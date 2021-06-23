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    Испания разорвет словацкую оборону?

    Словакия — Испания. Прогноз (к. 2.23) и ставки на матч группы E Евро-2020 23 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на Словакия — Испания
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    Испания пока не одержала ни одной победы на Евро-2020
    Сборная Испании сыграет против команды Словакии в третьем туре группового этапа чемпионата Европы. Матч пройдет 23 июня в Севилье, начало — в 19:00 мск. Словакия — Испания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2020. Группа E 23 Июня 2021 года
    Словакия
  • Братислава
    •  Словакия 19:00 Испания Испания
  • Мадрид
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 18.00
  • X
  • 6.40
  • 2
  • 1.23
  • Ставка!
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    Словакия

    Словаки после двух матчей находятся на втором месте в своей группе. Команда Штефана Тарковича сохраняет шансы на выход в плей-офф благодаря победе над Польшей (2:1) в первом туре.

    Кто знает, как бы завершилась встреча с поляками, если бы не удаление Гжегожа Крыховяком. Вдесятером соперник не выстоял, хотя словаки не показывали ничего выдающегося.

    Точно так же, как и в матче против Швеции. Но на этот раз Словакия проиграла — 0:1. Единственный гол шведы забили с пенальти, но результат абсолютно справедливый.

    Словацкая сборная провела очень слабый матч. В плей-офф с таким футболом точно нечего делать.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Словакию в предстоящем матче может устроить даже ничья, тогда у нее будет шанс выйти из группы даже с третьего места.

    Испания

    Тем временем испанцы пока расстраивают. Очень много суеты, но очень мало конкретики.

    И в матче со шведами, и против поляков команда Луиса Энрике практически не отдавала сопернику мяч, но пока так ни разу и не выиграла.

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    • Встреча со сборной Швеции завершилась вничью — 0:0. Испании не помогло даже то, что она владели мячом рекордные 85 процентов времени.

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    В матче с Польшей тоже была зафиксирована ничья — на этот раз 1:1. Сразу после гола Роберта Левандовски испанцы могли снова выйти вперед, но Жерар Морено не реализовал пенальти.

    Прогноз и ставка

    На Словакию в этом матче можно поставить за 15.50, ничью букмекеры предлагают за 6.50, а победу Испании — за 1.24.

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    Испании нужна только победа. Иначе придется собирать чемоданы и готовиться не к плей-офф, а к отпуску.

    На этот раз испанцы должны выиграть. Словакия действительно не очень сильная сборная, что было хорошо заметно в ее игре против Швеции.

    Ставка — победа Испании с форой (-2,0) за 2.23. Испанию должно наконец-то прорвать.

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