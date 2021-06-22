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    Сборная Хорватии обыграла Шотландию и вышла в 1/8 финала Евро-2020

    Хорватия — Шотландия: счет матча 3:1, обзор голов

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    Сборная Хорватии одержала победу над командой Шотландии в матче третьего тура группового этапа Евро-2020.

    Иван Перишич
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    Иван Перишич

    Встреча группы D, которая прошла в Глазго, завершилась со счетом 3:1.

    Подопечные Златко Далича вышли вперед на 17-й минуте, когда прошла подача в штрафную на Ивана Перишича, тот в высоком прыжке сделал скидку на Николу Влашича, который уложил мяч в нижний угол.

    Шотландцы отыгрались за три минуты до конца первого тайма. Каллум Макгрегор подобрал мяч в районе радиуса штрафной и загнал мяч в нижний угол ворот.

    Хорватам удалось вернуть себе минимальный перевес на 62-й минуте. Матео Ковачич аккуратным пасом вывел Луку Модрича на удар с линии штрафной, и тот внешней стороной стопы закрутил мяч в верхний угол.

    На 77-й минуте отличился Перишич, который после навесной подачи с углового на ближнюю штангу головой подправил мяч в дальний угол.

    Футбол. Евро-2020. Группа D
    Хорватия — Шотландия 3:1
    Голы: 1:0 Никола Влашич (17'), 1:1 Каллум Макгрегор (42'), 2:1 Лука Модрич (62'), 3:1 Иван Перишич (77') Хорватия: Доминик Ливакович, Деян Ловрен, Домагой Вида, Josip Juranovic, Йошко Гвардиол (Борна Баришич, 70'), Иван Перишич (Анте Ребич, 81'), Матео Ковачич, Лука Модрич, Марсело Брозович, Никола Влашич (Лука Иванушец, 76'), Бруно Петкович (Андрей Крамарич, 70') Шотландия: Дэвид Маршалл, Скотт МакТоминай, Грант Хэнли (Скотт Маккена, 33'), Киран Тирни, Stephen O'Donnell (Нэйтан Паттерсон, 84'), Эндрю Робертсон, Джон МакГинн, Каллум Макгрегор, Стюарт Армстронг (Райан Фрейзер, 70'), Линдон Дайкс, Че Адамс (Kevin Nisbet, 84') Предупреждения: Деян Ловрен (26'), Скотт Маккена (34')

    Сборная Хорватии заняла второе место в своей группе (4 очка) и вышла в 1/8 финала, где сыграет со второй командой квартета E. Шотландия стала четвертой (1 очко) и завершила борьбу на Евро.

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