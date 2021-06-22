Чехия — Англия: счет матча 0:1, обзор гола

потерпела поражение от(0:1) в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Единственный мяч был забит на 12-й минуте. Рахим Стерлинг из пределов вратарской головой идеально замкнул навес Грилиша от лицевой.

Футбол. Евро-2020. Группа D Чехия — Англия 0:1 Гол: 0:1 Рахим Стерлинг (12') Чехия: Томаш Вацлик, Ондржей Челюстка, Владимир Цоуфаль, Томаш Калас, Ян Борил, Владимир Дарида (Алекс Краль, 65'), Томаш Голеш (Матей Выдра, 84'), Лукаш Масопуст (Адам Гложек, 65'), Якуб Янкто (Петр Шевчик, 46'), Томаш Соучек, Патрик Шик (Томаш Пекхарт, 75') Англия: Джордан Пикфорд, Кайл Уолкер, Люк Шоу, Джон Стоунс (Тайрон Мингс, 79'), Гарри Магуайр, Деклан Райс (Джордан Хендерсон, 46'), Джек Грилиш (Джуд Беллингхэм, 68'), Рахим Стерлинг (Маркус Рашфорд, 67'), Калвин Филлипс, Букайо Сака (Джейдон Санчо, 84'), Гарри Кейн Предупреждение: Ян Борил (61')

Сборная Англии набрала 7 очков, заняла первое место в группе D. Команда Чехии с четырьмя очками стала третьей, пропустив Хорватию на второе место из-за меньшего количества забитых мячей, но стала одной из четырех команд, вышедших в 1/8 Евро с третьего места.