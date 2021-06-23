Евро-2020 — последний шанс для этой Бельгии

Сборная Бельгии эффектно вышла в плей-офф Евро-2020 с первого места в группе. Рассуждаем, способна ли она выиграть турнир.

Лукаку и Де Брейне — ключ к успеху Бельгии на Евро

Бельгия разогрелась перед плей-офф Евро-2020, одержав победу со счетом над Финляндией в Санкт-Петербурге, и хотя Эден Азар смог доказал свою физическую форму, именно Кевин де Брейне и Ромелу Лукаку показали, что они являются ключом к тому, чтобы привести «Золотое поколение» хоть к каким-то трофеям.

Физически готовый Азар важен для этой команды, занимающей первое место в мире согласно рейтингу ФИФА, но де Брейне и Лукаку абсолютно необходимы для ее успеха в оставшиеся стадии этого турнира.

Де Брейне приложил руку к обоим голам своей сборной во втором тайме, один из которых забил Лукаку, хотя хавбек «Манчестер Сити» впервые появился в основе после того, как досрочно завершил финал Лиги чемпионов из-за повреждения лица.

Бельгия — на пике своей силы

Бельгия находится в эпоху в расцвета своего золотого поколения и, возможно, сегодня имеет самый сбалансированный состав среди сборных. Практически на каждой позиции в команде есть как минимум два первоклассных игроков, зарекомендовавших себя на высшем уровне, и так было последние шесть лет.

Чемпионат мира 2014 года был турниром, на котором они объявили о своем прибытии, а их вылет в четвертьфинале от Аргентины, казалось, был платформой для больших дел.

На Евро-2016 последовал шокирующий вылет в четвертьфинале от Уэльса, но многие ожидали, что чемпионат мира 2018 года станет тем местом, где Бельгия добьется успеха. Несмотря на то, что ей удалось выбить Бразилию в 1/8 финала, коллектив уступил будущему чемпиону Франции в полуфинале, чтобы пережить еще большее горе.

Бельгия сделала заявку на успех на Евро-2020

У таких людей, как Эден Азар, Ромелу Лукаку и Кевин де Брейне, остается мало времени, чтобы реализовать свой потенциал на международной арене, и Евро-2020, возможно, является их последним шансом на победу.

Бельгия попала на турнир как фаворит наряду с той же Францией. То, как команда Роберто Мартинеса выступала на групповом этапе должно сделать заявление о своих намерениях их соперникам.

Эта сборная, судя по всему, не только сохранила и приумножила свой класс, но и обрела нужный опыт и уверенность для итогового успеха — лучшего шанса, чем в 2020 году у этой команды уже не будет.