. Как бы отреагировал на такие игры, если бы был болельщиком? Нормально. Надо спросить у нападающих, почему они не забивают. У Соболева было 3-4 момента. Тут не забивает, а в «Спартаке» забивает. Конец года, усталость накапливается. Тяжело.

Второй тайм прошел бодрее

Автор «Чемпионата» Михаил Рождественский радуется, что футбол во втором тайме был более атакующим, но сетует, что его было мало.

«На 55-й минуте сборная России наконец-то создала свой первый момент: Андрей Мостовой ворвался в штрафную, но не попал по воротам с острого угла. А спустя 15 минут наша команда лишилась игрока. Александр Сильянов неудачно наступил на мяч и ушёл только при помощи медиков.

Узбекистан — Россия Сборная России

Настоящий футбол команды, как выяснилось, оставили напоследок. В середине второго тайма атак стало в разы больше. Началось всё с авантюрного удара Соболева через себя после подачи с углового, и в дальнейшем моменты возникали в большом количестве. Подходов было больше у сборной России, но и соперник получал пространство и отвечал.

В концовке матча финальный рывок сделала уже сборная Узбекистана, которая даже претендовала на пенальти после "обнимашек" от Дмитрия Баринова, но судья не стал горячиться. А голов мы так и не увидели. Наверное, это и справедливо, если команды играют в футбол 20 минут из 90.

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Надо отдать должное казахстанскому судье Данияру Сахи, который к первому тайму гуманно не добавил ничего, а ко второму — дежурные три минуты. Потому что после такой игры сборной России остаётся только один вопрос: как не уснуть?»

Александр Соболев Нападающий сборной России Нормально сыграли, сегодня должны были побеждать. Я не реализовал 3-4 момента, а в целом сегодня была точно неплохая игра. Если бы удалось забить через себя, эмоциональный фон был бы совсем другим? Я уже забивал через себя. Гол не пахнет, не важно, как забил. У меня было сегодня 3-4 момента, хотя бы один из которых я должен был реализовать, но, к сожалению, не смог.

Всегда может стать хуже

Автор Soccer.ru Вадим Багров анализирует матчи сборной России в 2022 году, каковых набралось всего три — вместо двенадцати официальных игр и минимум одного спарринга перед турниром в Катаре, на которые можно было рассчитывать в январе.

«Максимально странная ситуация, невероятно вязкие поединки, которые огорчили требовательную часть зрителей из-за ключевого вывода. Карпин заикался о переходе в азиатский футбол, но есть одна беда. Не сыграли против Ирана, Японии, Австралии и Южной Кореи, а уже 2 ничьи и лишь 1 победа.

Узбекистан — 77-я команда в рейтинге ФИФА (лишь 10-ые по силе в своей конфедерации). Кыргызстан на 95-м месте в рейтинге и на 16-м среди азиатов. Таджикистан ещё ниже, 108-е место вообще и 20-е место внутри конфедерации. У России с такими оппонентами минимум сильных атак, мало классных отрезков, один важный сэйв, как у Шунина в первом тайме против Узбекистана. Пропустили всего раз, но откуда уверенность, что против приличных азиатских команд точно будет лёгкая прогулка?

Узбекистан — Россия Сборная России

Карпину и всем, кто смотрит матчи его команды, желаем терпения. Новых соперников найти непросто. Наверное, сыграют против Ирана, они дважды переносили поединок. Не исключён матч против Северной Кореи. Сборную России обязательно используют для подготовки к Кубку Азии 2023, но точно в списке соперников не будет Южной Кореи, Австралии и Японии, участников чемпионата мира. Также можно договориться с Венесуэлой, хотя это единственная команда из Южной Америки, ни разу не игравшая на ЧМ.

Вам не понравилось, как прекрасные датчане обидели команду Черчесова в неприступном Копенгагене на Евро? Новый футбольный год показал, что всегда может стать хуже. Карпин не обидел ни одного скромного азиатского соперника, ведь проигравшие в один мяч киргизы смотрелись интереснее всех, включительно с командой России».

Георгий Джикия Защитник сборной России Понятное дело, что хотели выиграть и порадовать болельщиков. Но и 0:0 — хороший результат. Играли на выезде. Давайте смотреть на все позитивно. Критика болельщиков? Это не в первый раз, к этому все готовы. Не буду говорить, что идет перестройка в команде, новые люди, дебютанты. Это касается только нас. Мы с этим справимся и будем прибавлять от игры к игре. Быстрее друг к другу притираться.

Карпин отпустил ситуацию в сборной России

Автор Sportsdaily Тимур Валеев после невнятных товарищеских матчей требует крови главного тренера сборной России.

«Главный тренер сборной России Валерий Карпин хорошо устроился. Он вроде бы и говорит о цели подготовить команду к возможному возвращению, например, под ЧМ-2026. Но при этом не несет совершенно никакой ответственности.

То есть играть вничью с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0) — это нормально. Уровень этих сборных действительно многие недооценивают, но при этом сборная России даже не будет пытаться их обыграть? Разве это способствует развитию команды? Подготовит ли это игроков к потенциальному возвращению на международную арену?

Узбекистан — Россия Сборная России

На деле оказалось, что с наскока ни таджиков, ни узбеков взять не получается. Следовательно, нужно предлагать сопернику футбол, который поставит его в тупик. Это бы способствовало и развитию игроков и команды, и достижению лучших результатов. Против Таджикистана ничего интересного мы не увидели, да и против Узбекистана больше видели максимально простые забросы за спину.

Всё о футболе России

Кажется, что Валерий Карпин отпустил ситуацию в сборной России. Похоже, что даже в сборной России мысли Карпина связаны с "Ростовом". Оно и ясно. Клубные перспективы намного более понятны, чем в национальной команде. Но тогда возникает логичный вопрос — подходит ли такой тренер сборной России?»