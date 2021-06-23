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    Прорыв Хорватии подтвердил печальную статистику Шотландии. Распределение команд в группе D

    Расклады Евро-2020: группа D

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    Сборная Хорватии
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    Сборная Хорватии
    Энергосберегающий режим Англии, уверенная в себе Хорватия, спокойная Чехия и последняя Шотландия. Как финишировали сборные в группе?
    Подробно о том, как распределяются места в группах при равенстве очков, и какие команды выйдут в плей-офф с третьих мест, рассказано здесь.

    1. Англия

    Букайо Сака
    Goal.com

    На групповом этапе чемпионата Европы английская сборная провела скучнейшие три встречи, в которых забила всего 2 гола и не пропустила ни единого мяча.

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    Прагматичность не помешала подопечным Гарета Саутгейта финишировать первыми в таблице группы D с семью баллами. В первом раунде плей-офф Англия сыграет со второй сборной группы F. Участниками группы F являются Франция, Германия, Португалия и Венгрия.

    2. Хорватия

    Лука Модрич
    Goal.com

    Команда Златко Далича в последнем матче раскатала Шотландию. Крупная победа позволила хорватам сделать положительной разницу голов — 4:3 и занять второе место с тремя баллами в резерве.

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    • Вторая позиция выводит Хорватию на сборную, которая окажется второй в квартете E. В том квартете играют Швеция, Словакия, Испания и Польша.

    3. Чехия

    Патрик Шик
    OptaJoe

    Футболисты Ярослава Шилгавого провели унылый матч с Англией, в ходе которого они не особо стремились спасти ничью. Такая пассивность оставила Чехию с тремя баллами.

    Таблица группы D
    LiveSport.Ru

    Из-за меньшего количества голов чехи уступили вторую строчку Хорватии, но все равно проскакивают в плей-офф с третьего места. В 1/8 финала Чехия встретится с Бельгией, Нидерландами или победителем группы E.

    4. Шотландия

    Шотландцы на своем поле навязали борьбу Хорватии, но все же слились «шашечным» с крупным счетом. Из-за этого подопечные Стива Кларка оказались на последнем месте в таблице группы D. Шотландия снова не вышла в плей-офф крупного турнира. В трех встречах на Евро она забила один гол, а пропустила пять.

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