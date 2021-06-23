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    Короче, Евро. 22-23 июня

    Весь чемпионат Европы за две минуты: календарь и таблицы, расписание и результаты матчей, трансляции и прогнозы 23 июня 2021 года

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    Лука Модрич
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    Лука Модрич
    Каждый вечер в дни проведения Евро-2020 LiveSport.Ru выходит с дайджестом главных событий турнира «Короче, Евро». Всего две минуты на то, чтобы не пропустить ничего главного и не забивать себе голову лишней информацией.

    22 июня

    Прошедший игровой день выдался не слишком богатым на события. Прежде всего, по причине того, что развивались они в одной лишь группе D. Впрочем, матч Англии с Чехией был важен лишь с позиции итогового первого места в квартете, которое после минимальной победы досталось родоначальникам футбола.

    А вот неудачно стартовавшей сборной Хорватии нужно было исключительно обыгрывать упертых шотландцев, также имевших шанс на проход в плей-офф. Но ведь у «скоттов» нет своего Луки Модрича! Ветеран еще раз продемонстрировал свой высочайший уровень, принеся победу «клетчатым» (3:1). Хорваты шагают в плей-офф со второй позиции.

    23 июня

    Главным событием 23 июня станет поединок Португалии с Францией. Впрочем, обо всем по порядку.

    19:00. Словакия — Испания

    Испанцы своей слабой реализацией моментов докатились до того, что вынуждены решать вопрос по проходу в плей-офф в заключительном туре группового этапа. Альваро Мората и Херард Морено должны настроиться на поединок со словаками, как на последний бой, иначе быть позору!

    Букмекеры отдают предпочтение Испании — 1.23 против 15.00. Прогноз на матч доступен тут.

    Прямая трансляция. Россия — Матч ТВ, Украина — Футбол 1, Белоруссия — «Беларусь 5», Казахстан — Qazsport. Следить в интернете можно на LiveCup.Run.

    19:00. Швеция — Польша

    Шведы, хоть и лидируют в своем квартете за тур до финиша, наверняка постараются не уступить полякам. Последние искренне надеются на бомбардирский гений Роберта Левандовски. Посмотрим, сможет ли форвард «Баварии» стать спасителем «кадры».

    Букмекеры отдают предпочтение Польши — 2.57 против 2.93. Прогноз на матч доступен в этом месте.

    Прямая трансляция. Россия — Россия 1, Украина — Футбол 1, Белоруссия — «Беларусь 5», Казахстан — Qazaqstan. Следить в интернете можно на LiveCup.Run.

    22:00. Германия — Венгрия

    Немцы показали свою силу в матче с португальцами. Теперь же задачей команды Йоахима Лева будет не повторить ошибок французов. Да и вообще, вы верите, что «немецкая машина» допустит банальную недооценку венгров?!

    Букмекеры отдают предпочтение Германии — 1.21 против 14.00. Прогноз на матч доступен тут.

    Прямая трансляция. Россия — Матч ТВ, Украина — Футбол 1, Белоруссия — «Беларусь 5», Казахстан — Qazsport. Следить в интернете можно на LiveCup.Run.

    22:00. Португалия — Франция

    Португальцам, безусловно, мало нынешней третьей позиции, хоть в их случае она и является проходной. Не к лицу действующему чемпиону Европы заходить в плей-офф через черный ход. Вот только с французами наверняка придется серьезно повозиться. «Трехцветные» настроены выиграть группу.

    Букмекеры отдают предпочтение Франции — 2.27 против 3.90. Прогноз на матч доступен здесь.

    Прямая трансляция. Россия — Россия 1, Украина — Футбол 1, Белоруссия — «Беларусь 5», Казахстан — Qazaqstan. Следить в интернете можно на LiveCup.Run.

    Что еще?

    Героем этого игрового дня стал Лука Модрич. Лидер сборной Хорватии фактически на своих плечах вытащил свою команду в плей-офф. В активе ветерана решающий гол и голевая передача. Герой!

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