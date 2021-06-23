В среду, 23 июня, сборная Германии сыграет с командой Венгрии в матче третьего тура группового этапа Евро-2020. Встреча группы F, которая пройдет в Мюнхене на «Альянц-Арене», начнется в 22:00 по московскому времени. Германия — Венгрия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Германия

Сборная Германии занимает второе место в турнирной таблице группы F, имея на своем счету 3 набранных очка.

Подопечные Йоахима Лева в первом туре группового этапа потерпели поражение от Франции (0:1), притом пропустили единственный мяч, когда Матс Хуммельс отметился автоголом.

Во второй игре немецкая команда сыграла гораздо мощнее, обыграв Португалию (4:2). Германия создала массу моментов и могла рассчитывать даже на более крупное преимущество.

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Что касается состава, то у немцев травму колена получил Йонас Хофманн, а Лукас Клостерман не попал в заявку на матч с Португалией. Вероятно, они оба не сыграют в заключительной встрече группового этапа.

Венгрия

Сборная Венгрии идет четвертой в турнирной таблице группы F с 1 набранным баллом в двух турах.

«Волшебные мадьяры» начали турнир с крупного поражения от «Португалии» (0:3), хотя нужно заметить, что все голы они пропустили после 83-й минуты, а до этого успешно оборонялись.

Затем подопечные Марко Росси разошлись миром с Францией (1:1), притом они забили первыми усилиями Аттилы Фиолы, но пропустили во втором тайме от Антуана Гризманна.

Среди травмированных у Венгрии значится полузащитник Даниель Газдаг. Остальные футболисты готовятся к матчу с немцами.

Прогноз и ставка

Букмекеры ожидают от команд результативной игры: тотал меньше 2,5 — 2.80, тотал больше 2,5 — 1.44. В целом на победу Германии коэффициент 1.20, на победу Венгрии — 20.0.

Сразу скажем, что венгры достойны похвалы за свою игру в обороне на этом чемпионате Европы. Да, они пропустили три мяча от португальцев, но лишь в концовке второго тайма.

Однако так хорошо выступить против явных фаворитов подопечным Марко Росси помогли болельщики, которые заполняли арену в Будапеште и воодушевляли своих любимцев на спортивные подвиги.

В этот же раз «волшебным мадьярам» придется ехать в Мюнхен, то есть в расположение своего соперника, а это уже совершенно иная атмосфера.

Нам очень понравилась атака немцев во встрече с португальцами, поэтому, полагаем, команда Йоахима Лева вновь сможет забить много мячей . Наш прогноз и ставка — «тотал больше 3,5» за 2.16.

Чуть более надежный вариант — «индивидуальный тотал сборной Германии больше 2,5» за 1.84.