Сборная Испании сыграет против команды Словакии в третьем туре группового этапа чемпионата Европы. Матч пройдет 23 июня в Севилье, начало — в 19:00 мск. Словакия — Испания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Словакия

Словаки после двух матчей находятся на втором месте в своей группе. Команда Штефана Тарковича сохраняет шансы на выход в плей-офф благодаря победе над Польшей (2:1) в первом туре.

Кто знает, как бы завершилась встреча с поляками, если бы не удаление Гжегожа Крыховяком. Вдесятером соперник не выстоял, хотя словаки не показывали ничего выдающегося.

Точно так же, как и в матче против Швеции. Но на этот раз Словакия проиграла — 0:1. Единственный гол шведы забили с пенальти, но результат абсолютно справедливый.

Словацкая сборная провела очень слабый матч. В плей-офф с таким футболом точно нечего делать.

Календарь и таблица Евро-2020

Словакию в предстоящем матче может устроить даже ничья, тогда у нее будет шанс выйти из группы даже с третьего места.

Испания

Тем временем испанцы пока расстраивают. Очень много суеты , но очень мало конкретики .

И в матче со шведами, и против поляков команда Луиса Энрике практически не отдавала сопернику мяч, но пока так ни разу и не выиграла.

Встреча со сборной Швеции завершилась вничью — 0:0. Испании не помогло даже то, что она владели мячом рекордные 85 процентов времени.

Все прогнозы на Евро-2020

В матче с Польшей тоже была зафиксирована ничья — на этот раз 1:1. Сразу после гола Роберта Левандовски испанцы могли снова выйти вперед, но Жерар Морено не реализовал пенальти.

Прогноз и ставка

На Словакию в этом матче можно поставить за 15.50, ничью букмекеры предлагают за 6.50, а победу Испании — за 1.24.

Испании нужна только победа. Иначе придется собирать чемоданы и готовиться не к плей-офф, а к отпуску.

На этот раз испанцы должны выиграть. Словакия действительно не очень сильная сборная, что было хорошо заметно в ее игре против Швеции.