Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юссуф ПоульсенКошмар в Копенгагене. Россия пропустила четыре мяча и вылетела с Евро-2020 Сборная БельгииПогром в Копенгагене выбил Россию из турнира. Что еще произошло в группе B? Станислав ЧерчесовКороче, Евро. 21-22 июня
  • 04:03
    • Уткин — Черчесову: Какой ты, к хренам, тренер
  • 23:53
    • Бельгия завершила групповой этап Евро-2020 с тремя победами
  • 23:49
    • Сборная России потерпела поражение от Дании и покинула Евро-2020
  • 22:53
    • Дембеле может потребоваться операция
  • 20:52
    • Сборная Украины проиграла Австрии и стала третьей в группе C
  • 20:52
    • Дубль Вейналдума помог Нидерландам разгромить Северную Македонию
  • 20:18
    • Крицюк подписал контракт с очередным португальским клубом
    Все новости спорта

    Еще один низовой матч с участием Швеции?

    Швеция — Польша. Прогноз (к. 2.21) и ставки на футбол, Евро-2020, 23 июня 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Евро-2020 (2021) Прогнозы на сборную Швеции Прогнозы на сборную Польши Календарь Евро-2020
    Прогноз и ставки на Швеция — Польша
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Исак
    В матче 3 тура групповой стадии чемпионата Европы встретятся сборные Швеции и Польши. Матч состоится 23 июня в Санкт-Петербурге. Судья просвистит в 19:00 по мск. Швеция — Польша: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Евро-2020. Группа E 23 Июня 2021 года
    Швеция
  • Стокгольм
    •  Швеция 19:00 Польша Польша
  • Варшава
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.95
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.60
  • Ставка!
    •

    Швеция

    Шведы возглавляют турнирную таблицу группы E, имея на своем счету 4 очка. Словакию они опережают на один пункт, а Испанию — на два. Лучше всего для команды Янне Андерссона победить.

    Как раз в прошлом туре группового этапа сборная Швеции одержала победу. С минимальным счетом она выиграла у сборной Словакии, причем вполне заслужено. Напомним, что в стартовом туре первого раунда, шведская команда разошлась миром со сборной Испании (0:0).

    Всего шведский коллектив не проигрывает уже четыре очные встречи подряд. Также за этот отрезок команда не пропустила ни единого мяча.

    Все прогнозы на Евро-2020

    В трех из четырех официальных поединков с участием сборной Швеции забивалось меньше двух голов.

    Польша

    У Польши скудный набор результатов. По крайне мере на Евро поляки еще не побеждали. Они проиграли в первом туре Словакии 1:2. После этого они смогли увезти одно очко после встречи с Испанией (1:1).

  • Ничья в Севилье оставляет Польшу в деле. Изменения в группе E перед третьим туром
  • Расклады Евро-2020: группа E
  • 20/06/2021

    • Итого, сборная Польши набрала 1 пункт и занимает последнее место в своем квартете. Теоретически шансы на выход в плей-офф еще есть, но все равно гости много упустили. В любом случае, подопечных Пауло Соузы устроит только победа.

    Немного статистики. Польша пропускала в 4 из 5 последних официальных поединков. Причем в трех из четырех этих случаев поляки пропускали не менее двух голов.

    Календарь и таблица Евро-2020

    В этом поединке своим партнерам по команде не сможет помочь защитник Ян Беднарек.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают, что оба соперника имеют равные шансы на победу. Котировки отличаются незначительно — 2.80 и 2.50 на победу одной и другой команды, 3.35 на ничью.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Поляки тоже заинтересованы в наборе очков, поэтому просто так эту игру не отдадут. Матчи с участием Швеции на этом Евро очень слабые на голы. За две игры был забит всего один мяч. Так как шведы не пропустили ни одного мяча, будем равняться на них.

    Если ставить на тотал матча, то мы предлагаем взять вариант меньше 2 с коэффициентом 2.21.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.80
  • Прогноз на матч Шаньдун Тайшань — Гуанчжоу Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Астана — Ордабасы
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Фольгоре — Приштина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч ХБ Торсхавн — Интер Эскальдес-Энгордани
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Чехия — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Хорватия — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.99
  • Экспресс дня 22 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Чехия — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.30
  • Прогноз на матч Хорватия — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Орландо Сити — Сан-Хосе Эртквейкс
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Финикс — Клипперс
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Вегас — Монреаль
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Германия — Венгрия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Криштиану Роналду
  • Забили больше, но проиграли. Португальцы не набрали очков из-за двух автоголов
    • 22:06 19/06/2021     Логотип Евро-2020
  • Расклады Евро-2020: распределение мест при равенстве и рейтинг третьих команд
    • 23:37 17/06/2021     Алексей Миранчук и его партнеры по команде
  • Классика Миранчука. Гол Алексея сохранил шансы сборной России на выход в плей-офф
    • 19:00 16/06/2021
    Швеция — Польша: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 23.06.2021. Прогнозы на футбол. Еще один низовой матч с участием Швеции?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на Евро-2020Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры