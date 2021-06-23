Германия
Сборная Германии занимает второе место в турнирной таблице группы F, имея на своем счету 3 набранных очка.
Подопечные Йоахима Лева в первом туре группового этапа потерпели поражение от Франции (0:1), притом пропустили единственный мяч, когда Матс Хуммельс отметился автоголом.
Во второй игре немецкая команда сыграла гораздо мощнее, обыграв Португалию (4:2). Германия создала массу моментов и могла рассчитывать даже на более крупное преимущество.
Что касается состава, то у немцев травму колена получил Йонас Хофманн, а Лукас Клостерман не попал в заявку на матч с Португалией. Вероятно, они оба не сыграют в заключительной встрече группового этапа.
Венгрия
Сборная Венгрии идет четвертой в турнирной таблице группы F с 1 набранным баллом в двух турах.
«Волшебные мадьяры» начали турнир с крупного поражения от «Португалии» (0:3), хотя нужно заметить, что все голы они пропустили после 83-й минуты, а до этого успешно оборонялись.
Затем подопечные Марко Росси разошлись миром с Францией (1:1), притом они забили первыми усилиями Аттилы Фиолы, но пропустили во втором тайме от Антуана Гризманна.
Среди травмированных у Венгрии значится полузащитник Даниель Газдаг. Остальные футболисты готовятся к матчу с немцами.
Прогноз и ставка
Букмекеры ожидают от команд результативной игры: тотал меньше 2,5 — 2.80, тотал больше 2,5 — 1.44. В целом на победу Германии коэффициент 1.20, на победу Венгрии — 20.0.
Сразу скажем, что венгры достойны похвалы за свою игру в обороне на этом чемпионате Европы. Да, они пропустили три мяча от португальцев, но лишь в концовке второго тайма.
Однако так хорошо выступить против явных фаворитов подопечным Марко Росси помогли болельщики, которые заполняли арену в Будапеште и воодушевляли своих любимцев на спортивные подвиги.
В этот же раз «волшебным мадьярам» придется ехать в Мюнхен, то есть в расположение своего соперника, а это уже совершенно иная атмосфера.
Нам очень понравилась атака немцев во встрече с португальцами, поэтому, полагаем, команда Йоахима Лева
Чуть более надежный вариант — «индивидуальный тотал сборной Германии больше 2,5» за 1.84.