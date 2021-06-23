В матче 3 тура групповой стадии чемпионата Европы встретятся сборные Швеции и Польши. Матч состоится 23 июня в Санкт-Петербурге. Судья просвистит в 19:00 по мск. Швеция — Польша: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Швеция

Шведы возглавляют турнирную таблицу группы E, имея на своем счету 4 очка. Словакию они опережают на один пункт, а Испанию — на два. Лучше всего для команды Янне Андерссона победить.

Как раз в прошлом туре группового этапа сборная Швеции одержала победу. С минимальным счетом она выиграла у сборной Словакии, причем вполне заслужено. Напомним, что в стартовом туре первого раунда, шведская команда разошлась миром со сборной Испании (0:0).

Всего шведский коллектив не проигрывает уже четыре очные встречи подряд. Также за этот отрезок команда не пропустила ни единого мяча.

Все прогнозы на Евро-2020

В трех из четырех официальных поединков с участием сборной Швеции забивалось меньше двух голов.

Польша

У Польши скудный набор результатов. По крайне мере на Евро поляки еще не побеждали. Они проиграли в первом туре Словакии 1:2. После этого они смогли увезти одно очко после встречи с Испанией (1:1).

Итого, сборная Польши набрала 1 пункт и занимает последнее место в своем квартете. Теоретически шансы на выход в плей-офф еще есть, но все равно гости много упустили. В любом случае, подопечных Пауло Соузы устроит только победа.

Немного статистики. Польша пропускала в 4 из 5 последних официальных поединков. Причем в трех из четырех этих случаев поляки пропускали не менее двух голов.

Календарь и таблица Евро-2020

В этом поединке своим партнерам по команде не сможет помочь защитник Ян Беднарек.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают, что оба соперника имеют равные шансы на победу. Котировки отличаются незначительно — 2.80 и 2.50 на победу одной и другой команды, 3.35 на ничью.

Поляки тоже заинтересованы в наборе очков, поэтому просто так эту игру не отдадут. Матчи с участием Швеции на этом Евро очень слабые на голы. За две игры был забит всего один мяч. Так как шведы не пропустили ни одного мяча, будем равняться на них.

Если ставить на тотал матча, то мы предлагаем взять вариант меньше 2 с коэффициентом 2.21.