Суперудар Модрича вывел Хорватию в плей-офф. Шотландия попрощалась с Евро-2020

6’ Шотландия первой создала острый момент у чужих ворот. Джон Макгинн сделал навес с левого фланга, который пытался замкнуть Че Адамс, но немного не успел.

17’ 1:0 Никола Влашич. А вот Хорватия свои шансы решила не разбазаривать. Матео Ковачич с правого фланга перевел мяч на левый край чужой вратарской, там Иван Перишич выпрыгнул высоко и головой сделал скидку на Влашича, который с десяти метров пробил низом, угодив аккурат под левую от себя стойку.

Nikola Vlašić enjoyed that one 😄

⚽️ A goal on his return to Croatia's starting XI #EURO2020 pic.twitter.com/X0vSCxMlme