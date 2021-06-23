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    Франция выиграет у Португалии с крупным счетом?

    Португалия — Франция. Прогноз (к. 3.28) и ставки на футбол, чемпионат Европы-2020, 23 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на Португалия — Франция
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    Антуан Гризманн
    Сборная Франции сыграет против команды Португалии в третьем туре группового этапа чемпионата Европы. Матч пройдет 23 июня в Будапеште, начало — в 22:00 мск. Португалия — Франция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2020. Группа F 23 Июня 2021 года
    Португалия
  • Лиссабон
    •  Португалия 22:00 Франция Франция
  • Париж
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.10
  • X
  • 2.90
  • 2
  • 2.30
  • Ставка!
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    Португалия

    Все-таки не зря мы сомневались в португальцах даже после того, как они в первом туре обыграли Венгрию.

    Счет первого матча — 3:0 в пользу действующих чемпионов Европы — действительно мог ввести в заблуждение. Но на самом деле даже против венгров Португалия сыграла совсем так себе.

    В матче с Германией португальцы очень быстро открыли счет, когда Криштиану Роналду завершил точным ударом стремительную контратаку. Но потом Бундестим буквально смяла соперника. Португалия проиграла немцам со счетом 2:4. И это был еще один слабый матч от команды Фернанду Сантуша.

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    В матче с французами Португалии нужна как минимум ничья.

    Франция

    Тем временем Франция начала турнир с крутейшей победы над Германией. С одной стороны, всего лишь 1:0, но надо просто знать, с каким давлением справилась команда Дидье Дешама. Далеко не факт, что такое напряжение будет даже в финале.

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    • В матче с Бундестим французы показали, что могут и атаковать, и защищаться, и разрушать, и терпеть. В общем, абсолютно все.

    И тем удивительнее, что Франция не смогла выиграть у Венгрии. Встреча в Будапеште на главной арене Евро завершилась вничью — 1:1. Более того, действующим чемпионам мира пришлось отыгрываться.

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    • Судя по всему, Франция очень хотела победить, но при этом чересчур не напрягаться. Наверняка французы поняли намек: такой подход здесь не работает.

    Прогноз и ставка

    На Португалию в этом матче можно поставить за 4.15, ничью букмекеры предлагают за 2.99, а победу Франции — за 2.33.

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    Жаль, конечно, что одна из трех топ-сборных из группы F может вылететь. И скоре всего, это будет Португалия. У команды Роналду нет шансов в матче с французами. Португальцы выглядят чересчур посредственно. Набор игроков просто сумасшедший, но тактически команда готова так себе.

    Здесь без вариантов. Победа Франции. Возможно, с разницей минимум в два мяча.

    Ставка — победа Франции (-1,0) за 3.38.

    Францию, которая обыграла Германию, сборная Португалии никогда не остановит. А готовиться надо именно к такой Франции.

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