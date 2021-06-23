Суперудар Модрича вывел Хорватию в плей-офф. Шотландия попрощалась с Евро-2020

Голы Николы Влашича, Луки Модрича и Ивана Перишича обеспечили сборной Хорватии комфортную победу над командой Шотландии. «Шашечные» финишировали вторыми в группе D, отстав только от Англии.

Ход матча

6’ Шотландия первой создала острый момент у чужих ворот. Джон Макгинн сделал навес с левого фланга, который пытался замкнуть Че Адамс, но немного не успел.

17’ 1:0 Никола Влашич. А вот Хорватия свои шансы решила не разбазаривать. Матео Ковачич с правого фланга перевел мяч на левый край чужой вратарской, там Иван Перишич выпрыгнул высоко и головой сделал скидку на Влашича, который с десяти метров пробил низом, угодив аккурат под левую от себя стойку.

Nikola Vlašić enjoyed that one 😄

⚽️ A goal on his return to Croatia's starting XI #EURO2020 pic.twitter.com/X0vSCxMlme — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 22, 2021

20’ Спустя три минуты Лука Модрич решился на удар с дальней дистанции — мяч просвистел над перекладиной ворот Дэвида Маршалла.

24’ Шотландцы заставили хорватов запаниковать у своих ворот. Макгинн нашел возможность для удара, но он вышел довольно мягким, поэтому Доминик Ливакович, пусть и со второй попытки, забрал мяч в руки.

42’ 1:1 Каллум Макгрегор. Шотландия сумела отыграться в конце первого тайма. Прошла целая серия навесов в хорватскую штрафную, «шашечные» с трудом, но все же вынесли мяч, однако прямо на Макгрегора, который ударом из радиуса штрафной уложил игровой снаряд точно в угол.

💙⚽️ Scotland's first EURO goal since 1996! 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

⚽️ Callum McGregor #EURO2020 pic.twitter.com/G5H15CFUMs — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 22, 2021

50’ Влашич сделал мастерский разрезающий пас на Йошко Гвардиола, который, казалось, выходил один на один, но неудачно обработал мяч и отпустил его от себя, позволив Маршаллу сыграть на выходе и нейтрализовать угрозу.

60’ Шикарный момент упускает Шотландия! Пошел у номинальных гостей от левого фланга заброс к правому углу вратарской, где Макгинн в борьбе с соперником добрался до мяча, но не попал по нему так, как следует.

62’ 2:1 Лука Модрич. Переломный момент матча. Ковачич аккуратным пасом нашел Модрича, и тот с линии штрафной площади мастерским ударом внешней стороной стопы закрутил мяч в верхний угол. Суперудар ветерана, с которым не мог справиться Маршалл.

77’ 3:1 Иван Перишич. С углового Модрич сделал навес к ближнему от него левому краю вратарской, от которого красиво подрезал сферу головой в дальний угол Перишич, окончательно нокаутировав шотландцев.

📸 Scenes in Glasgow as Ivan Perišić extends Croatia's lead! 😱⚽️#EURO2020 pic.twitter.com/xKdxfsl44k — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 22, 2021

79’ Фактические хозяева могли сократить отставание, но Адамс ударом метров в семи попал прямо в Ливаковича.

90+3’ Шотландия шла вперед лишь по инерции, заработала угловой, но забить больше не сумела, смирившись с вылетом.

Футбол. Евро-2020. Группа D Хорватия — Шотландия 3:1 Голы: 1:0 Никола Влашич (17'), 1:1 Каллум Макгрегор (42'), 2:1 Лука Модрич (62'), 3:1 Иван Перишич (77') Хорватия: Доминик Ливакович, Деян Ловрен, Домагой Вида, Josip Juranovic, Йошко Гвардиол (Борна Баришич, 70'), Иван Перишич (Анте Ребич, 81'), Матео Ковачич, Лука Модрич, Марсело Брозович, Никола Влашич (Лука Иванушец, 76'), Бруно Петкович (Андрей Крамарич, 70') Шотландия: Дэвид Маршалл, Скотт МакТоминай, Грант Хэнли (Скотт Маккена, 33'), Киран Тирни, Stephen O'Donnell (Нэйтан Паттерсон, 84'), Эндрю Робертсон, Джон МакГинн, Каллум Макгрегор, Стюарт Армстронг (Райан Фрейзер, 70'), Линдон Дайкс, Че Адамс (Kevin Nisbet, 84') Предупреждения: Деян Ловрен (26'), Скотт Маккена (34')

Звездой матча признан полузащитник сборной Хорватии и московского ЦСКА Никола Влашич, который открыл счет в матче и создал для партнеров несколько хороших моментов.

Турнирная таблица

Сборная Хорватии благодаря победе с разницей в два мяча и минимальному поражению Чехии и Англии вышла на второе место в турнирной таблице группы D, дающее прямую путевку в 1/8 финала Евро-2020.

Календарь и таблица Евро-2020

Шотландия с 1 набранным баллом осталась на четвертой строчке и попрощалась с турниром.

Таблица группы D LiveSport.Ru

Следующие матчи

Сборная Хорватии свой следующий матч в рамках 1/8 финала чемпионата Европы проведет 28 июня в Копенгагене.

Соперником подопечных Далича станет команда, которая займет второе место в группе E — Швеция, Словакия, Испания или Польша.

Шотландия будет отдыхать до 1 сентября, когда встретится с Данией в рамках отбора на ЧМ-2022.

Прямая речь

Лука Модрич, капитан сборной Хорватии

— Мы очень рады, потому что провели замечательный матч и вышли в следующий круг. Мы были недовольны своей игрой в первых двух матчах и знали, что можем играть лучше. Когда мы действуем так, как сегодня, то опасны для любого соперника.

Йосип Юранович, правый защитник сборной Хорватии

— Мы хотели этого с первого тура, но у нас никак не получалось. Думаю, что по ходу турнира мы еще улучшим свою игру и будем точнее действовать в атаке.