Ничья в Севилье оставляет Польшу в деле. Изменения в группе E перед третьим туром

Лидирующая Швеция, проигравшая Словакия, вторая ничья для Испании и спасение Польши. Чем запомнился второй групповой раунд в квартете E?

Подробно о том, как распределяются места в группах при равенстве очков, и какие команды выйдут в плей-офф с третьих мест, рассказано здесь

1. Швеция

Александер Исак globallookpress.com

После минимальной победы над Словакией (1:0) Швеция выбилась в лидеры таблицы E с четырьмя очками на счету и скромной разницей голов — 1:0. Вторую Словакию она опережает на 1 балл.

Заключительный тур Швеция проведет против Польши на «Газпром Арене». Победа в данной встрече оставит коллектив Янне Андерссона на первой позиции. А первая сборная этого квартета в плей-офф сразится с третьей сборной группы A, B, C или D.

Ничья в дуэли с поляками и ничья в параллельном матче также сохранит за желто-синими лидерские позиции. Если же шведы получат 1 очко, а Словакия прихлопнет Испанию, то команда Андерссона будет второй.

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В случае мировой в Питере и победы испанцев на итоговое место Швеции повлияет разница голов. Ну а поражение в последней встрече может сместить ее на третью строчку, если в другой игре появится победитель. Если желто-синие сольются Польше, а на «Газпром Арене» получится мировая, шведы окажутся вторыми.

2. Словакия

Марек Гамшик globallookpress.com

В поединке против Швеции исход был решен благодаря пенальти. Словакия потерпела поражение (0:1) и оказалась второй в таблице E с тремя очками.

В заключительном туре ей предстоит тяжелейший выезд в Севилью на матч с Испанией. Победа над «Фурией» и победа Швеции над Польшей гарантируют Словакии второе место, которое позволит выйти в плей-офф на вторую команду группы D.

Таблица группы E LiveSport.Ru

Победа Словакии над Испанией, а также ничья в Санкт-Петербурге выведут подопечных Штефана Тарковича на первую строчку.

Если же словаки катают ничью, а Польша обыгрывает Швецию, то Словакия рискует опуститься на третье место либо сохраниться на втором. На итоговое место повлияет наибольшее количество голов в личных встречах. При ничьей в Севилье и победе Швеции на «Газпром Арене» «соколы» остаются вторыми.

Поражение также может оставить Словакию в игре. Для этого нужна победа Швеции над поляками. Тогда ребята Штефана Тарковича будут третьими. Третья команда группы E в плей-офф попадет на лидера группы B или C.

3. Испания

Альваро Мората globallookpress.com

Во второй игре на Евро Испания наконец-то забила, однако после перерыва пропустила ответочку (1:1). С двумя баллами в резерве «Фурия Роха» занимает третье место в группе.

Выиграв Словакию в заключительной встрече, Испания может слегка выдохнуть, так как останется минимум на третьем месте при худших раскладах. А если Польша возьмет три балла у Швеции, то команда Луиса Энрике и вовсе способна выскочить на первую строчку.

Победа Испании над Словакией и победа Швеции над Польшей позволят испанцам финишировать в квартете вторыми.

Мировая со словаками, а также победа Швеции или ничья оставят испанцев на третьем месте. Когда Испания получит 1 балл, а Левандовский и компания раздавят Швецию, то тогда ребята Энрике попрощаются с Евро.

Поражение же будет означать для испанцев вылет, если в другой паре Польша возьмет верх над желто-синими. Однако домашняя неудача способна оставить «Фурию» третьей. Для этого необходима победа Швеции.

4. Польша

Роберт Левандовский globallookpress.com

Гол Роберта Левандовского в Севилье спас Польшу от досрочного вылета. На данный момент бело-красные находятся на последнем месте в группе E с одним баллом на счету.

В решающем туре подопечные Паулу Соузы должны обыгрывать Швецию. Если им это удастся, а в параллельной паре будет ничья, то Польша может оказаться минимум третьей. Тут зарешают голы в очных матчах с конкурентами (Швеция, Словакия). А при победе Словакии или Испании «орлы» финишируют вторыми.

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Ничья также может устроить Польшу, но для этого нужно, чтобы Словакия обломала испанцев и помогла бело-красным оказаться третьей по гандикапу забитых и пропущенных.