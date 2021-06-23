Прорыв Хорватии подтвердил печальную статистику Шотландии. Распределение команд в группе D

Энергосберегающий режим Англии, уверенная в себе Хорватия, спокойная Чехия и последняя Шотландия. Как финишировали сборные в группе?

Подробно о том, как распределяются места в группах при равенстве очков, и какие команды выйдут в плей-офф с третьих мест, рассказано здесь

1. Англия

Букайо Сака Goal.com

На групповом этапе чемпионата Европы английская сборная провела скучнейшие три встречи, в которых забила всего 2 гола и не пропустила ни единого мяча.

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Прагматичность не помешала подопечным Гарета Саутгейта финишировать первыми в таблице группы D с семью баллами. В первом раунде плей-офф Англия сыграет со второй сборной группы F. Участниками группы F являются Франция, Германия, Португалия и Венгрия.

2. Хорватия

Лука Модрич Goal.com

Команда Златко Далича в последнем матче раскатала Шотландию. Крупная победа позволила хорватам сделать положительной разницу голов — 4:3 и занять второе место с тремя баллами в резерве.

Вторая позиция выводит Хорватию на сборную, которая окажется второй в квартете E. В том квартете играют Швеция, Словакия, Испания и Польша.

3. Чехия

Патрик Шик OptaJoe

Футболисты Ярослава Шилгавого провели унылый матч с Англией, в ходе которого они не особо стремились спасти ничью. Такая пассивность оставила Чехию с тремя баллами.

Таблица группы D LiveSport.Ru

Из-за меньшего количества голов чехи уступили вторую строчку Хорватии, но все равно проскакивают в плей-офф с третьего места. В 1/8 финала Чехия встретится с Бельгией, Нидерландами или победителем группы E.

4. Шотландия

Шотландцы на своем поле навязали борьбу Хорватии, но все же слились «шашечным» с крупным счетом. Из-за этого подопечные Стива Кларка оказались на последнем месте в таблице группы D. Шотландия снова не вышла в плей-офф крупного турнира. В трех встречах на Евро она забила один гол, а пропустила пять.