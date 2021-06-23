Герой дня: Лука Модрич

С самого начала встречи Модрич был заряжен на игру и отличился двумя результативными действиями.

Должен тащит даже в 35

Лука Модрич празднует гол в ворота Шотландии Goal.com

Для сборной Хорватии Лука Модрич по-прежнему остается лидером на поле. Из всех старичков команды он остался чуть ли не единственным, кто провел ярчайшее выступление на ЧМ-2018. Неудивительно, что в 35-летнем пахаре все еще видят надежду.

Все прогнозы на Евро-2020

Перед встречей с Шотландией расклады были максимально простыми — кто выигрывает матч, тот идет дальше железно. Даже ничья не устраивала стороны, которые в рейтинге третьих оказались бы на самых низких позициях.

Со старта поединка хорваты начали медленно душить соперников, а уже на 17-й минуте Никола Влашич вывел «шашечных» вперед. Гол парня из ЦСКА не ослабил давление со стороны Хорватии, но свои моменты подопечные Златко Далича транжирили, за что были наказаны Шотландией ближе к перерыву.

Капитан вспомнил былое время

Удар Модрича B/R Football

Во втором тайме игра особо не поменялась, разве что, шотландцы иногда отвечали чуть смелее. Футболисты сборной Шотландии пытались надежно обороняться, однако с присутствием Модрича на поле всегда можно получить в свои ворота банку в неожиданный момент.

Такой момент пришел на 62 минуте, когда Хорватия разыграла резвую комбинацию недалеко от ворот Дэвида Маршалла, на финальной стадии которой Ковачич катнул мяч Модричу, а Лука, набегая на передачу, бахнул внешней стороной стопы в девятину.

Будучи весь матч под прессингом, Лука не стеснялся делать свои любимые пасы вперед и нашел момент для удара, который не только вальнул Шотландию своей красотой, но и начал выводить Хорватию в плей-офф в лайв-режиме.

Добили же шотландцев Модрич и Перишич. На 77-й минуте Лука выполнил подачу с углового, которую замкнул игрок «Интера». Гол+пас после перерыва прибили команду Стива Кларка и открыли Хорватии дорогу ко второму месту в группе D.

Лука Модрич стал самым юным (Евро-2008) и самым возрастным (Евро-2020) игроком Хорватии, забившим голы на данном турнире.

Календарь и таблица Евро-2020

После тяжелейшего сезона в «Реале», где Модрич пропустил только пару игр, он продолжает выходить заряженным на борьбу и в матчах за сборную. Для Луки это была очередная встреча, в которой он провел все 90 минут, да еще и подарил зрителям настоящую красоту.

Опытнейший тащер Хорватии остался доволен тем, как перевернулась ситуация в таблице: