Суперудар Модрича вывел Хорватию в плей-офф. Шотландия попрощалась с Евро-2020

Ход матча
6’ Шотландия первой создала острый момент у чужих ворот. Джон Макгинн сделал навес с левого фланга, который пытался замкнуть Че Адамс, но немного не успел.
17’ 1:0 Никола Влашич. А вот Хорватия свои шансы решила не разбазаривать. Матео Ковачич с правого фланга перевел мяч на левый край чужой вратарской, там Иван Перишич выпрыгнул высоко и головой сделал скидку на Влашича, который с десяти метров пробил низом, угодив аккурат под левую от себя стойку.
Nikola Vlašić enjoyed that one 😄— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 22, 2021
⚽️ A goal on his return to Croatia's starting XI #EURO2020 pic.twitter.com/X0vSCxMlme
20’ Спустя три минуты Лука Модрич решился на удар с дальней дистанции — мяч просвистел над перекладиной ворот Дэвида Маршалла.
24’ Шотландцы заставили хорватов запаниковать у своих ворот. Макгинн нашел возможность для удара, но он вышел довольно мягким, поэтому Доминик Ливакович, пусть и со второй попытки, забрал мяч в руки.
42’ 1:1 Каллум Макгрегор. Шотландия сумела отыграться в конце первого тайма. Прошла целая серия навесов в хорватскую штрафную, «шашечные» с трудом, но все же вынесли мяч, однако прямо на Макгрегора, который ударом из радиуса штрафной уложил игровой снаряд точно в угол.
💙⚽️ Scotland's first EURO goal since 1996! 🏴— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 22, 2021
⚽️ Callum McGregor #EURO2020 pic.twitter.com/G5H15CFUMs
50’ Влашич сделал мастерский разрезающий пас на Йошко Гвардиола, который, казалось, выходил один на один, но неудачно обработал мяч и отпустил его от себя, позволив Маршаллу сыграть на выходе и нейтрализовать угрозу.
60’ Шикарный момент упускает Шотландия! Пошел у номинальных гостей от левого фланга заброс к правому углу вратарской, где Макгинн в борьбе с соперником добрался до мяча, но не попал по нему так, как следует.
62’ 2:1 Лука Модрич. Переломный момент матча. Ковачич аккуратным пасом нашел Модрича, и тот с линии штрафной площади мастерским ударом внешней стороной стопы закрутил мяч в верхний угол. Суперудар ветерана, с которым не мог справиться Маршалл.
🤤 WHAT. A. GOAL.— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 22, 2021
🔥 Sensational technique from Modrić! #EURO2020 pic.twitter.com/HmUrGLJTVW
77’ 3:1 Иван Перишич. С углового Модрич сделал навес к ближнему от него левому краю вратарской, от которого красиво подрезал сферу головой в дальний угол Перишич, окончательно нокаутировав шотландцев.
📸 Scenes in Glasgow as Ivan Perišić extends Croatia's lead! 😱⚽️#EURO2020 pic.twitter.com/xKdxfsl44k— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 22, 2021
79’ Фактические хозяева могли сократить отставание, но Адамс ударом метров в семи попал прямо в Ливаковича.
90+3’ Шотландия шла вперед лишь по инерции, заработала угловой, но забить больше не сумела, смирившись с вылетом.
Звездой матча признан полузащитник сборной Хорватии и московского ЦСКА Никола Влашич, который открыл счет в матче и создал для партнеров несколько хороших моментов.
🇭🇷 Well played, Nikola Vlašić! 🌟@Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/pNoBlm0udo— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 22, 2021
Турнирная таблица
Сборная Хорватии благодаря победе с разницей в два мяча и минимальному поражению Чехии и Англии вышла на второе место в турнирной таблице группы D, дающее прямую путевку в 1/8 финала Евро-2020.
Шотландия с 1 набранным баллом осталась на четвертой строчке и попрощалась с турниром.
Следующие матчи
Сборная Хорватии свой следующий матч в рамках 1/8 финала чемпионата Европы проведет 28 июня в Копенгагене.
Соперником подопечных Далича станет команда, которая займет второе место в группе E — Швеция, Словакия, Испания или Польша.
Шотландия будет отдыхать до 1 сентября, когда встретится с Данией в рамках отбора на ЧМ-2022.
Прямая речь
Лука Модрич, капитан сборной Хорватии
— Мы очень рады, потому что провели замечательный матч и вышли в следующий круг. Мы были недовольны своей игрой в первых двух матчах и знали, что можем играть лучше. Когда мы действуем так, как сегодня, то опасны для любого соперника.
Йосип Юранович, правый защитник сборной Хорватии
— Мы хотели этого с первого тура, но у нас никак не получалось. Думаю, что по ходу турнира мы еще улучшим свою игру и будем точнее действовать в атаке.