Хорватия — Шотландия: счет матча 3:1, обзор голов

Встреча группы D, которая прошла в Глазго, завершилась со счетом 3:1.
Подопечные Златко Далича вышли вперед на 17-й минуте, когда прошла подача в штрафную на Ивана Перишича, тот в высоком прыжке сделал скидку на Николу Влашича, который уложил мяч в нижний угол.
Шотландцы отыгрались за три минуты до конца первого тайма. Каллум Макгрегор подобрал мяч в районе радиуса штрафной и загнал мяч в нижний угол ворот.
Хорватам удалось вернуть себе минимальный перевес на 62-й минуте. Матео Ковачич аккуратным пасом вывел Луку Модрича на удар с линии штрафной, и тот внешней стороной стопы закрутил мяч в верхний угол.
На 77-й минуте отличился Перишич, который после навесной подачи с углового на ближнюю штангу головой подправил мяч в дальний угол.
Сборная Хорватии заняла второе место в своей группе (4 очка) и вышла в 1/8 финала, где сыграет со второй командой квартета E. Шотландия стала четвертой (1 очко) и завершила борьбу на Евро.